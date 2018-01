Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masoara 177 de centimetri. In urmatoarele 24 de ore, "declansarea avalanselor este posibila spontan…

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Salvamontistii anunta ca, din cauza vremii nevaforabile, riscul producerii de avalanse in intreaga zona montana este considerabil si recomanda turistilor ”atentie, prudenta si renuntare”. ”Viata este mult prea valoroasa pentru a risca oricand si in orice conditii”, spun salvamontistii care precizeaza…

- Meteorologii au anuntat, joi, ca riscul producerii de avalanse la altitudini mari in Muntii Fagaras si Bucegi este de gradul patru, pe o scara de la unu la cinci, insemnand ”risc mare”. Stratul de zapada proaspata este destul de mare si nu are aderenta la stratul mai vechi, existand posibilitatea…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele anunta precipitatii solide abundente, ceea ce va duce la ridicarea riscului de avalansa in Muntii Fagaras de la gradul trei (insemnat), la gradul patru (ridicat). Nu trebuie neglijat faptul ca, pana in acest moment, in tara, patru persoane au murit dupa ce au fost surprinse…

- Stratul de zapada a atins 110 cm la Cota 2000 Transfagarașan și riscul de producere a avalanșelor in zona este foarte mare. Potrivit directorului Salvamont Argeș, Ion Sanduloiu, riscul de avalanșa in Munții Fagaraș este de gradul trei la altitudini peste 1.600 metri. „Este foarte posibil ca in urmatoarele…

- "Grosimea stratului nou de zapada, depus peste crustele mai vechi, va creste la 20, 25 de centimetri, putand actiona ca o suprasarcina asupra structurilor de tip placa aflate dedesubt si declansand astfel avalanse pe pantele mai inclinate, atat spontan, riscul fiind amplificat la trecerea turistilor…

- In zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este risc insemnat de avalanșe, pana marti la ora 20.00, potrivit meteorologilor. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a anunțat luni ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de…

- Salvamontistii din Busteni continua si astazi cautarile in Valea Costilei din Bucegi acolo unde un alpinist a fost surprins sambata de avalansa. Pana acum salvatorii montani au gasit in prapastie fragmente din echipamentul victimei, dar niciun indiciu cu privire la locul in care s-ar putea afla corpul…

- Salvamontiștii au fost, ei inșiși, la un pas de pericol și au sistat cautarile V. Stoica Riscul crescut de declanșare a unor noi avalanșe a determinat, ieri, echipa de 20 de salvamontiști plecați in cautarea unui tanar alpinist in varsta de 30 de ani dat disparut pe munte sa renunțe la operațiunile…

- Un alpinist (30 de ani) din Bucuresti este cautat, duminica, de zeci de salvamontisi si voluntari, dupa ce sambata a fost surprins de o avalansa in muntii Bucegi. Tanarul era experimentat in escalada pe creasta, era ghid montan si era bine echipat la momentul accidentului.

- Un alpinist care facea parte dintr-un grup de mai multe persoane care se aflau pe un traseu montan din aporpiere de Valea Costilei a fost luat de avalansa. Nu se stie deocamdata daca tanarul a supravietuit.

- Peste doua mii de turisti sunt asteptati, la acest sfarsit de saptamana, in statiunile Straja si Parang, din judetul Hunedoara, atrasi de calitatea partiilor de schi, stratul de zapada batatorita fiind intre 25 si 30 de centimetri. In statiunea Straja, se poate schia pe toate partiile, cu exceptia celei…

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Doi turisti au fost raniti dupa ce au fost surprinsi de o avalansa in Muntii Fagaras. Cei doi faceau parte dintr-un grup de 15 persoane care plecase de la Balea Lac cu intentia de a urca pe varful Negoiu, cand au fost surprinsi de avalansa care i-a aruncat cateva sute de metri in afara drumului.

- Doua persoane au fost surprinse, sambata, de o avalansa produsa in Masivul Fagaras, in zona Balea, la fata locului ajungand salvamontistii. Este asteptat un elicopter SMURD pentru a prelua victimele, transmite corespondentul Mediafax.

- In Muntii Bucegi si in versantul nordic al Muntilor Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, exista un risc mare de producere a avalanselor, este avertismentul meteorologilor. De asemenea, acelasi fenomen este posibil sa se produca si in zona turistica Balea Lac, acolo unde astazi stratul de zapada…

- Risc de avalansa de nivelul 4 din 5 in munții Fagaraș În Fagaras, la altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de avalansa este la nivelul 4 din 5. Este vizata inclusiv zona turistica Bâlea Lac, unde stratul de zapada are peste 120 de centimetri. De asemenea, salvamontistii…

- Zeci de mii de romani au ales sa petreaca la munte Craciunul, bucurandu-se de partii și zapada care, in alte zone ale țarii, inca se lasa așteptata. Meteorologii și salvamontiștii fac apel la turiști sa fie precauți, avand in vedere ca, in Bucegi și Fagaraș, sunt valabile alerte de avalanșa. Cel mai…

- Este risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagararas, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Si in Bucegi riscul de avalansa este insemnat, potrivit meteorologilor. Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte…

- Meteorologii avertizeaza ca, din cauza temperaturilor crescute din ultima vreme, exista un risc major de avalansa in Fagaras si Bucegi. La altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de avalansa este la nivelul 4, din maximum 5. Este vizata inclusiv zona turistica Balea Lac, unde stratul de zapada are…

- Este risc mare de producere a avalanșelor in Munții Fagararaș, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Și in Bucegi riscul de avalanșa este insemnat, potrivit meteorologilor. Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte…

- Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte si a scazut in zonele joase cu 3-6 centimetri, masurand 122 de centimetri la Balea-Lac, 103 centimetri la Varful Omu, 33 de centimetri la Sinaia, 17 centimetri la Fundata si 15 centimetri la Predeal. In Muntii Fagaras, la altitudini…

- Mii de turisti isi vor petrece sarbatorile in statiunile montane Foto: Arhiva / pixabay.com Mii de turisti îsi vor petrece sarbatorile în statiunile montane, Predeal, Sinaia si Busteni se afla în topul destinatiilor, gradul de ocupare a locurilor de cazare fiind în aceste…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș, la peste 1.800 de metri altitudine. Zapada are aproape un metru la Balea Lac și pe Varful Omu. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi și Fagaraș este de trei, adica risc insemnat, la peste 1.800 de metri altitudine.…

- Meteorologii anunta ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, este de trei, pe o scara de la unu la cinci, fiind ”risc insemnat”, din cauza racirii accentuate a vremii si a precipitatiilor. In intreaga zona montana stratul de zapada s-a…

- A nins si tot continua sa ninga la munte. Zapada de saptamina trecuta a afost acoperita cu un nou strat de peste 20 de cm. Pentru ca vremea se va incalzi accentuat in aceste zile, riscul declansarii de avalanse este mare, de gradul patru, la altitudini de peste 1800 metri.

- Turistii sunt avertizati ca este un risc moderat, de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, de producere de avalanse, la peste 1.600 de metri altitudine, in muntii Fagaras, fiind vizata si Balea Lac. Pe de alta parte, la o inaltime mai mica de 1.600 de metri in masivul Fagaras riscul…

- Miile de turiști plecați la munte în aceasta minvacanța prilejuita de 1 decembrie sunt avertizați de catre meteorologi sa nu se aventureze pe trasee montane. Vremea se înrautațește, iar meteorologii au anunțat ca riscul de producere a avalanșelor crește. Avertizarea este valabila în…

- E risc insemnat de avalanșa in Masivul Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de metri. Salvamontiștii din județul Prahova ii avertizeaza pe turiști sa nu se aventureze pe traseele montane care sunt inchise sau nemarcate. Riscul producerii de avalanșa in Munții Bucegi, la altitudini de peste 1.600 de…

- In zona montana a Argeșului, riscul de avalanșa este de gradul 3. Este anunțul facut de Ion Sanduloiu, directorul Salvamont Argeș. ”In zona Balea Lac – Cota 2000, stratul de zapada are peste 80 de centimetri. Este foarte posibil ca riscul de avalanșa de gradul 3 sa creasca de maine, deoarece va fi un…

- Risc de avalanșa in Munții Fagaraș, la Balea Lac. Meteorologii sibieni au anunțat luni risc insemnat, de gradul trei, de producere de avalanșe la peste 1.600 de metri altitudine in munții Fagaraș, fiind vizata și zona turistica Balea Lac, unde zapada masoara 83 de centimetri. Sub 1.600 de metri in munții…

- Sub 1.600 de metri in munții Fagaraș, riscul de avalanșa este redus, de gradul unu pe o scara de la unu la cinci. Și in masivul Bucegi, la peste 1.600 de metri inalțime, riscul de avalanșe este insemnat, iar, sub aceasta altitudine, este redus. Citeste si: PROGNOZA METEO. Ploi…

- Meteorologii anunta ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, este de trei pe o scara de la unu la cinci, fiind considerat ”risc insemnat”. Avertizarea este valabila pana sambata, la ora 20.00. Potrivit reprezentantilor Centrului Meteorologic Regional ”Transilvania…

- Riscul producerii avalanselor in Muntii Fararas, la peste 1.800 de metri altitudine, este de trei, pe o scara de la unu la cinci. Asta inseamna, potrivit specialistilor, risc insemnat. "In Fagaras, stratul de zapada proaspata, de peste 35 de centimetri, depusa peste crustele mai vechi de gheata…

- In urma ninsorilor din ultimele ore, riscul de avalansa este de gradul 3, insemnat, la altitudini peste 1800 de metri si de gradul 2 la altitudini inferioare. Stratul de zapada masurat la statia meteo Balea Lac si la Cota 2000 Transfagarasan, are 67 de centimetri. In continuare, toate traseele montane…

- Meteorologii au anuntat, miercuri, ca exista un risc insemnat (de gradul trei) de avalansa, la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Fagaras, ceea ce inseamna ca si zona turistica Balea Lac este afectata. Acolo stratul de zapada masoara 67 de centimetri, potrivit Buletinului nivometeorologic.

- "In Fagaras stratul de zapada proaspata de peste 35 cm depus peste crustele mai vechi de gheata poate aluneca cu usurinta, riscul declansarilor fiind mai insemnat pe pantele suficient de inclinate, mai ales la supraincarcari, fiind posibile chiar si unele declansari spontane de mici dimensiuni",…

- Inspectoratul Județean de Poliție Alba a anunțat ca duminica seara autoritațile intervin cu material antiderapant pe DN 67 C, mai cunoscut drept Transalpina. In zona barajului de la Oașa, s-a depus un strat subținere de zapada. Din Pasul Tartarau și pana la Obarșia Lotrului, stratul de zapada masoara…

- Iarna se face deja simțita in Munții Șureanu. Ninge viscolit incontinuu, de azi noapte, iar stratul de zapada a ajuns sa masoare 10 centimentri duminica dupa-amiaza. Administratorii de pensiuni din zona continua sa posteze imagini pe rețeaua de socializare și atenționeaza turiștii sa se echipeze corespunzator.…

- Stratul de zapada atinge 15 centimetri in zona montana a județului Argeș, circulația pe DN 7C - Transfagarașan urmand sa fie inchisa, sambata, pentru deszapezire. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, în zona montana…