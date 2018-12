Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași anunța ca a inceput așternerea stratului de binder pe podul de la Milișauți. Podul peste raul Suceava de la Milișauți a fost afectat de inundațiile din aceasta vara fiind nevoie de detonarea unuia dintre piloni. Lucrarile de recontruire s-au incheiat iar…

- In aceasta seara, incepand cu ora 20:00, echipele Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iași vor interveni pe DN 28, km 73, pe B-dul Nicolae Iorga, in municipiul Iași (in zona trecerii de pietoni dinaintea pasajului Nicolina), pentru remedierea unei tasari accentuate in carosabil. Durata estimata…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași a informat in aceasta dimineața ca circulația pe drumurile naționale din regiunea Moldovei se desfașoara in condiții de iarna, cu sectoare de zapada framantata la acostamente, in strat de 0-2 cm, fara blocaje sau restricții cauzate de starea vremii sau carosabilului.…

- In cursul dupa-amiezii, doar pe doua sectoare erau impuse restrictii pentru masinile de mare tonaj. Potrivit DRDP Iasi, au fost instituite restrictii de tonaj pentru autovehiculele cu masa maxima admisa mai mare de 7,5 tone, pe mai multe sectoare de drumuri nationale aflate in administrarea DRDP Iasi,…

- Autoritatile au decis, cu putin timp in urma, instituirea unor restrictii de tonaj pe DN 28A, km 0-37 (Targu Frumos – Pascani – Motca), respectiv pe DN 28, km 0 – 28 (Casa de apa – Targu Frumos), pentru autovehiculele cu sarcina maxima admisa mai mare de 7,5 tone. Motivul il reprezinta ninsorile abundente,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora sapte sectoare de drum national sunt inchise, in principal din cauza unor probleme la partea crosabila, ca nu sunt drumuri cu circulatia oprita ca urmare a unor evenimente rutiere sau a vremii, iar porturile Midia si Mangalia sunt inchise…

- LA TREABA…Veste extraordinara pentru vasluienii care locuiesc in satele de pe Valea Racovei. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi continua lucrarile de reabilitare a Drumului National 2F, care leaga judetul nostru de Bacau. Daca pana acum lucrarile au vizat modernizarea carosabilului de la Dragomiresti…