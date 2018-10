Riscurile anunțate de ANAF pentru românii care și-au cumpărat mașini second hand de la samsari Romanii care și-au cumparat in ultimii ani mașini la mana a doua de la samsari, pot avea ghinionul sa fie chemați la ANAF pentru explicații ori sa piarda avansul dat. Asta daca le-au luat de la cei care au fraudat statul de TVA. Inspectorii Antifrauda avertizeaza ca metoda este des folosita si au inceput verificarile. De curand, polițiștii au prins doi samsari care au prejudiciat statul cu 5,5 milioane de lei intr-un singur an. Politistii din Capitala au descins in casele a doi barbati, de la care foarte multi oameni au cumparat masini la mana a doua aduse din strainatate. Cei doi asociati sunt… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

