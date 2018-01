Stiri pe aceeasi tema

- Riscul ca polițistul pedofil din lift sa fi abuzat copii ar fi fost nul daca la evaluarile psihologice s-ar folosi teste standardizate, specifice pentru agenti, comisari, ofiteri, nu cele vandute de SRL-uri, a spus directorul general al Colegiului Psihologilor din Romania, Iulian Laurențiu Stefan, la…

- Salvamontiștii avertizeaza! Exista riscul producerii de avalanșa in județul Gorj. Asta pentrtu ca vremea s-a incalzit destul de mult in ultima perioada, dar și din cauza acumularilor mari de zapada din zona montana. Astfel ca salvamontistii vin cu o atentionare pentru turisti: sa nu se aventureze pe…

- Instanta suprema decide, miercuri, daca admite cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Aproximativ zece persoane s-au adunat luni cu pancarte in fata sediului PSD pentru a protesta fata de conducerea acestei formatiuni. Un protestatar s-a urcat intr-un copac, sustinand ca in acest fel doreste sa-si exprime punctul de vedere si sa evite sa fie dus la Politie. Reprezentantii Jandarmeriei…

- O avalansa s-a produs sambata in Fagaras, la circa 30-40 km de barajul Vidraru. 15 turisti au fost surprinsi de valul de zapada, iar 3 dintre ei au fost prinsi sub nameti, informeaza Romania TV.

- Salvamontistii din Straja, județul Hunedoara, vor aduce apa de la sapte izvoare pentru a fi sfintita la slujba de Boboteaza care va avea loc sambata la bisericuta din statiunea situata in Masivul Valcan. In acest mod, se continua traditia din ultimii 17 ani. „Salvamontistii vor pleca sambata dimineata,…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- Risc de avalansa in Muntii Fagaras, pe 29 decembrie 2017. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional…

- Atat meteorologii, cat și salvamontiștii ne avertizeaza cu privire la riscul producerii unor avalanșe in zonele montane. Libertatea iți spune ce trebuie sa faci pentru a evita de un astfel de pericol și cum trebuie sa procedezi daca ești surprins de avalanșa. Trebuie precizat ca, potrivit statisticilor,…

- Sarmalele, friptura de porc, toba, piftia, salata de boeuf si cozonacul sunt alimente nelipsite de pe masa romanilor in ziua de Craciun. Nutritionistii avertizeaza ca in aceasta perioada obisnuim sa mancam mai mult decat intr-o zi obisnuita, astfel ca riscul aparitiei tulburarilor digestive este destul…

- Meteorologii avertizeaza ca, din cauza temperaturilor crescute din ultima vreme, exista un risc major de avalansa in Fagaras si Bucegi. La altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de avalansa este la nivelul 4, din maximum 5. Este vizata inclusiv zona turistica Balea Lac, unde stratul de zapada are…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș, la peste 1.800 de metri altitudine. Zapada are aproape un metru la Balea Lac și pe Varful Omu. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș este de trei, adica risc insemnat, la peste 1.800 de metri altitudine.…

- Salvamontistii vin cu o atentionare pentru turisti! Sa nu se aventureze pe traseele turistice de altitudine pentru ca este pericol de avalansa. Zapada incepe sa se topeasca pentru ca au crescut temperaturile, in ultimele zile, iar aceste...

- Pericolul este prezent in special de la altitudini mai inalte de 1.800 de metri, in condițiile in care stratul de zapada masoara, in medie, peste 35 de centimetri, dar și in zonele viscolite, de pe vai, unde ninsoarea depusa poate atinge chiar și un metru. "Este un pericol iminent de avalanșa…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire…

- A nins si tot continua sa ninga la munte. Zapada de saptamina trecuta a afost acoperita cu un nou strat de peste 20 de cm. Pentru ca vremea se va incalzi accentuat in aceste zile, riscul declansarii de avalanse este mare, de gradul patru, la altitudini de peste 1800 metri.

- Riscul de producere a unor avalanse este mare in Masivul Fagaras, stratul de zapada avand, marti, peste un metru grosime in zona Cota 2.000 - Transfagarasan. Potrivit unui comunicat...

- In cursul zilei de ieri, pana seara, a continuat sa ninga in zona montana, iar stratul de zapada a crescut cu pana la 20 cm. Vantul a prezentat intensificari susținute, cu viteze care au depașit la rafala 100 km/h, viscolind zapada și formand depozite insemnate in zonele adapostite. In acest moment,…

- Turistii sunt avertizati ca este un risc moderat, de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, de producere de avalanse, la peste 1.600 de metri altitudine, in muntii Fagaras, fiind vizata si Balea Lac. Pe de alta parte, la o inaltime mai mica de 1.600 de metri in masivul Fagaras riscul…

- Pericol de avalansa in muntii din regiunile Ivano-Frankivsk si Transcarpatia din Ucraina. Serviciul pentru Situatii de Urgenta din tara vecina a emis o avertizare de gradul trei in acest sens, pe o scara de pana la cinci.

- Cautarea celei de a treia victime in urma avalansei din Calimani a fost sistata, temporar, din cauza vremii nefavorabile si a riscului la care ar fi supusi salvatorii, informeaza Agerpres.Doua dintre cele trei victime ale avalansei de vineri din Calimani au fost gasite. Este vorba de un pompier in varsta…

- Turistul ramas vineri sub avalansa care a avut loc in Masivul Parang a decedat, el fiind tarat de zapada pe o lungime de aproximativ un kilometru, pe o vale ingusta si abrupta din zona Varfului Carja (2.405 m). "Turistul, in varsta de 38 de ani, a fost scos de prietenii lui din zapada care l-a tarat…

- Avalanșa in Munții Parang, vineri, 1 decembrie. O persoana este cautata de salvamontiști, dupa ce a fost suprinsa de o avalanșa care a avut loc in masivul Parang, sub varful Carja. O echipa de salvamontiști din baza Salvamont de la Rusu se indreapta catre locul incidentului. Alte echipe de intervenție…

- E risc insemnat de avalanșa in Masivul Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de metri. Salvamontiștii din județul Prahova ii avertizeaza pe turiști sa nu se aventureze pe traseele montane care sunt inchise sau nemarcate. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de…

- In zona montana a Argeșului, riscul de avalanșa este de gradul 3. Este anunțul facut de Ion Sanduloiu, directorul Salvamont Argeș. ”In zona Balea Lac – Cota 2000, stratul de zapada are peste 80 de centimetri. Este foarte posibil ca riscul de avalanșa de gradul 3 sa creasca de maine, deoarece va fi un…

- Risc de avalanșa in Munții Fagaraș, la Balea Lac. Meteorologii sibieni au anunțat luni risc insemnat, de gradul trei, de producere de avalanșe la peste 1.600 de metri altitudine in munții Fagaraș, fiind vizata și zona turistica Balea Lac, unde zapada masoara 83 de centimetri. Sub 1.600 de metri in munții…

- Sub 1.600 de metri in munții Fagaraș, riscul de avalanșa este redus, de gradul unu pe o scara de la unu la cinci. Și in masivul Bucegi, la peste 1.600 de metri inalțime, riscul de avalanșe este insemnat, iar, sub aceasta altitudine, este redus. Citeste si: PROGNOZA METEO. Ploi…

- Meteorologii anunta ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, este de trei pe o scara de la unu la cinci, fiind considerat ”risc insemnat”. Avertizarea este valabila pana sambata, la ora 20.00. Potrivit reprezentantilor Centrului Meteorologic Regional ”Transilvania…

- Meteorologii au emis alerta de avalanșa, valabila pana sambata seara, cel puțin. Riscul este insemnat (nivel 3) in Fagaraș și moderat (nivel 2) in Bucegi. Intr-o postare recenta, salvamontiștii din Bușteni le arata turiștilor de ce nu trebuie sa se aventureze pe munte, in aceasta perioada, și cat de…

- In urma ninsorilor din ultimele ore, riscul de avalansa este de gradul 3, insemnat, la altitudini peste 1800 de metri si de gradul 2 la altitudini inferioare. Stratul de zapada masurat la statia meteo Balea Lac si la Cota 2000 Transfagarasan, are 67 de centimetri. In continuare, toate traseele montane…

- "In Fagaras stratul de zapada proaspata de peste 35 cm depus peste crustele mai vechi de gheata poate aluneca cu usurinta, riscul declansarilor fiind mai insemnat pe pantele suficient de inclinate, mai ales la supraincarcari, fiind posibile chiar si unele declansari spontane de mici dimensiuni",…

- Douasprezece alpiniști au murit și alți cinci sunt dați disparuți in urma unei avalanșe care s-a produs pe muntele Otgontenger, din centrul Mongoliei, potrivit agenției de presa Montsame.. La 21 octombrie a fost raportata dispariția a 17 alpiniști, astfel incit echipele de salvare au fost trimise…

