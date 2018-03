Stiri pe aceeasi tema

- Sione Faka'osilea a jucat pentru reprezentativa de rugby in sapte din Tonga in competitia Gold Coast 2012-2013 si nu ar mai fi avut dreptul de a evolua pentru o alta echipa nationala. Jucatorul in varsta de 31 de ani a debutat in nationala Romaniei in martide 2017, intr-o partida cu Rusia, si a evoluat…

- Membrii conducerii Rugby Europe au dezbatut "elmentele" legate de meciul Belgia - Spania si au cerut detalii suplimentare in ceea ce priveste aceasta partida, arbitrata de Vlad Iordacehscu, care a dus la calificarea "stejarilor" la Cupa Mondiala din 2019, informeaza FR Rugby.

- Investigatorii americani au ajuns la concluzia ca „Guccifer 2.0”, un hacker care se prezenta drept roman, responsabil de dezvaluirea de date despre congresmeni democrati din SUA in timpul campaniei prezidentiale din 2016, era de fapt un agent al serviciului militar rus de informatii (GRU), informeaza…

- In semifinalele turneului final respectiv s-au infruntat Spania – Rusia si Romania – Portugalia. In timp ce tricolorii jucau, delegatia spaniola se afla in tribuna si isi urmarea posibila adversara din finala. ”Jucatorii au observat atitudinea vehementa a unui tip intr-o camasa bruna, care se plimba…

- Sportivii romani Andrei Vasile Muntean si Cristian Bataga s-au calificat in finalele de la inele, respectiv cal cu manere, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Doha (Qatar). La feminin, constanteanca Maria Holbura s-a clasat pe 12 la paralele, cu 12,266 puncte. Astazi, in ziua a doua a calificarilor,…

- Rene Houseman, campion mondial cu Argentina in 1978, a murit la varsta de 64 de ani. Fostul jucator a suferit de cancer la limba si, din pacate, a pierdut lupta cu aceasta boala severa. DOLIU in handbalul romanesc. O jucatoare de la Oltchim si HCM Baia Mare A MURIT la numai 32 DE ANI Rene…

- Angajatorii din Spania din domeniul agricol pun la dispozitia lucratorilor romani, prin reteaua Eures, un numar de 150 de locuri de munca, cele mai multe pentru culegatori si ambalatori de fructe, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit unui comunicat…

- Mijlocasul Andres Iniesta intentioneaza sa se retraga din nationala Spaniei dupa Cupa Mondiala din Rusia, anunta Cadena Ser. "Sper ca ultimul meci cu Spania va fi finala Cupei Mondiale. Mi-ar placea sa fie o finala cu Argentina", a declarat Iniesta.In varsta de 34 de ani, Iniesta are 123 de…

- Capitanul Spaniei i-a prezentat scuze arbitrului Vlad Iordachescu: ”Ceea ce s-a intamplat nu corespunde sportului”. Jaime Nava, capitanul echipei naționale de rugby a Spaniei, și-a prezentat scuze arbitrului roman Vlad Iordachescu, pe care ibericii l-au inconjurat și au vrut sa-l bata la finalul partidei…

- Keșeru e in forma maxima: a marcat de doua ori pentru Ludogoreț. Claudiu Keșeru joaca senzațional la Ludogoreț, unde marcheaza la foc automat . Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat doua goluri pentru Ludogoret Razgrad, care a surclasat-o pe Etar Veliko Tarnovo cu scorul de 6-0, duminica seara, in…

- Italianul Andrea Dovizioso a caștigat Marele Premiu al Qatarului, prima etapa a noul sezon de motociclism. Pilotul italian Andrea Dovizioso (Ducati) a castigat Marele Premiu al Qatarului, prima etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza editia 2018, la clasa MotoGP, care a avut loc duminica…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a validat vineri utilizarea asistentei video in arbitraj (VAR) in timpul Cupei Mondiale din Rusia (14 iunie - 15 iulie 2018), a anuntat presedintele sau, Gianni Infantino, citat de AFP, preluata de...

- Xabi Alonso, retras din activitatea de fotbalist profesionist, are probleme cu legea in Spania. Fostul jucator de la Real Madrid este in atentia procurorilor, care cer opt ani de inchisoare pentru mijlocasul spaniol, acesta fiind acuzat ca a "omis" sa achite opt milioane de

- Fostul internațional Razvan Raț este de curand șomer, dupa ce a rupt ințelegerea cu Rayo Vallecano. Zice el ca de comun acord, insa oficialii gruparii de liga a doua din Spania au fost cei care i-au aratat ușa, nedorind sa ii mai achite salariul de 400.000 de euro pe an. De doua saptamani, fotbalistul…

- Manchester United, cel mai bogat club de fotbal din lume, eliminat din optimile Ligii Campionilor. ”Diavolii roșii” au parasit surprinzator competiția dupa ce au pierdut, scor de 2-1, marti seara, pe ”Old Trafford”, meciul cu FC Sevilla din mansa secunda a optimilor de finala. In tur, 0-0. Gruparea…

- Spania este pe cale de a-si indeplini visul calificarii directe la Cupa Mondiala de rugby 2019, invingand duminica Germania cu 84-10 (39-0), pentru aceasta avand nevoie doar de o victorie in ultimul meci al Rugby European Championships, pe 17 martie, cu Belgia, rezultat perfect posibil. La 20 de ani…

- Fostul international spaniol Enrique Castro Gonzalez "Quini" a incetat din viata la 68 de ani din cauza unei crize cardiace.El a jucat de-a lungul carierei la Sporting Gijon, dar si la FC Barcelona. Quini a inscris opt goluri in 35 de meciuri pentru nationala iberica si a fost cel mai…

- Selectionerul nationalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, a declarat ca ''stejarii'' isi vor juca in continuare sansele pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2019, in ciuda esecului neasteptat suferit in fata Spaniei. "Vom juca in continuare pentru calificarea…

- Nationala de rugby a Spaniei a invins reprezentativa Romaniei cu scorul de 22-10 (13-3), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata duminica la Madrid, tricolorii pastrand doar sanse teoretice de a se mai califica la Cupa Mondiala din 2019 din Japonia.

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat echipa pentru meciul de duminica impotriva Spaniei, din Rugby Europe Championship, care conteaza si pentru califcarea la Cupa Mondiala din Japonia. Merita remarcat faptul ca, in primul XV al Stejarilor se regaseste Catalin Fercu, care…

- Capitanul nationalei de rugby a Spaniei, Jaime Nava, spune ca partida de duminica, impotriva Romaniei, va fi una ''istorica'' pentru echipa sa, care se poate apropia foarte mult de calificarea la Cupa Mondiala din 2019. Intr-o declaratie de presa, Nava a recunoscut importanta…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a declarat ca partida de duminica, impotriva Spaniei, din Rugby Europe International Championship (REIC 2018), va fi una dificila pentru tricolori, care nu au voie insa sa faca pasi gresiti. "Ne asteptam la un meci greu, Spania este un adversar…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declaratia doamnei Prim ministru Dancila Viorica Vasilica, din cadrul interviului acordat la televiziunea Antena 3, in seara zilei de 15 februarie 2018, care a avut urmatorul continut:Acesti oameni cred ca sunt…

- "Neymar semneaza cu Real Madrid in 2019", anunța astazi Mundo Deportivo, potrivit gsp.ro.Presa din Spania scrie ca brazilianul de 26 de ani vrea sa revina in La Liga la doi ani dupa transferul la PSG, pentru 222 de milioane de euro. Florentino Perez, președintele lui Real, viseaza sa-l…

- SCM Gloria a pierdut locul in “careul de asi” al Campionatului Judetean de futsal dupa ce a pierdut, la “masa verde”, partida cu Viitorul Vernesti, din etapa a 4-a a Grupei B, in care a folosit doi jucatori ce nu aveau drept de joc. Mai exact, acestia, la 15 ani, nu se incadrau in […] Articolul Pentru…

- Gerard Pique (31 de ani) a evitat ieri o infrangere a Barcelonei, prin golul inscris in poarta rivalei Espanyol, 1-1, insa a suferit o accidentare la genunchi in finalul partidei, iar presa din Spania anunta ca ar putea lipsi de pe gazon timp de aproape o luna. ...

- In recentul atac din orasul Saraqeb din provincia Idlib din nordul Siriei a fost folosit clor, a afirmat organizatia siriana de aparare civila Castile Albe, citata luni de agentia dpa. Noua persoane au fost ranite in acest atac, intre care trei voluntari ai organizatiei, a transmis aceasta…

- Dupa patru finale la campionatele continentale pierdute, Spania a caștigat aseara, la Zagreb, aurul european dupa o a doua repriza de vis. Spaniolii sunt, in sfarșit, regii Europei pe semicerc dupa ce au caștigat duminica seara, la zagreb, titlul european in fața Suediei. Cat au trebuit sa sufere ibericii…

- Un barbat din comuna Bilca a ajuns in arestul poliției dupa ce și-a folosit familia drept scut in fața polițiștilor care au venit sa aplaneze un scandal provocat de acesta. In cursul zilei de sambata, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza localitații Bilca, o patrula de…

- Doi foști agenți CIA susțin ca este posibil sa fi descoperit locul unde se afla epava unui submarin pe care l-ar fi folosit cartelul „Regelui Cocainei”, Pablo Escobar, pentru a transporta tone de droguri din Columbia in Puerto Rico, scie digi24.ro.

- O familie din Zimbabwe a petrecut trei luni pe Aeroportul din Bangkok pentru ca le era teama sa se intoarca in țara lor din cauza instabilitații politice, iar viza de ședere in Thailanda le-a expirat, scrie BBC News. O familie din Zimbabwe, formata din patru adulți și patru copii, care și-a petrecut…

- Tily Niculae a gasit frigiderul gol atunci cand s-a intors din vacanța. Actrița a povestit in cadrul emisiuniii de la Antena Stars, de ce a ajuns intr-o astfel de ipostaza. In urma unei discuții aprinse cu soțul ei, actrița a decis sa numai cumpere multa mancare, pentru ca intotdeauna ajungea sa o arunce.…

- Un grup de români a provocat un mic razboi într-un sat din Spania. Trei barbati de etnie roma au batut un iberic. Drept razbunare, localnicii au vandalizat mai multe masini care apartineau unor români din localitate.

- Nicolae Stanciu va semna cu Sparta Praga, iar transferul sau in Cehia bate un nou record, dupa ce trecerea de la FCSB la Anderlecht a stabilit atat cea mai inalta cota din campionatul belgian, cat si suma maxima obtinuta de un club din Romania pe un jucator. Nicolae Stanciu va purta tot numarul…

- Armata spaniola a decis sa impuna dieta in cazul unui regiment de elita, cunoscut drept „Legiunea”, de teama ca unii dintre membrii sai au inceput sa prezinte semne de obezitate. „Legiunea” (sp - La Legion), este o divizie de elita fondata acum aproape un secol, cunoscuta drept „Mirii morții”, din cauza…

- U-Banca Transilvania a semnat un contract cu fundașul Miha Lapornik. Slovenul are 24 de ani, 1,94 metri înalțime și 92 de kilograme, evoluând în special pe postul de shooting guard. Miha a debutat pe prima scena a baschetului sloven când avea…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a înlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters. …