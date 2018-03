Rise, dispozitivul care face motorul mai inteligent si salveaza vietile motociclistilor

Stiri pe aceeasi tema

- 13 startup-uri din Timisoara si 8 din Sibiu s-au calificat in urma participarii la hackathoanele care au avut loc in week-end. Echipele care au convins juriul si publicul cu produsele lor vor participa in 21 mai 2018 la evenimentul Demo Day din Bucuresti, al Innovation Labs, alaturi de finalistii din…

- O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a creat un scaun inteligent cu sase senzori care îl avertizeaza pe ocupant ca are o postura incorecta la birou sau ca a stat prea mult în pozitia sezând.

- Supereroii iși poarta maștile pentru protecție atunci cand salveaza lumea de la bucluc. Mai nou se pare ca trend-ul a ajuns și la dj-ii care prefera sa-și pastreze identitea secreta, lasand muzica lor sa-i faca cunoscuți și apreciați. Care sunt cei 10 dj legendari ce salveaza lumea zi de zi prin muzica…

- Trei barbați din Unguriu s-au ales cu dosar penal dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute au fost prinși in flagrant de oamenii legii cand plecau dintr-o padure de langa Ojasca cu un caprior vanat ilegal. Doi frați transportau animalul mort pe bicicleta, ascuns intr-un sac, iar dupa ce au fost luați…

- Pasagerii unui avion și-au vazut moartea cu ochii. Oamenii au inceput sa planga și sa se roage, convinși ca vor muri. Unul dintre cele patru motoare a explodat. Echipajul a intors rapid aeronava pe aeroportul din Bișkek unde aterizarea a avut loc fara probleme. Pasagerii au fost evacuați…

- Cum a reusit o insulita ploioasa din nordul Atlanticului sa conduca lumea? Si de ce imperiul sau, unde soarele nu apunea niciodata, a intrat in declin si, in cele din urma, s-a prabusit?

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor responsabili, joi, sa actioneze pentru protejarea vietii oamenilor si asigure utilitatile publice, respectiv gaze si energie electrica, in contextul temperaturilor scazute din aceasta perioada.

- La data de 26 februarie a.c., polițiștii Biroului Delicte Silvice din cadrul Serviciului Ordine Publica Sibiu au reținut un barbat banuit ca, in cursul anului 2015, ar fi taiat ilegal și ar fi sustras mai mulți arbori din fondul forestier național. Read More...

- Finlandezii de la HMD Global, care detin drepturile asupra brandului Nokia, au lansat o noua versiune a Nokia 8110, modelul lansat de Nokia in 1996 si devenit celebru si datorita aparitiei in cadrul trilogiei Matrix. Noua versiune pastreaza in mare designul originalului, cu acelasi mecanism…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader spune, in raportul sau care cuprinde 20 de puncte in baza carora isi argumenteaza propunerea de revocare a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca Laura Codruta Kovesi “si-a creat o imagine de erou al luptei anticoruptie”, folosindu-se de buna credinta a cetatenilor…

- Momentam modelele care nu mai au motoare diesel sunt Macan si Panamera Diesel. Motorul care a creat probleme celor de la Porsche este clasicul V6 TDI de trei litri, propulsor care nu se mai comercializeaza de cateva luni pentru piata din SUA. Acum a venit si randul…

- Sculptorul Alain Longet a realizat un monument dedicat muzicianului Johnny Hallyday in Saone-et-Loire si a conceput o lucrare compusa din instrumente gigant, potrivit site-ului culturebox.francetvinfo.fr.Citeste si: Denuntatorul medicului Lucan arunca IN AER sistemul medical: Deputatul, noi…

- O romanca este personajul unui reportaj CNN. Alexandra Grigore este co fondatoarea unei organizatii care a inventat un scanner portabil. Ea foloseste aparatul in tarile sarace ale Africii, pentru a le crea o identitate si un dosar medical oamenilor care nu sunt inregistrati in bazele de date ale autoritatilor,…

- Ministrul Muncii ar trebui sa isi asume raspunderea pentru haosul creat prin legea salarizarii, a afirmat luni deputatul USR Cristian Seidler, la dezbaterea motiunii simple intitulate "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", depusa de Partidul National Liberal. "Doamna…

- Vicepresedintele Asociatiei Romane a Pacientilor cu Imunodeficiente Primare (ARPID), Otilia Stanga, vorbeste, intr-un mesaj pe Facebook, despre criza imunoglobulinei, apreciind ca dozele care vor veni in lunile urmatoare sunt ”praf in ochi”. Ea atrage atentia ca, din iulie, nu exista ”niciun contract…

- Unul dintre dispozitivele pe care le asteptam din partea HMD Global este Nokia 7+, un model pe care l-am mai intalnit in diverse leak-uri saptamanile trecute. Pentru prima data avem insa fotografii de presa foarte clare cu dispozitivul, care ne dezvaluite cateva detalii foarte interesante despre acestea.…

- Unul dintre subiectele favorite ale adeptiilor teoriilor conspiratiei este proiectul Monarch, un experiment care s-ar fi derulat in anii 60-70 si ar fi fost coordonat de CIA si de anumite societati oculte.

- Un avion al companiei United Airlines ce zbura dinspre orasul american San Francisco catre Hawaii a fost nevoit sa aterizeze de urgenta dupa ce un motor a inceput sa se dezintegreze in timpul zborului, scrie Guardian.

- Scurte prezentari ale celor 15 sporturi de iarna din programul Jocurilor Olimpice 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie): SCHI ACROBATIC (FREESTYLE) Zilele de competitie: 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 februarie. Principiul: Forma a schiului, care, la origine, a fost alcatuit din 3 discipline:…

- Exista nenumarate legende si teorii ale conspiratiei cu privire la experimente sinistre efectuate la ordinul guvernelor unor tari sau de catre diverse servicii secrete. Nu acelasi lucru se poate spune despre proiectul MK-Ultra, a carui existenta nu poate fi pusa la indoiala fiind recunoscut si de Congresul…

- Interpreta de muzica populara Adriana Ochisanu este in vizorul escrocilor. Un barbat din Suceava a creat un profil fals pe Facebook pe numele cantaretei de la noi.Pe pagina era o postare in care se cereau bani pentru un copil bolnav de cancer.

- Politistii gorjeni au inceput o ancheta in comuna Bustuchin, in urma producerii unui incendiu la un microbuz folosit pentru transportul persoanelor. Politistii au stabilit ca un barbat, de 51 de ani, din localitate, conducator auto in cadrul unei societati comerciale de transport persoane, ar fi pornit…

- Stimate Cititor! Baby Life Care ofera un serviciu care promoveaza siguranța fetala. In țarile dezvoltate ale lumii, de obicei de la saptamana a 28-a de sarcina, in cadrul ingrijirii de sarcina se desfașoara așa-numitul “Non-Stress Test” (NST) CTG. In Ungaria, incepand cu…

- Aceasta tanara este foarte apreciata in toata lumea și are peste 1,7 milioane de urmaritori pe Instagram, dar puțini sunt cei care au descoperit cum arata la fața Hannah Stocking. Fata nu iși arata chipul pentru ca nu vrea sa creeze o adevarata isterie in randul oamenilor. Ea se focuseaza sa promoveaze…

- Se mai intampla si lucruri frumoase pe lumea asta. Condamnarea la dializa permanenta i-a dat mai intai speranta de a iesi dintr-un fel de ''prizonierat'', apoi o poveste de iubire incoronata cu o casatorie. Este povestea unui pacient in asteptarea transplantului si a infirmierei sale devenita mai intai…

- Specialiștii in securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o rețea de zeci de mii de gadgeturi inteligente controlate de la distanța de catre atacatori și capabile sa contamineze rapid orice device vulnerabil și sa spioneze viața privata a victimelor.

- Actiunile Philip Morris au scazut joi cu pana la 6,8- in urma informatiei, dar ulterior au corectat declinul la circa 2,7-. Comisia a explicat ca Philip Morris nu a dovedit ca iQOS, care incalzeste tutunul, dar nu il arde, are un efect nociv mai scazut comparativ cu tigarile. Potrivit comisiei, produsul…

- Un preot din Mures a creat o noua retea sociala. Ionel Neculai Darjan a facut un curs online dupa care a creat platforma tecunosc.ro. Momentan, reteaua are circa 2.000 de utilizatori, printre care si preoti. Unul dintre ei este tocmai din Constanta si vede in noua retea de socializare „un fel de Facebook…

- NASA a inventat un nou tip de navigație spațiala autonoma, care ar putea vedea navele spațiale cum se indreapta in adincul sistemului solar, dar și mai departe de el, prin utilizarea de pulsari ca stele de ghidare. I se spune Stație de Explorare și se folosește de o tehnologie care are la baza raze…

- Motorul unui tren a luat foc, duminica seara, in Gara Ronaț – Triaj. Focul a fost stins și nu s-au inregistrat victime, dar 25 de persoane au tras o spaima serioasa și a fost nevoie sa fie preluați de alta garnitura.

- Termometrul dintr-un izolat sat siberian cunoscut drept cea mai friguroasa localitate de pe Pamant s-a stricat dupa ce temperaturile au plonjat aproape de minimele istorice, noteaza Telegraph. Dispozitivul instalat de autoritati in Oymyakon ca atractie pentru turisti a cedat dupa ce a aratat saptamana…

- Ninsoarea așteptata de Craciun a venit, iata, abia la jumatatea lunii ianuarie și nu intr-o cantitate atat de mare incat sa creeze probleme majore. La Campina s-a circulat in condiții de iarna, dimineața, iar apoi in condiții mult mai bune pe masura ce zapada era indepartata de pe carosabil.

- BREAKING NEWS Tragedie auto la Clujana. Pasagerul BMW-ului a murit, organe aruncate pe caldaram Un accident deosebit de grav s-a petrecut in seara zilei de joi in zona platformei industriale Clujana. Martorii relateaza, pe pagina de Facebook Info Trafic Cluj, ca șoferul unui automobil marca BMW…

- Prima caracteristica a lui 2018 este aceasta: 2018 este despre tine! Sau este despre fiecare dintre noi in parte, la nivel profund sufletesc si de individualitate. Ca sa intelegem ce ne asteapta anul acesta, este foarte important sa avem perspectiva a ceea ce s-a intamplat in 2017. Anul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a venit joi dimineața la Parchetul General, unde va fi audiata în dosarul ”Microfonul”. Șefa de la MAI nu a facut declarații la intrarea la Parchet. Pe 29 noiembrie, ministrul de Interne, Carmen Dan, anunța ca a gasit într-o…

- Pentru prima data, savantii de la Indiana University School of Medicine au creat folicule de par din culturi ale celulelor stem. Noul studiu a presupus experimente pe soareci realizate in laborator.

- Aceasta este o limuzina de top care are toate echipamentele oferite standard pe versiunea Ultimate echipata cu motorul KIA-Hyundai V8. Noul motor dispune de o cilindree de cinci litri si dezvolta o putere maxima de 420 CP si un moment motor de 520 Nm fara ca motorul sa fie…

- Polițiștii bacauani vor actiona, suplimentar fața de dispozitivul curent, astfel incat cetațenii sa petreaca in siguranta de Boboteaza. Pentru desfasurarea, in liniste, a manifestarilor religioase prilejuite de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza), politisti rutieri și de ordine…

- Samsung Electronics lanseaza monitorul CJ791 in cadrul CES 2018, primul monitor curbat care dispune de tehnologia Thunderbolt 3 dezvoltata de Intel. Creat atat pentru pasionatii de divertisment, cat si pentru utilizatorii profesionisti, modelul CJ791 de 34 de inci are o singura sursa de alimentare,…

- Intr-o lume care pune accent pe comercial, pe ambalaj, mai mult decat pe continut, pe scandal mai mult decat pe valori si modele, la Valcea exista o scoala unde elevii nu invata numai romana, matematica, engleza... ci mai ales cum sa devina oameni. Poate suna desuet, dar lectia despre implicare, ajutorare,…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din orasul Zlatna a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru complicitate la inșelaciune. Turic Sergiu Sorin este acuzat ca, in cursul anului 2015, impreuna cu un alt barbat, au creat un mecanism infractional, ce a…

- Microfonul pe care ministrul de Interne Carmen Dan spune ca l-a gasit in locuința sa ar fi fost pus de o persoana privata și este un aparat chinezesc, potrivit unor surse din ancheta citate de antena3.ro. Dispozitivul este facut in anul 2009 și nu costa 300 de lei, așa cum s-a spus inițial, și ar valora…

- Impreuna „Am facut o bucurie cu o jucarie!”, impreuna am pus pe chipurile copiilor un zambet, impreuna am creat o amintire de neuitat, impreuna am luminat Craciunul! Generozitatea turdenilor a

- ♦ In primele 11 luni s-au vandut 142.300 de autovehicule, in crestere cu 11% fata de perioada similara a anului trecut ♦ Motorul cresterii din acest an a fost reprezentat de persoanele fizice, a caror pondere a urcat la 35% din total anul acesta. Apetitul romanilor pentru masini…

- Manualele teroriștilor, prin care jihadiștii sunt învațați sa construiasca bombe similare celei folosite de Akayed Ullah, ramân pe Internet, la o saptamna de la explozia dintr-o stație de autobuz din New York. Astfel, polițiștii și experții fac apel ca materialele…

- 'Mintea alergatorului de cursa lunga' - povești care salveaza spuse de ultra-maratonistul Andrei Gligor pentru cauza copiilor cu autism ATCA (Asociația de Terapie Comportamentala Aplicata) va invita la 'Povești care salveaza: Mintea alergatorului de cursa lunga' al caror protagonist este ultra-maratonistul…

- Audi SQ2 se va lansa anul viitor și ar putea utiliza un motor de 2.0 litri și 300 de cai putere preluat de la S3, in timp ce o versiune și mai puternica Audi RSQ2 ar putea fi dezvoltata ulterior.

- Patru persoane suspectate ca au prejudiciat bugetul de stat cu suma de un milion de euro vor fi cercetate sub control judiciar, a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Cristian Suta. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Investigarea Criminalitatii Economice…