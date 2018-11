Stiri pe aceeasi tema

- TURNU MAGURELE-UNIVERSITATEA CRAIOVA CUPA ROMANIEI LIVE VIDEO. Turnu Magurele a ocupat in sezonul trecut pozitia a treia in al treilea esalon fotbalistic din Romania. Gruparea antrenata de Erik Lincar a eliminat in tururile precedente din Cupa Romaniei, Rosiorii de Vede, scor 3-0, CS Balotesti, scor…

- Mircea Rednic redebuteaza pe banca lui Dinamo astazi, de la 21:00, intr-un meci cu Dunarea Calarași. Dinamo - Dunarea Calarași e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Cu doua ore inaintea startului partidei, mai multe case de pariuri, printre care Winner…

- Derby-ul etapei, CS U Craiova - FCSB, ii opune pe cei mai buni antrenori din Liga 1, a caror activitate este insa condusa cu telecomanda de patronat. CS U Craiova - FCSB e duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...

- FCSB va juca duminica, de la ora 21:00, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO contra Concordiei Chiajna. Partida se va disputa la Voluntari, pe Stadionul "Anghel Iordanescu". A surprins insa alegerea prețurilor biletelor. Cel mai ieftin este 15 lei, la peluza,…

- Claudiu Niculescu, 42 de ani, debuteaza azi in campionat ca antrenor al lui Dinamo, dupa calificarea de marți in "optimile" Cupei Romaniei, 3-1 cu Dacia Unirea Braila. Dinamo - Sepsi se joaca in aceasta seara de la ora 21:00, in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport și liveTEXT pe…

- Ionel Danciulescu, fostul directorul general al lui Dinamo, a anunțat in aceasta seara desparțirea de formația din Ștefan cel Mare. Poli Iași - Dinamo e astazi, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. "Nu cred ca ceea ce am anunțat in aceasta…

- Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, e optimist inaintea derby-ului pe care echipa sa il disputa in aceasta seara cu FCSB, liveTEXT pe GSP.ro de la ora 21:00 și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. "Sper sa caștigam cu 2-1, sa obținem in sfarșit o victorie in fața FCSB-ului.…

- Meciul CFR Cluj - Dinamo din etapa a 5-a a Ligii 1 Betano se joaca duminica, de la 21:00, si e transmis in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV, dar si-n format live blog pe www.prosport.ro.