Riscurile dietei fără gluten Un regim alimentar fara gluten poate face mai mult rau decat bine persoanelor care nu sufera de boala celiaca sau nu au sensibilitate la aceasta substanta, atrag atentia medicii nutritionisti. Privarea organismului de anumite vitamine si minerale, gustul mai rau al produselor si costul mai mare sunt doar cateva riscuri ale dietei fara gluten. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

