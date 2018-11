Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistii RISE Project anunta noi dezvaluiri din seria #TeleormanLeaks. Acestia au publicat o inregistrare video de la o partida de vanatoare, in care Liviu Dragnea apare alaturi de sefii Tel Drum si de mai multi lideri PSD.Liviu Dragnea a susținut, dupa apariția primelor dezvaluiri din…

- Liviu Dragnea a susținut imediat dupa apariția primelor dezvaluiri din valiza Rise Project, ca nu s-a mai vazut cu directorul Tel Drum, Petre Pitiș, de „peste 10-15 ani, cand era consilier judetean”. Insa, un document dintre cele publicate pana acum de Rise Project arata ca cei doi au participat…

- Liviu Dragnea a dat un prim raspuns despre documentele publicate de Rise Project. Conform unor acte, fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, i-a trimis un mail lui Petre Pitiș, patronul Tel Drum, in care ii cerea bani. Liderul PSD”Daca sunt mail-uri intre ei sa fie sanatoși, sa le explice.…

- „Prin borderoul de plați Tel Drum l-am intalnit pe Gil Vasile, soțul șefei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Camelia Marcu (foto). Este avocat specializat in comercial, nu pledeaza, are birou in București și proprietați in Teleorman. Cecul valoreaza 15.200 de lei și a fost emis de…

- Un batran de 102 ani din Devon, Marea Britanie, a murit dupa ce a ramas trei zile blocat pe acoperișul casei sale și nimeni nu a știut unde este, scrie Sky News. Ron Easton s-a urcat pe acoperișul casei sale in Bigbury-on-Sea in Devon la sfarșitul lunii trecute cu o galeata de unelte pentru a fixa antena…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat ca, din punctul lui de vedere, apariția valizei Tel Drum a fost facuta posibila de catre unii dintre membri de partid, cei care au facut parte din grupul puciștilor, scrie Mediafax. Aparitia valizei cu documente Tel Drum ar fi o incercare a unor oameni „asociati…

- Dupa izbucnirea scandalului #Teleormanleaks, liderii PSD au refuzat sa comenteze și prefera sa vada ce reacție va avea loderul, Liviu Dragnea, dar președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a facut nota discordanta și a declarat ca indiferent de soarta liderului, partidul are de caștigat, scrie realitatea.net.…

- Jurnaliștii de la Rise Project au publicat sambata seara (pe Facebook, nu și pe site-ul publicației) informația ca o valiza care ar conține documente secrete ale Tel Drum a fost gasita de un localnic din Teleorman pe proprietatea lui și a ajuns in posesia lor prin intermediul unei surse din județ. Pe…