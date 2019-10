Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de gospodarii din apropiere de Tokyo sunt in continuare afectate de lipsa curentului electric, joi, in cea de-a patra zi de pana, in timp ce compania de electricitate incearca sa restabileasca legaturile in urma daunelor provocate de trecerea taifunului Faxai, relateaza agentia Kyodo. Numarul…

- Actorul de comedie american Kevin Hart a fost spitalizat de urgenta, cu grave rani la coloana, dupa un accident de masina care a avut loc in Calabasas, statul american California, duminica dimineata.

- Grupul american Apple a invitat mass-media la un eveniment organizat pe data de 10 septembrie, la care cel mai probabil va fi dezvaluita o noua versiune a telefonului iPhone, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Urmand o traditie care dateaza de la lansarea primului iPhone, Apple nu a oferit informatii,…

- Uniunea Europeana a lansat marti catre toate partile implicate in protestele de la aeroportul din Hong Kong un apel la retinere si a cerut luarea unor masuri urgente pentru detensionarea situatiei, transmite dpa. ''In lumina continuarii turbulentelor si a cresterii incidentelor…

- "Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista. Situatia este in desfasurare", a scris politia pe Twitter. Conform presei locale, focurile de arma au avut loc intr-un supermarket Walmart. In SUA au loc deseori atacuri armate Marti, doua persoane…

- Seriful comitatului DeSoto, Bill Rasco, a declarat pentru ziarul Commercial Appeal ca atacatorul a fost ranit in acest schimb de focuri care a avut loc in orasul Southaven.Cele doua victime ar fi angajati ai companiei Walmart, unul dintre cei mai mari comercianti cu amanuntul din Statele…

- Trei persoane au murit duminica si mai multe au fost ranite când un atacator a deschis focul la un festival de gastronomie din Gilroy, la sud de San Francisco, în California, relateaza presa internaționala. Printre victime se afla și un copil de doar 6 ani.

- Trei persoane au murit duminica si mai multe au fost ranite cand un atacator a deschis focul la un festival de gastronomie din Gilroy, la sud de San Francisco, in California, potrivit AFP si Reuters.