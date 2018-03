Risc crescut de avalanşă în toate masivele montane; turiştii, atenţionaţi să ceară informaţii despre starea traseelor Dispeceratul National Salvamont anunta, vineri, ca in toate masivele montane se inregistreaza un risc crescut de avalansa, turistii fiind atentionati sa ceara informatii cu privire la starea traseelor pe care doresc sa le abordeze. "Pentru acest weekend se anunta ninsori si cresteri ale temperaturii in majoritatea masivelor montane din tara, iar stratul nou de zapada depus in ultimele zile, cu siguranta, va fi extrem de instabil. Doritorii de drumetii montane nu trebuie sa renunte la echipamentul de iarna si sa solicite informatii echipelor Salvamont privind nivelul riscului de producere a avalanselor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Dispeceratul National Salvamont anunta, vineri, ca in toate masivele montane se inregistreaza un risc crescut de avalansa, turistii fiind atentionati sa ceara informatii cu privire la starea...

- Salvamontistii din judetul Hunedoara avertizeaza asupra pericolului iminent de avalansa care exista in masivele Retezat si Parang, de la altitudini mai mari de 1.500 de metri, in conditiile in care la munte a nins abundent, iar prognoza meteo arata ca ninsorile vor continua si in urmatoarele zile.…

- Turistii care se aventureaza pe munte in ciuda avertismentelor salvamontistilor din judetul Hunedoara vor fi sanctionati. Prefectul spune ca a fost facut un regulament potrivit caruia turistii sunt liberi sa mearga unde vor, dar vor plati pentru aceasta libertate daca au nevoie de ajutor. …

- Temperaturi de minus 20 de grade si zapada de jumatate de metru la munte. Turistii trebuie sa se informeze din timp asupra conditiilor meteo pentru a evita incidentele neplacute. Este si risc ridicat de avalanse. Salvamontistii avertizeaza ca gerul si ninsorile abundente vor persista cel putin doua…

- ”Iarna se intoarce in forta in majoritatea masivelor montane din tara, temperaturile vor scadea si pana la minus 20 de grade, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si 50 de centimetri. Temperaturile scazute si precipitatiile sub forma de zapada vor persista conform prognozelor…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia asupra riscului de insemnat de avalansa din masivele Parang si Retezat, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, dar si asupra pericolului generat de vantul puternic si racirea brusca a vremii. "Riscul de avalansa este cuprins intre 3 si 4 pe o scara…

- ATENTIONARE! Iarna se intoarce in forta in majoritatea masivelor montane din tara, temperaturile vor scadea si pana la – 20 grade, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si 50 de cm. Temperaturile scazute si precipitatiile sub forma de zapada vor persista conform prognozelor…

- Turistii sunt avertizati sa nu se aventureze, in urmatoarea perioada, in zona montana inalta a judetului Bistrita-Nasaud, deoarece exista un risc ridicat de producere de avalanse, potrivit...

- Toate traseele montane din judetul Arges raman inchise. "In acest moment, stratul de zapada (...) ajunge la 229 de centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri si de gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine. (...) Pe versanti sunt zone intinse…

- Riscul de producere a avalanselor este ridicat in masivele Calimani, Bistritei, Suhard si Giumalau, iar salvamontistii ii avertizeaza pe iubitorii muntelui sa dea dovada de prudenta. Potrivit celor de la Serviciul Salvamont Suceava, in acest moment stratul de zapada in zona montana este de circa 70…

- Sambata dimineața, mai mulți turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Vrancei. Excursia a fost organizata pe Facebook. Grupul s-a imparțit in doua, primul fiind insoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai tarziu, faceau parte doua femei,…

- Femeia surprinsa sambata de avalansa in Cheile Tisitei a fost gasita in albia raului Tisita si i se aplica manevre de resuscitare, a declarat pentru News.ro George Petrea, purtator de cuvant al Jandarmeriei Vrancea. El a relatat ca in jurul orei 11:44, a fost primit un apel prin 112 prin care semnala…

- Salvamonistii si politisti ai sectiei de Politie Tulnici intervin sambata la pranz pentru localizarea si salvarea unei femei care ar fi fost surprinsa de o avalansa in Cheile Tisitei. Un grup de persoane care se afla in zona a anuntat prin 112 producerea unei avalanse care ar fi surprins o persoana.…

- Polițiștii secției de Poliție Tulnici intervin sambata la pranz pentru localizarea și salvarea unei persoane, care ar fi fost surprinsa de o avalanșa in Cheile Tișiței. Un grup de persoane care se afla in zona a anunțat prin 112 producerea unei avalanșe care ar fi surprins o femeie. Din…

- In acest moment, zapada ninsa masurata pe platforma meteo Balea Lac, la altitudine similara cu Cota 2000 Transfagarașan care se afla pe versantul sudic, este de 201 cm. Trebuie insa menționat ca stratul de zapada poate avea grosimi de cațiva metri in zonele de acumulare sau troienite. Gradul de risc…

- "In ultimele doua zile a nins abundent in toate masivele muntoase, stratul de zapada proaspata fiind cuprins intre 30 si 35 de centimetri. Exista pericol de avalansa in zonele expuse de pe versantii cu inclinare mai mare de 25 de grade. Este un strat de zapada uscata, cu o cantitate redusa de apa,…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia, luni, asupra riscului crescut de avalansa aparut in masivele Retezat si Parang, din cauza ninsorilor abundente care au cazut in ultimele doua zile fiind posibil ca zapada sa o ia la vale in zonele situate la altitudini mai mari de 1.400 de metri…

- 400 de salvamontisti sunt pregatiti sa intervina in acest weekend in zonele montane din tara, acestia sfatuind turistii sa schieze responsabil, cu echipament corespunzator, si sa aiba o conduita preventiva. In multe dintre masive riscul producerii de avalanse este insemnat, asa ca turistii sunt rugati…

- Salvamontistii anunta ca in ultima saptamana au avut peste trei sute de interventii, cifra considerata "ingrijorator de mare". "Avem peste 300 interventii numai in ultima saptamana, numar ingrijorator de mare, ce ne determina sa va sfatuim sa schiati responsabil, cu echipament corespunzator,…

- Domeniul Schiabil Sureanu – Partii existente: 9 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_2; C_3; C_4; S_1; S_2) – Partii funcționale: 9 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_2; C_3; C_4; S_1; S_2) – Lungime totala a partiilor existente: 11 km – Instalații de transport pe cablu: 3 (2 teleschiuri, 1 telescaun) – Altitudine maxima: 2.010…

- O echipa de IT-sti clujeni a lansat, luni, prima aplicatie din Europa pentru telefonul mobil in care utilizatorii posteaza in timp real informatii despre starea partiilor, calitatea zapezii, timpul de asteptare la instalatiile pe cablu sau starea vremii, transmite corespondentul Mediafax,

- De aseara la munte au inceput ninsorile, iar vantul a avut intensificari, viscolind si spulberand ninsoarea. Turistii sunt avertizati sa nu se avante prea tare pe munte si sa respecte avertizarile meteo care se vor mentine pana luni seara. Meteorologii anunta ca riscul producerii de avalanse in zona…

- Specialistii spun ca in urmatoarele 24 de ore sunt posibile atat avalanse de topire din cauza caldurii, dar si declansarea de avalanse din cauza schiorilor. La o inaltime mai mica de 1.800 de metri in muntii Bucegi si Fagaras, riscul de avalansa este unul de gradul trei. Turistii care…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine, in masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masoara 177 de centimetri. In urmatoarele 24 de ore, "declansarea avalanselor este posibila spontan…

- Circa 80 de persoane aflate intr-un hotel montan din Italia amenintat de o avalansa majora au fost evacuate marti cu elicoptere ale armatei, au informat mass-media italiene, citate de DPA. Hotelul aflat in pericol este Langtauferer Hof din Melago, o statiune de schi din Valea Vinschgau…

- Salvamontistii anunta ca, din cauza vremii nevaforabile, riscul producerii de avalanse in intreaga zona montana este considerabil si recomanda turistilor „atentie, prudenta si renuntare”. ”Viata este mult prea valoroasa pentru a risca oricand si in orice conditii”, spun salvamontistii care precizeaza…

- Pârtiile de la Șuior sunt cele mai bune din acest sezon, anunța administratorii domeniului de schi. Iarna a inceput anul acesta mai greu, insa acum si-a intrat pe deplin in drepturi. ”In acest moment pot spune ca avem parte de CELE MAI BUNE PARTII DIN ACEST…

- "In acest moment, stratul de zapada este de 110 centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 3 - insemnat - la altitudini de peste 1.600 de metri si de gradul 2 - moderat - sub aceasta altitudine. In continuare, toate traseele montane din judetul Arges sunt si vor ramane inchise. Pe versanti…

- O echipa de salvatori montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a participat in weekendul recent incheiat, alaturi de salvamontiști din județele Sibiu și Argeș, la o acțiune de salvare a doua persoane surprinse de o avalanșa in munții Fagaraș, in zona cotei 2000 - Transfagarașan.

- Barbatul surprins sambata de avalansa din muntii Fagaras va ramane peste noapte la sediul Salvamont din judetul Arges, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de...

- Doi turisti au fost ingropati de zapada. Ei se aflau la aprox 500-600 de metri de sosea, conform Romania Tv. Salvamont Arges a fost sesizat imediat. La fel si Jandarmeria care a si trimis salvatorii in zona. Se asteapta si sosirea unui elicopter Turistii se intorceau acasa. La 30-40…

- Echipe de politisti, pompieri, jandarmi si ale Salvamont, precum si doua utilaje de deszapezire intervin miercuri pentru a debloca un grup de 22 de turisti aflati la o cabana de pe varful Roman, unde au petrecut Revelionul, potrivit prefectului judetului Valcea, Florian Marin. Acesta a precizat…

- Cel puțin 22 de turiști sunt blocați pe Varful lui Roman, din județul Valcea. Noup dintre turiștii blocați sunt copii. La fața locului s-au deplasat deja jandarmii montani. Turiștii au ramas blocați la cabana din cauza viscolului. Starea lor de sanatate este buna, nu au solicitat ingrijiri medcale.…

- Pentru programul „Trenurile Zapezii 2018”, CFR Calatori introduce, in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2018, reduceri tarifare la trenurile care au ca destinatie/plecare sau tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt.Reducerile se acorda astfel:- 25% de luni…

