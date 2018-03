Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avetizeaza ca in masivele Bucegi si Fagaras (versantul nordic) este risc mare de producere a avalanselor, de 4 pe o scara de la 1 la 5, stratul de zapada masurand la Balea Lac aproape trei metri.

- Drumarii estimeaza ca reluarea circulatiei rutiera pe Transalpina (DN 67C), cea mai inalta sosea din tara, pe sectorul cuprins intre Ranca si Sugad, va fi posibila mult mai tarziu comparativ cu 2017.

- Stratul de zapada a crescut ieri cu 27 cm la Balea Lac. In aceste condiții, miercuri, 28 martie, la ora 15, la statia meteo, stratul de zapada masura: 294 cm la Balea Lac, dupa cum se precizeaza in buletinul nivometeorologic (meteoromania.ro). Read More...

- Stratul de zapada a scazut in muntii Fagaras si Bucegi, cu exceptia zonei Balea Lac, unde se inregistreaza 2,67 metri de zapada, fiind cel mai mare strat din judetul Sibiu. In urmatoarele 24 de ore, stratul de zapada va continua sa scada, mai accentuat la altitudini sub 1.600 de metri.

- Cabanierii din Ranca sunt nemultumiti de faptul ca prelungirea sezonului de iarna in statiune nu ii tine la distanta pe turisti. Este vorba de cei care obisnuiau sa urce in statiune cu prilejiul Sarbatorilor Pascale. Constantin Panescu, presedintele Asociatiei Concesionarilor din Ranca, a declarat ca…

- La munte, ninsoarea a reinviat distractia. Unii cu lopetile, altii pe snowmobile, placi sau schiuri, mii de turisti au parte de un weekend de vis. La Balea Lac, Hotelul de Gheata si Biserica au fost acoperite aproape in totalitate de nameti, spre bucuria vizitatorilor.

- Cel mai mare strat de zapada din judet, de peste doi metri si jumatate, se inregistreaza la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, unde riscul de producere de avalanse este insemnat, de gradul trei din cinci, au informat miercuri meteorologii. Stratul de zapada masoara 252…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia asupra riscului de insemnat de avalansa din masivele Parang si Retezat, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, dar si asupra pericolului generat de vantul puternic si racirea brusca a vremii. "Riscul de avalansa este cuprins intre 3 si 4 pe o scara…

- Toate traseele montane din judetul Arges raman inchise. "In acest moment, stratul de zapada (...) ajunge la 229 de centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri si de gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine. (...) Pe versanti sunt zone intinse…

- La altitudini de peste 1.800 de metri, in timpul zilei, sub actiunea insolatiei si a temperaturilor relativ ridicate, stratul de zapada va continua sa se taseze si sa se umezeasca in partea superioara. „Pe pante suficient de inclinate, stratul umezit de la suprafata poate aluneca in timpul…

- O familie cu doi copii din Constanta care a ramas inzapezita cu masina in zona Padina-Pestera din muntii Bucegi a fost ajutata de jandarmii montan, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Dambovita, remis vineri. ''Jandarmii montani de la Postul…

- Turistii pot circula cu telecabina la Balea dupa ce, miercuri, transportul pe cablu a fost oprit din cauza gerului, potrivit reprezentantilor Cabanei Balea Lac. Miercuri dupa-amiaza, administratorul a trebuit sa opreasca telecabina pentru ca temperatura a fost mai mica de minus 20 de grade.…

- Riscul de producere a unor avalanse este insemnat in Masivul Fagaras, stratul de zapada avand, miercuri, peste doi metri grosime in zona Cota 2.000 - Transfagarasan, potrivit datelor comunicate de Serviciului Public Judetean Salvamont Arges. Directorul Salvamont Arges, Ion Sanduloiu, a anuntat ca stratul…

- Dusi la scoala cu masini de pompieri Foto: ISU In judetul Sibiu, 12 copii din satul Veseud au fost dusi azi dimineata la scoala din comuna Rusi, la aproximativ 4 km distanta, cu trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. S-a apelat la aceasta varianta deoarece…

- Zona de munte a judetului Dambovita se afla sunt atentionare Cod Galben de ninsori, viscol si vizibilitate scazuta. Jandarmii montani ii avertizeaza pe soferi sa nu urce nepregatiti la Padina.

- De aseara la munte au inceput ninsorile, iar vantul a avut intensificari, viscolind si spulberand ninsoarea. Turistii sunt avertizati sa nu se avante prea tare pe munte si sa respecte avertizarile meteo care se vor mentine pana luni seara. Meteorologii anunta ca riscul producerii de avalanse in zona…

- Vantul puternic creeaza mari probleme in Muntii Fagaras. 20 de turisti au ramas blocati la peste 2.000 de metri la Balea Lac dupa ce functionarea telecabinei a fost oprita din cauza vantului care sufla prea puternic si nu se mai poate urca sau cobori in siguranta. "La Balea nu sunt probleme, chiar daca…

- Meteorologii anunța ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de gradul patru din cinci posibile, insemnand ”risc mare”. Din cauza vremii inchise, cu ninsori local insemnate cantitiv si vant intens care va atinge si rafale de peste 90 km/h,…

- Specialistii spun ca in urmatoarele 24 de ore sunt posibile atat avalanse de topire din cauza caldurii, dar si declansarea de avalanse din cauza schiorilor. La o inaltime mai mica de 1.800 de metri in muntii Bucegi si Fagaras, riscul de avalansa este unul de gradul trei. Turistii care…

- Primaria Bistrita a inchis, luni, partia de schi in care a investit 25 de milioane de lei, dupa ce zapada s-a topit din cauza temperaturilor ridicate, punand in pericol siguranta schiorilor. Partia a fost inaugurata in urma cu 3 zile. Vremea calda din ultimele doua zile si precipitatiile…

- Priveliști de vis pentru alpiniștii și turiștii din Romania Munții Carpați reprezinta un punct de atracție pentru turiștii din țara noastra dar și un itinerar fermecator pe care il parcurg ,,fara efortˮ și doar din pasiune alpiniștii romani. De cele mai deosebite priveliști pot beneficia doar…

- Cel mai mare strat de zapada din tara masoara 186 de centimetri si se inregistreaza la Balea Lac, la 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, potrivit meteorologilor, informeaza...

- Cel mai mare strat de zapada din tara masoara 186 de centimetri si se inregistreaza la Balea Lac, la 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, potrivit meteorologilor. Tot aici inca se mentine riscul mare, de gradul patru, de producere de avalanse. Cei care doresc sa practice…

- Un grup de aproximativ 50 de turisti a avut nevoie, sambata, de sprijinul salvamontistilor damboviteni, pentru a ajunge la cabana Padina. Turistii plecasera din Sinaia spre Padina, iar in zona impadurita au cerut ajutorul salvatorilor montani, pentru ca nu mai puteau inainta din cauza stratului mare…

- Telecabina de la Balea nu a functionat joi din cauza viscolului, persoanele aflate in zona turistica fiind in siguranta, a anuntat Prefectura Sibiu. "Telecabina care face legatura intre Balea Cascada si Balea Lac nu functioneaza astazi (joi-n.r.), fiind oprita din cauza viscolului. Turistii…

- Jandrameria Dambovița a transmis o avertizare cu privire la situația din zona montana unde ninge și viscolește puternic. Vatul in Post-ul BUCEGI: Zapada are doi metri in zonele viscolite și vantul sufla cu 100km/ora (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Salvamontistii au reluat, duminica dimineata, cautarile in cazul tanarului care a disparut in urma avalansei de pe Valea Costilei din muntii Bucegi, dupa ce actiunea a fost sistata cu o seara inainte din cauza vremii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte, in Masivul Bucegi, fiind purtat de valul de zapada intr-o rapa adanca de peste 500 de metri. Salvatorii montani au intervenit imediat.

- Drumuri inchise si o avalansa care si-a terminat cursa intr-o cladire din statiunea de schi Sestrieres (Italia): ninsorile exceptionale inregistrate pe pantele italiene si franceze ale Alpilor au provocat perturbari ale traficului si evacuari, informeaza marti AFP.

- Vesti bune pentru turisti: Muntii Banatului sunt acoperiti de zapada si continua sa ninga! Statiunile montane din Caras-Severin vor fi din nou pline in acest sfarsit de saptamana, iar jandarmii montani sunt la datorie. Stratul de zapada pe Semenic si pe Muntele Mic se apropie de 40 de centimentri si…

- "In Valea Dorului, circa 40 de oameni au ramas blocati in telescaun, dar problema a fost rezolvata imediat, deoarece a fost pus in functiune motorul alternativ pe motorina de care beneficiaza intreaga instalatie. Turistii au fost coborati fara probleme ", a declarat Claudiu Ciubotaru, director marketing…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica Balea…