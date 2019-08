Ministerul de Externe a emis o atenționare pentru romanii care urmeaza sa calatoreasca in Grecia in cursul zilei de duminica, 25 august. Aceștia sunt avertizați ca autoritațile elene au anunțat ca exista risc ridicat de incendii de vegetație. MAE avertizeaza ca mai multe regiuni se confrunta cu existenta unui risc ridicat de incendii de vegetatie pe fondul temperaturilor ridicate. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii de…