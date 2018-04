Risc de saracie si excluziune sociala pentru o mare parte din populatia Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Sebes, prin Compartimentul Protectie Civila, anunta cetatenii ca in baza prevederilor Legii nr. 481 privind protectia civila, republicata, precum si a actelor de autoritate ale institutiilor cu atributiuni in domeniul protectiei civile, prin grija structurilor de specialitate subordonate…

- Noi nu putem crede asa ceva, da’ lumea ra bate doba, ca la parada circului din Bujumbura : cica Luminita Munteanu, tovarasa de viata a tovarasului ex-deputat Sorin Iacoban, a ajuns profesoara de asistenta sociala la prima universitate a patriei, aia mare, din Copou, condusa prin delegatie de nea ministrul…

- Majoritatea tinerilor din Uniunea Europeana (care au un loc de munca sau nu) nu se simt pregatiti sa isi schimbe domiciliul cu jobul, potrivit unui sondaj realizat de Eurostat, in 2016, despre mobilitatea tinerilor pe piata muncii. 0 0 0 0 0 0

- Uniunea Europeana a inregistrat un deficit de 20,3 miliarde de euro, in ianuarie 2018 la comertul mondial de marfuri, in timp ce zona euro a inregistrat un surplus de 3,3 miliarde de euro, arata un raport publicat luni de Eurostat. Comparativ cu ianuarie 2017, cand s-au inregistrat exporturi…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, romanii care lucreaza au, de departe, cel mai ridicat risc de saracie dintre toti cetatenii UE, cu un procentaj de 18,9%. La mare distanta dupa noi, figureaza in statistica de profil state precum Grecia (14,1%) si Spania (13,1%). Pentru referinta,…

- Fostul angajat NSA, Edward Snowden, a atacat Facebook printr-un tweet dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta spune ca autoritatile incearca sa-i convinga pe localnici sa evacueze locuințele, insa acestia refuza sa colaboreze cu pompierii. "Inteleg ca apele sunt in scadere in Baraolt, dar si la nivelul digului, la nivelul acestuia neproducandu-se nicio rupere…

- Intotdeauna, in ultimii 28 de ani, salariile ofițerilor și subofițerilor din Ministerul de Interne au fost mici in raport cu cele ale procurorilor sau judecatorilor. Ma refer la polițiștii operativi, cei care au o contribuție importanta in fi ecare dosar de cercetare penala. Din nefericire, in pacatul…

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre UE, cu un avans de 8,5% in ianuarie 2018, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele Eurostat. Procentul din PIB alocat…

- Clujul are, dupa Praga, cele mai multe oportunitați de job-uri in UE. Potrivit sondajului Eurostat, 67% dintre respondenți considera ca in Cluj-Napoca este ușor sa iți gasești un loc de munca. Un rol esențial in dezvoltare il au cele șase universitați de stat care iși adapteaza in permanența curricula…

- Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret transmite, printr-un comunicat de presa, ca saluta deciziile luate, pe 6 martie, in cadrul Comisiei pentru munca și protecție sociala din cadrul Camerei Deputaților, in baza carora se vor rezolva unele probleme generate de Legea cadru 153/2017. „Ca urmare…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Eurostat.

- Zilele trecute, conducerea Inspectoratului Scolar Judetean a fost invitata sa prezinte, in cadrul sedintei Comisiei de Dialog Social, o situatie referitoare la organizarea retelei unitatilor de invatamant pentru perioada 2018 – 2019. In acest context, au fost trecute in revista unitatile…

- ”Trustul nu vine in defavoarea afacerilor private, ne adresam unei nise diferite, si anume cea sociala. Avem 3000 de unitati locative speciale nerezolvate. In prezent se rezolva foarte putine cazuri pe an, este o tensiune sociala ridicata. Cazurile acestea nu se vor incadra in standardele de creditare…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), transmit…

- In caz de bombardamente aeriene sau terestre, cutremure devastatoare, razboi, cladiri facute una cu pamantul, drumuri distruse ori surupate, incendii de nestapanit, situația județului Bihor produce o imagine de coșmar mai sumbra decat ce se poate petrece oricand in realitate, iar asta pentru ca avem…

- Numarul tinerilor din Romania cu varsta cuprinsa intre 15 si 29 de ani a scazut cu aproape 28% intre 2008 si 2016, potrivit datelor statistice publicate de Eurostat, iar principalele motive sunt legate de scaderea natalitatii si emigratia din ce in ce...

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in…

- 20 februarie 2018 marcheaza cea de-a 162-a aniversare a dezrobirii romilor in principatele romane Intelegerea si sporirea gradului de constientizare a istoriei romilor si a impactului pe care aceasta inca il are si in societatea contemporana sunt vitale pentru sustinerea eforturilor de promovare a unei…

- Comunicat de presa 20 Februarie 2018 Asociația Pakiv Romania din Alba Iulia participa activ la consolidarea activitaților de reducere a numarului de persoanelor aflate in risc de saracie și excluziune sociala atat la nivel local cat și regional și național. Creșterea accesului pe piața forței de munca…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. In perioada 2011 - 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau in domeniul…

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii…

- Biserica Ortodoxa este, la ora actuala, cel mai mare filantrop din punct de vedere al contributiei in lucrarea sociala, a afirmat patriarhul Daniel in plenul Adunarii Nationale Bisericesti. El a precizat ca, in 2017, Biserica Ortodoxa Romana a cheltuit in scop filantropic 110.782.632 lei si a subliniat…

- Milioane de germani care traiesc singuri sunt amenintati de saracie, potrivit celor mai recente date statistice date publicitatii marti, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . In 2016, cel mai recent an din care exista datele statistice, 32,9 % din persoanele care traiesc singure in Germania se…

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- Joi, 8 februarie, la initiativa Institutiei Prefectului si sub organizarea Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, la Sala ,,D. Filipescu“ a Consiliului Judetean Buzau, a avut loc o actiune pilot informare in vederea unei mai bune cooperari si coordonari a activitatilor institutiilor cu responsabilitate…

- La data de 6 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos i-au identificat si retinut pe M.S. de 38 de ani si pe M.O. de 33 de ani, ambii din localitatea Ciugud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria…

- Senatul a adoptat luni, cu 88 de voturi „pentru”,o propunere legislativa care prevede amenzi mai mari pentru injuraturi, amenintari si gesturi obscene in public, dar si pentru deteriorarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica si rutiera, ori pentru cei care participa…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- Nu suntem nici fruntasii, nici codasii Europei la ore muncite. Romanii lucreaza in medie, putin peste 40 de ore pe saptamana. Cu o ora mai mult decat francezii, dar si cu peste o ora mai putin decat englezii si austriecii. Calculele apar intr-un studiu Eurostat, potrivit stiri.tvr.ro Eurostat compara…

- Un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in largul Japoniei, au anuntat seismologii americani, relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc la 103 kilometri nord de insula Honshu, la o adancime de 64 de kilometri. Milioane de locuitori din Tokyo au primit in aceasta…

- Aproape sapte din zece utilizatori de Internet din UE au efectuat cumparaturi on-line in cele 12 luni anterioare anchetei desfasurate in acest sens de Eurostat. Romania s-a plasat la coada statelor europene, cu o proportie de trei ori mai redusa comparativ cu media europeana si cu patru procente in…

- Urmare intrarii in vigoare, incepand din 1 ianuarie 2018, a prevederilor OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale și a prevederilor OUG nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare precum și modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a fost, in decembrie 2017, de 1,7%, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- N. Dumitrescu Intrata in vigoare in toamna lui 2016, legislatia in baza careia cei interesati isi pot “cumpara“ vechime pentru pensie a fost extinsa pana la sfarsitul anului in curs. Persoanele care pot beneficia de prevederile acestui act normativ sunt cele care nu au calitatea de pensionar la data…

- Locuitorii reginii transnitrene sunt chemati sa predea benevol armele si munitiile pe care le detin sau le-au gasit din intamplare. Potrivit administratiile de la Tiraspol, majoritatea ele au ramas din perioada conflictului din 1992.

- La nivelul UE, in 2014, s-au platit 138 de miliarde de euro pentru prestatii in caz de boala, in timp ce in Romania s-au platit 330,51 milioane de euro in 2014 si 365,01 milioane de euro in 2015. In 2014, cheltuielile de protectie sociala pentru plata concediilor medicale in UE au reprezentat…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel ...

- Nicoleta Dumitrescu La sfarsitul anului trecut, in evidentele Casei Judetene de Pensii Prahova se aflau peste 240.000 de beneficiari, cei mai multi fiind incadrati in categoria pensionarilor de asigurari sociale de stat. Astfel, intr-un clasament national, privind numarul mediu de pensionari, Prahova…

- Romania se afla pe locul 5 in topul statelor membre ale UE unde populatia este deranjata de zgomotul produs de traficul rutier si de cel venit de la vecini. Potrivit celor mai recente date Eurostat, aferente anului 2016, circa 20% din populatie semnaleaza aceasta problema. In Brasov, zgomotul produs…