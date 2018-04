Riposta Beijingului la războiul comercial declanșat de Donald Trump. Lista produselor americane suprataxate în China Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE, preluata de Agerpres. Un număr de 120 de produse, între care fructele sau vinul, vor avea o taxă de import de 15%, în timp ce alte opt produse, inclusiv carnea de porc, vor avea un tarif de 25%, potrivit anunţului făcut de ministerul chinez al Comerţului. Măsura intră în vigoare de luni. Într-un comunicat separat,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

