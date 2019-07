Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata o alerta meteo. Aceasta este valabila pentru urmatoarele doua zile. O avertizare meteo de instabilitate atmosferica și cantitați de apa insemnate a fost emisa de meteorologi. Atenționarea este valabila de astazi, 13 iulie, ora 13:00, pana pe data de 15 iulie, ora 21:00.…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de furtuna in județul Alba, pana la ora 21.15: Averse, intensificari ale vantului, grindina și descarcari electrice. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi dupa-masa o atenționare de tip nowcasting de furtuna pentru județul Alba, valabila pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare nowcasting Cod rosu de furtuna, valabila in ora urmatoare in localitatea Tarcau din judetul Neamt. Astfel, pana la ora...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi o noua avertizare de cod portocaliu de averse, vijelii, vant puternic și grindina in mai multe județe. Avertizarea de cod portocaliu este valabila pentru județele Bistrița-Nasaud, Mureș, Vaslui și Galați. Astfel, in mai multe localitați din județul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis azi o avertizare meteo de COD GALBEN ce vizeaza o buna parte din județul Satu Mare, (indeosebi zona Codrului, dar nu numai), fiind in desfașurare deja – sau pe cale de a se produce – ploi torentiale, vijelii si izolat grindina, in vigoare pana miercuri…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare nowcasting Cod galben de averse si vant puternic pentru zone din judetul Satu Mare, informeaza Agerpres.Citește și: Cinci persoane au fost ranite si transportate la spital, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal…

- Ploile torențiale, vijeliile și grindina vor afecta regiuni din intreaga țara, se arata intr-o informare publicata joi de Administratia Nationala de Meteorologie. Aceasta este valabila in toata țara, pana vineri seara. Meteorologii au comunicat ca incepand de joi, ora 12.00, pana vineri, ora 22.00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vreme instabila, valabila pana joi seara la nivelul intregii tari. Astfel, in intervalul 22 mai, ora 12:00 - 23 mai, ora 22:00, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, precum si la munte, cu precadere in zona Carpatilor…