- Stratul de zapada a scazut in muntii Fagaras si Bucegi, cu exceptia zonei Balea Lac, unde se inregistreaza 2,67 metri de zapada, fiind cel mai mare strat din judetul Sibiu. In urmatoarele 24 de ore, stratul de zapada va continua sa scada, mai accentuat la altitudini sub 1.600 de metri.

- Curse aeriene cu intarzieri pe Aeroportul din Sibiu Foto: Arhiva Pe toate drumurile din judetul Sibiu se circula in conditii de iarna. Echipele de dezapezire actioneaza la curatarea carosabilului si, la aceasta ora, (ora 9,30) nu sunt drumuri impracticabile. Si Aeroportul din Sibiu…

- Balea Lac este locul din judetul Sibiu unde a fost cel mai frig miercuri si in cursul noptii spre joi, inghetand si cablurile de la telecabina. Transportul pe cablu la Balea a fost oprit din cauza gerului, miercuri dupa-amiaza. Meteorologii spun ca noaptea de miercuri spre joi a fost cea mai friguroasa…

- Turistii pot circula cu telecabina la Balea dupa ce, miercuri, transportul pe cablu a fost oprit din cauza gerului, potrivit reprezentantilor Cabanei Balea Lac. Miercuri dupa-amiaza, administratorul a trebuit sa opreasca telecabina pentru ca temperatura a fost mai mica de minus 20 de grade.…

- Dusi la scoala cu masini de pompieri Foto: ISU In judetul Sibiu, 12 copii din satul Veseud au fost dusi azi dimineata la scoala din comuna Rusi, la aproximativ 4 km distanta, cu trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. S-a apelat la aceasta varianta deoarece…

- In acest moment, zapada ninsa masurata pe platforma meteo Balea Lac, la altitudine similara cu Cota 2000 Transfagarașan care se afla pe versantul sudic, este de 201 cm. Trebuie insa menționat ca stratul de zapada poate avea grosimi de cațiva metri in zonele de acumulare sau troienite. Gradul de risc…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabila in trei judete din zona Munteniei, in urmatoarele trei ore. Potrivit meteorologilor, intre orele 7:00 si 10:00, in mai multe localitati din judetele Arges, Prahova…

- Zece judete se afla, marti dimineata, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste si: Politia a facut PRAPAD in trafic: Amenzi de aproape 3 MILIOANE de lei si 600 de soferi, fara permis Atentionarea de ceata este in vigoate pana la ora…

- O informare meteo emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a intrat in vigoare sambata seara si este valabila pana duminica la ora 20.00, fenomenele vizate fiind ninsori viscolite la munte, intensificari ale vantului, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru. Incepand de sambata seara,…

- Vantul puternic creeaza mari probleme in Muntii Fagaras. 20 de turisti au ramas blocati la peste 2.000 de metri la Balea Lac dupa ce functionarea telecabinei a fost oprita din cauza vantului care sufla prea puternic si nu se mai poate urca sau cobori in siguranta. "La Balea nu sunt probleme, chiar daca…

- Meteorologii avertizeaza ca exista un risc de avalanșa ridicat in Munții Fagaraș, dupa ce vineri, in Munții Bucegi, s-a produs o avalașa. O avalansa mare s-a produs vineri, in Muntii Busteni, din cauza topirii zapezii, aceasta declansandu-se la o altitudine de 1.750-2.000 metri, de pe un versant cu…

- Meteorologii au anuntat, vineri, ca o avalansa mare a avut loc in ultimele 24 de ore la peste 1.750 de metri altitudine in Muntii Bucegi, unde se mentine riscul ridicat de producere de noi avalanse. "Vremea s-a mentinut calda, mai ales la altitudini mai mici de 1.800 metri, unde temperaturile…

- Salvamontistii au primit in ultimele 24 de ore 57 de apeluri de urgenta, cele mai multe pentru echipele din Brasov, dar si 20 apeluri prin care se solicitau sfaturi si informatii despre zona montana. In multe dintre masive, la altitudini mari, riscul producerii de avalanse este mare, transmite News.ro…

- Un sobor format din cativa preoti de la mai multe culte au sfintit, vineri, singura biserica de gheata din Romania, cea aflata la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras. Ceremonia religioasa a avut loc in prezenta a zeci de turisti aflati la Balea Lac. …

- Stratul de zapada masoara aproape 180 de centimetri la Balea lac, in Muntii Fagaras, iar la Varful Omu, in Bucegi, are 138 de centimetri. Dupa cresterile de temperatura din ultimele zile, meteorologii anunta ca sunt posibile avalanse la peste 1.800 de metri.

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru 3 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic. Pana la ora 9.00, se manifesta ceata,…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense.

- Doi turisti au fost raniti dupa ce au fost surprinsi de o avalansa in Muntii Fagaras. Cei doi faceau parte dintr-un grup de 15 persoane care plecase de la Balea Lac cu intentia de a urca pe varful Negoiu, cand au fost surprinsi de avalansa care i-a aruncat cateva sute de metri in afara drumului.

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara, scrie Agerpres.

