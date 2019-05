Risc de epidemie de ciumă bubonică, după ce niște turişti au mâncat marmote Cuplul, care avea 4 copii, venise din Rusia intr-o excursie de grup in Mongolia. Cei doi au murit de ciuma bubonica intr-un spital din regiunea Ulgii dupa ce, afirma autoritatile mongole, ar fi mancat carne de marmota, desi acest lucru este strict interzis tocmai pentru ca animalele transmit aceasta maladie. Oficialii mongoli se tem acum ca epidemia s-ar putea raspandi. Peste 150 de oameni care au intrat in contact cu rusii sunt in carantina, iar autoritatile verifica toate avioanele care decoleaza de pe aeroportul din Ulan Bator. Daca nu este tratata adecvat, ciuma bubonica poate ucide un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Mongolia sunt in alerta dupa ce un cuplu din Rusia, un barbat de 38 de ani și soția lui gravida, au murit din cauza ciumei bubonice. Cei doi ar fi mancat carne de marmota, deși acest lucru este strict interzis tocmai pentru ca animalele transmit aceasta boala.

- Autoritațile din Mongolia sunt in alerta dupa ce un cuplu din Rusia, un barbat de 38 de ani și soția lui gravida, au murit din cauza ciumei bubonice. Cei doi ar fi mancat carne de marmota, deși acest lucru este strict interzis tocmai pentru ca animalele transmit aceasta boala. Cuplul se afla in Mongolia…

- Rusia urmarește indeaproape situația legata de planurile SUA de a desfașura temporar in Romania sistemul de aparare antiracheta THAAD, a afirmat Aleksandr Grușko, ministrul adjunct de Externe rus. "Urmarim situatia indeaproape. Un proverb rusesc spune: 'Nimic nu este mai permanent decat ceva temporar...…

- Posibilitatea implicarii unor actori externi in cadrul alegerilor federale din Canada, care vor avea loc in luna octombrie, este foarte mare, a anunțat luni Centrul pentru Securitatea Comunicațiilor (CSE) din Canada, relateaza Reuters potrivit mediafax. CSE nu a anunțat daca exista amenințari…

- Epidemie de rujeola de proporții in statul New York: sunt atat de multe cazuri, incat, intr-o suburbie, copiii nevaccinați nu mai au voie in spații publice inchise. Boala s-a raspandit rapid in ultimele luni, in randul copiilor de școala, ai caror parinți refuza vaccinarea din motive religioase sau…

- Doi cetațeni iranieni care au zburat din Spania in Buenos Aires au fost reținuți de autoritațile din Argentina dupa ce s-a descoperit ca aveau pașapoarte false. Cei doi, o femeie de 30 de ani și un barbat de 27 de ani, sunt suspectați de terorism. Sajjad Naserani și Mahsoreh Sabzali au fost arestați…

- Arhiepiscopul Kliment a declarat duminica pentru AFP ca a fost retinut in timp ce se afla intr-o statie de autobuz la Simferopol, capitala administrativa a Crimeei, in urma unui denunt prin care este acuzat de furt in biserica sa si de declaratii injurioase. Kliment urma sa se duca in Rusia, pentru…

- Zeci de urși polari infometați au asediat orașul Belushya Guba din arhipelagul rusesc Novaya Zemlyamai, situat in Oceanul Arctic. Autoritatile au declarat stare de urgenta, luand mai multe masuri pentru siguranța locuitorilor. Au fost instalate garduri suplimentare, langa scoli si gradinite, iar adulții…