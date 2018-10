Riscul crescut de cancer în cazul persoanelor înalte, pus pe seama numărului de celule (studiu) O posibila legatura intre inaltimea unei persoane si riscul crescut de cancer a fost deja sugerata de anumite studii, insa cercetatorii sustin, intr-un studiu publicat recent, ca au gasit explicatia: cu cat o persoana este mai inalta, cu atat numarul de celule din organism este mai mare, iar acestea pot deveni posibile tinte pentru boala, potrivit AFP. Cu toate acestea, cei inalti nu trebuie sa isi faca griji peste masura, subliniaza cercetatorii. De fapt, inaltimea nu este nici pe departe factor principal in ceea ce priveste riscul de cancer. Studiul, realizat de o echipa de cercetatori americani… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

