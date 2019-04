Stiri pe aceeasi tema

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord este "alarmant de mare", a afirmat miercuri Mark Carney, guvernatorul Bancii Angliei, catalogand drept "absolut absurde" sugestiile ca un astfel de scenariu poate fi gestionat. Referindu-se la riscul producerii unui Brexit…

- Premierul britanic Theresa May primește o noua lovitura in Parlament, unde a fost respins pentru a treia oara tratatul pentru Brexit. Parlamentarii britanici au respinsi acordul cu 344 de voturi la 286, iar planurile Marii Britanicii de a parasi Uniunea Europeana se complica. Daca vineri acordul propus…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri, intr-o intalnire cu mai mulți parlamentari, ca iși poate indeplini promisiunea de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana daca aceștia vor sprijini acordul negociat de ea cu Blocul comunitar, informeaza Reuters potrivit mediafax. Guvernul…

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, în ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi în urma de Theresa May, aruncând Marea Britanie în necunoscut în ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile înaintea datei prevazute pentru…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…

- Cu o luna înainte de Brexit, Regatul Unit risca o ieșire fara acord, deoarece deputații au respins masiv, în ianuarie, textul negociat cu greu între d-na May și UE, relateaza Le Soir citat de Rador.Primarul Londrei i-a cerut premierului Theresa May sa amâne Brexitul, programat…

- Liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn a denuntat Guvernul „zombi“ al premierului britanic Theresa May, in deschiderea dezbaterii in Parlament a unei motiuni de cenzura contra acesteia, in urma derutei cu privire la acordul privind iesirea din Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- Theresa May a suferit o infrangere, marti, in Parlament, cand parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot.Aceasta infrangere (303 la 297 de voturi) inseamna ca Guvernul are nevoie de aprobarea parlamentara explicita pentru ca tara sa paraseasca UE fara…