Stiri pe aceeasi tema

- Riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi este insemnat, de gradul trei pe o scara de la unul la cinci, atat la altitudini inalte, cat si la mai putin de 1.800 de metri altitudine.

- Salvamontistii nemteni anunta ca riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, de gradul 5 din 5, iar zapada masoara peste 80 de centimetri, in unele locuri depasind si cativa metri. Raul Papalicef, seful Salvamont Neamt: In Ceahlau, riscul de avalansa a evoluat din gradul 3 din 5 inregistrat…

- Riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, a anuntat, joi, seful Serviciului Public Salvamont din judetul Neamt, Raul Papalicef. Potrivit acestuia, alerta privind producerea unor avalanse a fost ridicata la gradul 5, grad maxim posibil. "Salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa evite…

- Riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, a anuntat, joi, seful Serviciului Public Salvamont din judetul Neamt, Raul Papalicef. Potrivit acestuia, alerta privind producerea unor avalanse a fost ridicata la gradul 5, grad maxim posibil, scrie AGERPRES. Citeste si: DOLIU…

- Timp de o saptamana ,peste 60 de copii, de la cea mai frageda varsta, 2 ani și jumatate si pana aproape de majorat au petrecut clipe de neuitat in platoul montan dambovitean Bucegi,zona Padina-Pestera. Deja a devenit o traditie de 41 de ani ca in perioada ianuarie –februarie , in zona Pestera se desfasoare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri seara mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in 11 judete din Transilvania si Muntenia, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana joi, la ora 2:00, in localitati din judetele Hunedoara, Caras-Severin…

- Ieri a fost cod portocaliu de viscol și cod roșu de avalanșa, la peste 1.800 de metri pe Transfagarașan. Vantul a avut intensificari care au atins și 140 km/h. Zapada este umeda și poate pleca oricand, mai ales pe fețe inierbate. Riscul de avalanșa a fost așadar de 4 la peste 1.800 de metri și 3 sub…

- O informare meteo emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a intrat in vigoare sambata seara si este valabila pana duminica la ora 20.00, fenomenele vizate fiind ninsori viscolite la munte, intensificari ale vantului, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru. Incepand de sambata seara,…

- Meteorologii anunța ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de gradul patru din cinci posibile, insemnand ”risc mare”. Din cauza vremii inchise, cu ninsori local insemnate cantitiv si vant intens care va atinge si rafale de peste 90 km/h,…

- Riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de gradul patru din cinci posibile, insemnand ”risc mare”. Din cauza vremii inchise, cu ninsori local insemnate cantitiv si vant intens care va atinge si rafale de peste 90 km/h, se vor forma troiene…

- Meteorologii avertizeaza ca exista un risc de avalanșa ridicat in Munții Fagaraș, dupa ce vineri, in Munții Bucegi, s-a produs o avalașa. O avalansa mare s-a produs vineri, in Muntii Busteni, din cauza topirii zapezii, aceasta declansandu-se la o altitudine de 1.750-2.000 metri, de pe un versant cu…

- O avalansa mare s-a produs vineri, in Muntii Busteni, din cauza topirii zapezii, aceasta declansandu-se la o altitudine de 1.750-2.000 metri, de pe un versant cu expozitie sud-estica. Riscul de producere a avalanselor se mentine ridicat la peste 1.800 de metri atat in Bucegi, cat si in Fagaras.

- Meteorologii au anuntat, vineri, ca o avalansa mare a avut loc in ultimele 24 de ore la peste 1.750 de metri altitudine in Muntii Bucegi, unde se mentine riscul ridicat de producere de noi avalanse. "Vremea s-a mentinut calda, mai ales la altitudini mai mici de 1.800 metri, unde temperaturile…

- Salvamontistii au primit aproape 60 de apeluri de urgenta Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Salvamontistii au primit în ultimele 24 de ore 57 de apeluri de urgenta, cele mai multe pentru echipele din Brasov. De asemenea, s-au mai primit alte 20 apeluri prin care se solicitau…

- Stratul de zapada masoara aproape 180 de centimetri la Balea lac, in Muntii Fagaras, iar la Varful Omu, in Bucegi, are 138 de centimetri. Dupa cresterile de temperatura din ultimele zile, meteorologii anunta ca sunt posibile avalanse la peste 1.800 de metri.

- In masivele Bucegi si Fagaras, aflate sub cod galben, la altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de producere a avalanselor este mare, de gradul 4 din 5. Este vizata si zona turistica Balea Lac, unde stratul de zapada depaseste un metru si jumatate, potrivit Centrului Meteorologic Regional Transilvania-Sud.…

- Risc mare de avalansa la munte În masivele Bucegi si Fagaras, aflate sub cod galben, la altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de producere a avalanselor este mare, de gradul 4 din 5. La altitudini mai mici de 1.800 de metri, în masivele Bucegi si Fagaras, riscul…

- Salvamontistii anunta ca, din cauza vremii nevaforabile, riscul producerii de avalanse in intreaga zona montana este considerabil si recomanda turistilor ”atentie, prudenta si renuntare”. ”Viata este mult prea valoroasa pentru a risca oricand si in orice conditii”, spun salvamontistii care precizeaza…

- Salvamontistii brasoveni au anuntat ca pericolul de producere a avalanselor i-a determinat sa inchida vineri doua trasee din Masivul Postavarul. Din cauza stratului consistent de zapada nou depus, precum si a faptului ca la altitudine vantul a suflat cu putere, adunand zapada in anumite zone, Serviciul…

- Meteorologii au anuntat, joi, ca riscul producerii de avalanse la altitudini mari in Muntii Fagaras si Bucegi este de gradul patru, pe o scara de la unu la cinci, insemnand ”risc mare”. Stratul de zapada proaspata este destul de mare si nu are aderenta la stratul mai vechi, existand posibilitatea…

- Jandrameria Dambovița a transmis o avertizare cu privire la situația din zona montana unde ninge și viscolește puternic. Vatul in Post-ul BUCEGI: Zapada are doi metri in zonele viscolite și vantul sufla cu 100km/ora (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- "Grosimea stratului nou de zapada, depus peste crustele mai vechi, va creste la 20, 25 de centimetri, putand actiona ca o suprasarcina asupra structurilor de tip placa aflate dedesubt si declansand astfel avalanse pe pantele mai inclinate, atat spontan, riscul fiind amplificat la trecerea turistilor…

- Ovidiu Bodean, director Salvamont Hunedoara: „Alpinistul disparut intr-o avalansa in urma cu patru zile in masivul Bucegi este din municipiul Hunedoara!”. Tanarul locuia in Bucuresti. Sambata, in cursul unei ascensiuni facuta pe Valea Costilei impreuna cu alti patru colegi, alpinistul hunedorean…

- In zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este risc insemnat de avalanșe, pana marti la ora 20.00, potrivit meteorologilor. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a anunțat luni ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de…

- Meteorologii au avertizat, luni, ca exista risc insemnat de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, un...

- Salvamontistii din Busteni continua si astazi cautarile in Valea Costilei din Bucegi acolo unde un alpinist a fost surprins sambata de avalansa. Pana acum salvatorii montani au gasit in prapastie fragmente din echipamentul victimei, dar niciun indiciu cu privire la locul in care s-ar putea afla corpul…

- Salvamontistii din Busteni continua si astazi cautarile in Valea Costilei din Bucegi acolo unde un alpinist a fost surprins sambata de avalansa. Pana acum salvatorii montani au gasit in prapastie fragmente din echipamentul victimei, dar niciun indiciu cu privire la locul in care s-ar putea afla corpul…

- Salvamontiștii au fost, ei inșiși, la un pas de pericol și au sistat cautarile V. Stoica Riscul crescut de declanșare a unor noi avalanșe a determinat, ieri, echipa de 20 de salvamontiști plecați in cautarea unui tanar alpinist in varsta de 30 de ani dat disparut pe munte sa renunțe la operațiunile…

- Salvatorii montani au reluat, duminica dimineata, cautarile tanarului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Bucegi. Actiunea este una dificila, intrucat pe munte este ceata, ninge si exista riscul de producere a unor noi avalanse. Salvamontistii spun ca este imposibil ca barbatul sa fi supravietuit,…

- Salvamontistii au reluat, duminica dimineata, cautarile in cazul tanarului care a disparut in urma avalansei de pe Valea Costilei din muntii Bucegi, dupa ce actiunea a fost sistata cu o seara inainte din cauza vremii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Salvatorii montani au reluat, duminica dimineata, cautarile tanarului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Bucegi. Actiunea este una dificila, intrucat pe munte este ceata, ninge si exista riscul de producere a unor noi avalanse, informeaza news.ro. Salvamontistii spun ca este imposibil ca…

- Un turist si-a pierdut viata in Muntii Bucegi, dupa ce a fost surprins de o avalansa. Salvamontistii au plecat in cautarea lui imediat ce s-a anuntat disparitia si au facut eforturi mari pentru a-l gasi pret de cateva ore.A

- Salvamontiștii intervin, sambata dupa-amiaza, in Bucegi, unde un turist care facea parte dintr-un grup format, se pare, din cinci persoane, a fost prins de avalanșa, in zona Valea Coștilei.

- In Muntii Fagaras s-au produs peste 10 avalanse La noi, meteorologii avertizeaza ca exista riscul de producere a avalanselor la altitudini de peste 1.800 de metri, în muntii Bucegi si Fagaras. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud, la Bâlea Lac zapada depasea,…

- Meteorologii anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mari in Muntii Fagaras si Bucegi este de trei pe o scara de la unu la cinci, adica ”risc insemnat”. La altitudini mai mici, riscul este moderat si continua sa fie asa pana joi, la ora 20.00.

- Riscul de producere a avalanselor este insemnat in Muntii Bucegi si in Muntii Fagaras. Stratul de zapada a depasit, marti, la Balea Lac, in judetul Sibiu, 120 de centimetri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Salvamontistii din Prahova ii avertizeaza pe turisti sa nu se aventureze pe traseele inchise intrucat la peste 1.800 de metri riscul producerii unor avalanse este mare sau insemnat. In Masivele Bucegi si Fagaras, riscul este de trei – insemnat, anunta ...

- Salvamontistii din Prahova ii avertizeaza pe turisti sa nu se aventureze pe traseele inchise intrucat la peste 1.800 de metri riscul producerii unor avalanse este mare sau insemnat. In Masivele Bucegi si Fagaras, riscul este de trei - insemnat.

- Risc de avalansa in Muntii Fagaras, pe 29 decembrie 2017. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional…

- Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat.

- Este risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagaras, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Si in Bucegi riscul de avalansa este insemnat, potrivit meteorologilor.

- Este risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagararas, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Si in Bucegi riscul de avalansa este insemnat, potrivit meteorologilor.

- Mii de turisti isi vor petrece sarbatorile in statiunile montane Foto: Arhiva / pixabay.com Mii de turisti îsi vor petrece sarbatorile în statiunile montane, Predeal, Sinaia si Busteni se afla în topul destinatiilor, gradul de ocupare a locurilor de cazare fiind în aceste…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara recomanda turistilor care si-au planificat vacanta la munte sa evite drumetiile pe traseele de creasta, deoarece zapada este inghetata si nesigura, grosimea...

- Meteorologii au anuntat ca riscul producerii unor avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras este mare. Salvamontistii cer turistilor care practica sporturi de iarna sa solicite informatii despre starea traseelor si sa fie echipati.

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire…

- Riscul de avalansa este de gradul 4 in Muntii Calimani si Gurghiu, la altitudini de peste 1.600-1.700 de metri, in urma caderilor de zapada din ultimele zile si a temperaturilor ridicate prognozate pentru urmatoarele zile, au anuntat miercuri reprezentantii Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo…

- "Ca urmare a cresterii stratului de zapada din zona montana si a cresterii semnificative a temperaturii prognozate pentru urmatoarele zile, Salvamont Romania anunta ca riscul producerii de avalanse la altitudini mai mari de 1.800 de metri este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare",…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire la…