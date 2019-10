Stiri pe aceeasi tema

- Exista o disproportie privind productia de energie electrica in Romania, deoarece 80% din productie este realizata in partea de sud si numai 20% in partea de nord, spune secretarul de stat in Ministerul Economiei Bogdan Constantin Andronic, care apreciaza ca inelul de 400 de kV al Romaniei va imbunatati…

- In luna iulie 2019, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 2,9% ca serie bruta si a scazut cu 3,3% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate. Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a scazut cu 3,0% ca serie bruta…

- Scaderea productiei industriale ca serie bruta a fost determinata de declinul inregistrat in cele trei sectoare industriale: industria extractiva (-1,5%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-1,1%) si industria prelucratoare (-0,8%). Ca…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atentia, intr-un document, ca exista riscul ca, la iarna, sa nu poate fi alimentati toti consumatorii de gaze din Romania, avand in vedere ca exista "suspiciuni rezonabile" ca fluxul de gaze din import prin Ucraina sa fie redus."Avand…

- Pentru perioada de iarna 2019-2020 este estimat un consum de energie electrica de aproape 28 TWh, o producție de 28,6 TWh de energie electrica și cca. 8,5 mil. Gcal energie termica, arata Programul de iarna in domeniul energetic aprobat luni de Guvern, potrivit Mediafax.Guvernului Romaniei…

- In perioada 1.I.-31.V.2019, resursele de energie primara au crescut cu 1,0%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,5%, fața de aceeași perioada a anului precedent, potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-31.V.2019,…

- Productia industriala din Romania a inregistrat un salt, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, in primele cinci luni din 2019, fata de acelasi interval din anul precedent, conform datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Astfel, in perioada 1 ianuarie -…

- Resursele de energie primara au crescut cu 1,0%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,5% in primele cinci luni ale anului in curs, raportat la perioada similara din 2018, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de energie primara…