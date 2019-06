Stiri pe aceeasi tema

- Emiratele Arabe Unite au transmis Consiliului de Securitate ONU ca cel mai probabil "un actor statal" a fost în spatele atacurilor care au vizat tancuri petroliere deținute de acestea, în apropierea coastei, transmite BBC News. Atacurile din 12 mai au reprezentat o operațiune…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se teme ca viitorul plan de pace al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, pregatit de ginerele lui Donald Trump, va fi primit cu scepticism fiind considerat "inacceptabil", a relatat duminica Washington Post, citat luni de France Presse, scrie agerpres.ro.…

- CHIȘINAU, 30 iun – Sputnik. Tenzin Gyatso, cunoscut ca cel de-al 14-lea Dalai Lama, considera ca Rusia este „o punte între Est și Vest”. ”Rusia este o națiune mare și o punte între Europa și Asia. Cred ca voi [Rusia] puteți avea o contribuție semnificativa…

- "Teheranul se afla în spatele atacului celor doua nave petroliere saudite", acuza consilierul american pentru securitate nationala, John Bolton. Potrivit unor functionari americani citati de presa, estimarile preliminare ale fortelor armate americane ar indica ca explozibilul folosit…

- Donald Trump avertizeaza Iranul, dand asigurari ca Republica islamica ar comite ”o mare greseala” daca ar ”face ceva”, in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste ”atacuri” vizand interese americane in Orientul Mijlociu, relateaza AFP.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a folosit marți dreptul de veto fața de o rezoluție a Congresului american care prevedea ca Washingtonul nu se va mai implica în conflictul din Yemen, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de Reuters. „Rezoluția este o încercare…