Stiri pe aceeasi tema

- O cabana din Azuga, plina cu turiști, a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit duminica, in jurul pranzului, cand toata lumea se pregatea pentru noaptea de Revelion. 13 turiști au fost evacuați preventiv. Potrivit ISU Prahova, focul a acoperișul unei anexe a cabanei, pe o suprafața…

- Un incendiu a izbucnit la o anexa a unei cabane din statiunea montana Azuga. Potrivit ISU Prahova, flacarile au cuprins un acoperis pe o suprafata de 32 mp, langa cosul de fum.La fata locului intervine Serviciul Voluntar Azuga cu doua autospeciale si pompierii cu alte doua autospeciale.Persoanele aflate…

- Risc de avalansa in Muntii Fagaras, pe 29 decembrie 2017. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional…

- Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat.

- Marcel Marin, Bogdan Chitic Așa cum se obișnuiește in aceasta perioada a anului, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, mai multe echipe din fotbalul prahovean au organizat banchete in județ. Astfel, in urma cu doar cateva zile, la o cocheta pensiune din Provița de Sus, majoritatea fotbaliștilor de la AS…

- Violeta Stoica Emoții copleșitoare pentru mecanicul de locomotiva care a condus Trenul Regal in ziua funeraliilor Regelui Mihai I. Ploieșteanul Daniel Iulian Orleanu a avut pe 16 decembrie 2017 o zi pe care probabil nu o va uita niciodata, el fiind mecanicul locomotivei care a tractat Trenul Regal și…

- Zeci de mii de romani au ales sa petreaca la munte Craciunul, bucurandu-se de partii și zapada care, in alte zone ale țarii, inca se lasa așteptata. Meteorologii și salvamontiștii fac apel la turiști sa fie precauți, avand in vedere ca, in Bucegi și Fagaraș, sunt valabile alerte de avalanșa. Cel mai…

- A fost sarbatoare, vineri seara, in localitatea Pleașa, din județul Prahova. Sute de oameni s-au bucurat de un spectacol de Craciun organizat la Caminul Cultural din localitate, de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului in parteneriat cu Parohia Pleașa. De la un asemenea eveniment…

- Politisti specializati in arme, explozivi si substante periculoase ai IPJ Prahova efectueaza joi opt perchezitii domiciliare in municipiul Campina, la persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. "Din cercetari a reiesit ca, incepand cu…

- Șeful SRI Prahova, col. Silviu Deatcu, și-a dat demisia din funcție in cursul zilei de marți, potrivit surselor citate de presa centrala. Gestul acestuia vine dupa ce, baut fiind, acesta s-a urcat la volan și a accidentat mortal o tanara de 35 de ani ( VEZI DETALII ).

- 15 deputați PSD, printre care se numara și prahovenii Andreea Cosma, Laura Moagher și Razvan Ursu, au depus la Parlament un proiect legislativ de modificare a Legii 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Pare a fi inca o lovitura data justiției, de vreme ce prin…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș, la peste 1.800 de metri altitudine. Zapada are aproape un metru la Balea Lac și pe Varful Omu. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș este de trei, adica risc insemnat, la peste 1.800 de metri altitudine.…

- Purtatorul de cuvant al IJP Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat ca pe DC 134 din Sinaia, drumul care duce spre Cota 1400, mai multe masini au ramas blocate, duminica, din cauza ninsorii. "Va interveni un buldoexcavator al Primariei si vor fi scoase. Totodata, s-a luat masura inchiderii drumului",…

- In urma cu putin timp pompierii de la ISU Prahova au fost solicitati sa intervina pentru coborarea trupului unui tanar gasit spanzurat de un copac in orasul Campina din judetul Prahova. Anuntul la telefonul 112 a fost facut chiar de tatal tanarului in varsta de 33 de ani. In ciuda eforturilor medicilor…

- Meteorologii au anuntat ca riscul producerii unor avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras este mare. Salvamontistii cer turistilor care practica sporturi de iarna sa solicite informatii despre starea traseelor si sa fie echipati.

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire…

- Salvamont Romania transmite ca zonele vizate sunt cele la peste 1800 de metri. „Sub aceasta altitudine, in zonele cu depunere de zapada, riscul producerii de avalanse este moderat. Turiștii care doresc sa practice sporturi de iarna in zona montana din exteriorul statiunilor turistice…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp, in jurul orei 15, pe strada Cantacuzino din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a intrat intr-un TIR parcat pe marginea drumului. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei pentru a stabili cu exactitate imprejurarile…

- Pericolul este prezent in special de la altitudini mai inalte de 1.800 de metri, in condițiile in care stratul de zapada masoara, in medie, peste 35 de centimetri, dar și in zonele viscolite, de pe vai, unde ninsoarea depusa poate atinge chiar și un metru. "Este un pericol iminent de avalanșa…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire…

- Riscul de avalansa este de gradul 4 in Muntii Calimani si Gurghiu, la altitudini de peste 1.600-1.700 de metri, in urma caderilor de zapada din ultimele zile si a temperaturilor ridicate prognozate pentru urmatoarele zile, au anuntat miercuri reprezentantii Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo…

- "Ca urmare a cresterii stratului de zapada din zona montana si a cresterii semnificative a temperaturii prognozate pentru urmatoarele zile, Salvamont Romania anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mai mari de 1.800 de metri este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare",…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire la…

- Meteorologii au anuntat ca riscul producerii unor avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras este mare, pana marti seara, din cauza incalzirii vremii. Salvamontistii le cer turistilor sa evite sporturile de iarna in zonele vizate."Meteorologii de la Serviciul de prognoza regionala Sibiu au emis…

- In cursul zilei de ieri, pana seara, a continuat sa ninga in zona montana, iar stratul de zapada a crescut cu pana la 20 cm. Vantul a prezentat intensificari susținute, cu viteze care au depașit la rafala 100 km/h, viscolind zapada și formand depozite insemnate in zonele adapostite. In acest moment,…

- Fl. Tanasescu „Este foarte greu sa deosebesti candoarea de candoare. In fapt, candoarea nu are grad de comparatie”, a spus, ieri, la Apostolache, poetul Lucian Avramescu, prezent in localitate cu ocazia Festivalului – concurs „Traditii si obiceiuri pe Valea Cricovului”, eveniment care a reunit elevi…

- Stratul de zapada masoara 99 de centimetri in zona turistica Balea Lac, situata la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș, unde riscul producerii de avalanșe este moderat, adica de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, potrivit meteorologilor. In ultimele 24 de ore, stratul de zapada…

- Zapada de un metru la Balea Lac, pe 10 decembrie. Stratul de zapada masoara 99 de centimetri in zona turistica Balea Lac, aflata la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș, unde riscul producerii de avalanșe este moderat, adica de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, potrivit meteorologilor,…

- E risc insemnat de avalanșa in Masivul Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de metri. Salvamontiștii din județul Prahova ii avertizeaza pe turiști sa nu se aventureze pe traseele montane care sunt inchise sau nemarcate. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de…

- 100 de turisti, blocati in plin viscol, in Bucegi, au fost salvati de echipe din doua judete. Jandarmii si salvamontistii din Prahova si Dambovita i au coborat pe oameni de pe munte, informeaza Digi 24."Peste 100 de turisti au urcat spre Sfinx, in jurul orelor 3 4 dupa amiaza. Iar spre seara au coborat…

- Zeci de turiști care au urcat pe munte, la Sfinxul din Masivul Bucegi, la 2.200 de metri altitudine, sunt in mare dificultate marți seara. Iubitorii muntelui, care au urcat pe jos pe un traseu dinspre Peștera, județul Dambovița, nu au unde sa se cazeze și, odata cu lasarea nopții, drumul de intoarcere…

- Sub 1.600 de metri in munții Fagaraș, riscul de avalanșa este redus, de gradul unu pe o scara de la unu la cinci. Și in masivul Bucegi, la peste 1.600 de metri inalțime, riscul de avalanșe este insemnat, iar, sub aceasta altitudine, este redus. Citeste si: PROGNOZA METEO. Ploi…

- Meteorologii anunta ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, este de trei pe o scara de la unu la cinci, fiind considerat ”risc insemnat”. Avertizarea este valabila pana sambata, la ora 20.00. Potrivit reprezentantilor Centrului Meteorologic Regional ”Transilvania…

- Riscul producerii avalanselor in Muntii Fararas, la peste 1.800 de metri altitudine, este de trei, pe o scara de la unu la cinci. Asta inseamna, potrivit specialistilor, risc insemnat. "In Fagaras, stratul de zapada proaspata, de peste 35 de centimetri, depusa peste crustele mai vechi de gheata…

- Meteorologii au emis alerta de avalanșa, valabila pana sambata seara, cel puțin. Riscul este insemnat (nivel 3) in Fagaraș și moderat (nivel 2) in Bucegi. Intr-o postare recenta, salvamontiștii din Bușteni le arata turiștilor de ce nu trebuie sa se aventureze pe munte, in aceasta perioada, și cat de…

- Zapada care a cazut in Muntii Bucegi, in timpul noptii de luni spre marti, este viscolita, astfel ca sunt zone unde stratul are peste un metru. Salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa nu se aventureze pe trasee, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit salvamontistilor prahoveni,…

- Salvamontistii din Busteni s-au intalnit, sambata, la peste doua mii de metri altitudine cu presedintele Klaus Iohannis, aflat cu un grup de persoane. Salvatorii care se intorceau de la o actiune s-au fotografiat cu presedintele, concluzionand ca acesta este ”un om fain”. Una dintre fotografii a fost…

- F. T. Sfarșitul de saptamana i-a gasit pe pompierii prahoveni la datorie, luptandu-se cu focul. Astfel, in seara zilei de vineri, 27 octombrie, incepand cu ora 19, opt autospeciale de stingere cu apa și spuma, precum și peste 50 de pompieri militari s-au luptat mai bine de doua ore cu flacarile care…

- Doua grupuri de turiști care s-au ratacit, luni seara, in Masivul Bucegi, in condițiile in care pe munte este ceața și chiciura, au fost reperate de salvamontiștii din Bușteni și indrumate catre cabana Piatra Arsa. Șeful Serviciului Salvamont Bușteni, Gheorghe Haiduc, a declarat…

- Situația creata in urma sinuciderii patronului Omnia Turism SRL este complexa, iar Ministerul Turismului cauta soluții pentru mai multe probleme care au fost create de blocarea conturilor bancare ale agenției, imediat dupa ce s-a difuzat in mass-media vestea morții acestuia, reiese dintr-un comunicat…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc moderat de producere de avalanse la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras (versantul nordic) si Bucegi, potrivit unui buletin nivometeorologic emis marti de Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud, potrivit Agerpres.

- Ana Maxim Toate traseele turistice din zonele montane prahovene au fost inchise temporar, dupa ninsoarea din ultimele zile, in unele portiuni zapada depașind un metru. Este posibil chiar ca acestea sa ramana inchise pana la primavara, pentru ca sunt șanse slabe ca vremea sa se incalzeasca atat de mult…

- Meteorologii avertizeaza ca exista risc de producere de avalanse la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras (versantul nordic) si Bucegi. Potrivit unui buletin nivometeorologic emis marti de Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud, exista un risc moderat de producere a unor avalanșe…

- "In zona inalta din Bucegi s-au semnalat avalanșe de zapada proaspata", susțin meteorologii. Riscul moderat de avalanșe este un risc de gradul doi pe o scara de la unu la cinci. Cel mai mare strat de zapada se inregistreaza in Varful Omu din Munții Bucegi, de 62 de centimetri, in timp…

- Salvamontiștii ii avertizeaza pe turiști ca nu se poate schia la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, deși stratul de zapada este de peste 20 de centimetri. Turiștii care ajung in Munții Fagaraș, in zona Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, nu pot schia, chiar daca aici stratul de…

- Stratul de zapada a ajuns la aproape un metru pe Transfagarasan, in judetul Arges, la altitudini de peste 1600 de metri, drumarii intervenind la aceasta ora. Cinci tineri au ramas blocati pe Transfagarasan din cauza viscolului si au fost salvati ...

- Administratorul Serviciului Public Judetean Salvamont Arges, Cristian Toma, a declarat, pentru corespondentul Mediafax, ca in urma caderilor de zapada din ultimele 24 ore stratul de zapada pe Transfagarasan, la altitudini de peste 1600 de metri, atinge aproape un metru. ”Lucratorii Districtului…

- Potrivit ANM, duminica intre orele 9.30 – 18.00, se vor inregistra ploi abundente si vant puternic in nord-estul Munteniei, Dobrogea si sudul Moldovei si ninsori moderate cantitativ si viscolite pe crestele Carpatilor de Curbura si ale Muntilor Bucegi si Fagaras. In judetele Constanta, Tulcea,…

- Astfel, in intervalul orar 9:30 - 18:00, Codul portocaliu de ploi abundente si vant puternic va fi in vigoare in nord-estul Munteniei, Dobrogea si sudul Moldovei. De asemenea, ninsori moderate cantitativ si viscolite se voe semnala pe crestele Carpatilor de Curbura si ale Muntilor Bucegi si Fagaras.…

- Vești proaste pentru turiștii care și-au propus sa viziteze Cetatea Devei, unul dintre cele mai importante obiective din vestul țarii. Primaria Deva anunța ca telecabina care faciliteaza accesul la monumentul medieval a intrat in revizie, astazi. Echipamentul va fi repus in funcțiune luni, 9 octombrie.…