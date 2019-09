Daca ar fi sa ma intrebe cineva care este lucrul ce caracterizeaza in modul cel mai pregnant perioada in care a guvernat politicianul de trista faima Vladimir Filat, aș raspunde fara ezitare ca aceasta a fost discrepanța enorma dintre vorba și fapta: pe de o parte, lauda peste masura a puterii in frunte cu respectivul politician și inacțiunea, lipsa oricarei preocupari pentru trebuirile publice, pentru problemele țarii, pentru nevoile oamenilor de rand ale aceleiași puteri și, mai ales, a capului ei – Vladimir Filat. © Photo: Facebook / Maia SanduDe Ziua Independenței, ca in Epoca de Piatra:…