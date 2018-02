Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in ultima zi a perioadei de transferari, Foresta și-a completat lotul cu doi jucatori noi. Primul dintre ei este Ricardo Costinel Filip, un portar in varsta de 20 de ani, care s-a aflat pana in vara anului trecut in lotul celor de la ASU Politehnica Timișoara. De la inceputul acestei ...

- Formația pregatita de Paul Codrea nu are inca lotul batut 100% in cuie. In mod surprinzator Ripensia Timișoara nu va conta in a doua parte a campionatului Ligii a II-a pe mijlocașul Zoran Radu, jucator care parea o certitudine la capitolul sosiri. Roș-galbenii vor disputa ultimele doua partide de verificare…

- A fost inaugurat Gevora Hotel, cel mai inalt hotel din lume, in Dubai, același oraș in care se afla și precedentul hotel care deținea recordul de inalțime. Gevora are 75 de etaje și o inalțime de 356 de metri, scrie AFP. Noul hotel a depașit in inalțime un alt hotel din Dubai, JW Mariott Marquis, care…

- Roș-galbenii nu au reușit sa o depașeasca pe CSM Lugoj intr-o partida amicala disputata la Chișoda. Ripensia Timișoara a apelat la toți atacanții din lot, dar cea mai bine clasata timișeana din C4 a oferit o replica buna iar jocul s-a incheiat cu scorul de 0-0. Intre cele doua s-au inregistrat remize…

- ♦ Din cele zece nume prezente in topul celor mai mari distribuitori din bricolaj dupa cifra de afaceri din 2016, anul pentru care sunt publicate cele mai recente date pe site-ul Ministerului de Finante, cinci se regaseau si in 2006, pe pozitii diferite, in vreme ce altele nu figurau deloc.

- Primii ghiocei aparuți in acest an la marginea padurilor și apelor de pe Valea Ampoiței așteapta primavara, la fel de nerabdatori ca și oamenii. Un cititor Alba24 ne-a transmis o fotografie realizata marți, cu vestitorii primaverii. ”Aceste flori iți inspira bucurie atunci cand le vezi. Este momentul…

- Sergiu Hanca a acceptat sa vorbeasca in primul interviu de cand a devenit capitanul lui Dinamo. Acesta spune ca echipa s-a intarit serios și ca alb-roșii vor caștiga derby-ul cu CSU (azi, ora 20:45, Digi, Telekom, Look, GSP.ro). - Sergiu, v-ați cam vaitat in cantonament de metodele dure de pregatire…

- Unirea Dej se antreneaza in efectiv complet de miercuri. La penultima clasata din seria a cincea a Ligii a III-a au venit și cei șapte jucatori din strainatate aduși de finanțatorii italieni, insa alaturi de ei nu a venit și antrenorul Tommaso Volpi, potrivit cjsport.ro. Acesta și-a rupt ligamentul…

- Tehnicianul echipei FC Botosani, Costel Enache, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu ii simte pe jucatori asa cum si-ar fi dorit, inainte de reluarea campionatului.FC Botosani va intalni, duminica, pe teren propriu, de la ora 18.00, formatia Juventus Bucuresti, in etapa a XXIII-a…

- Cu cateva zile inainte de reuluarea Ligii 1, antrenorul Nicolae Dica are probleme de lot in cantonamentul din Spania. La antrenamentul de azi, fundașul Mihai Balașa și atacantul Denis Alibec nu s-au pregatit alaturi de restul colegilor, facand un antrenament separat. Alibec a facut cateva alergari ușoare…

- FC Aninoasa nu va mai conta in returul campionatului pe doi jucatori. Incepand de saptamana trecuta, echipa damboviteana a incheiat colaborarea cu George Rusu si Cristian Sucala. Incetarea raporturilor contractuale s-a facut de comun acord. George Rusu a evoluat in 11 meciuri pentru Ani-noasa in turul…

- Fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, Marius Bilașco (36 de ani) se menține intr-o forma de invidiat. Deși a renunțat la fotbal in urma cu aproape șase ani, acesta le da clasa multor staruri aflate inca in activitate. Jucatori precum Denis Alibec sau Constantin Budescu ar vrea sa arate precum…

- ABC Athletic Constanta – CSM Ploiești, maine, ora 15:00 Bogdan Chitic Dupa o pauza de iarna care a produs destule permutari in tabara ploieșteana, formația de baschet seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiești iși va incepe, maine dupa-amiaza, incursiunea in faza semifinala a Ligii 1. Catalin Burlacu…

- Astazi s-au stabilit primii jucatori calificați in optimile de finala de pe tabloul masculin de la Australian Open. Rafael Nadal, liderul mondial din ATP, a obținut o victorie categorica in fața bosniacului Damir Dzumhur, scor 6-1, 6-3, 6-1, și a avansat in optimi, unde va avea un test mult mai complicat.…

- ACS Poli Timisoara se afla in continuare in cantonament in Poiana Brasov, iar Ionut Popa are sub comanda sa si jucatori pe care inca ii testeaza. Deocamdata, antrenorul i-a luat de la bun inceput pe Adrian Zaluschi si tunisianul Alaeddine Bouslimi ca certitudini, si a dat o lista conducerii, de…

- Foresta a avut programata ieri reunirea lotului in vederea demararii pregatirilor pentru sezonul oficial de primavara al Ligii a II-a. De la prima actiune a gruparii sucevene din acest an au lipsit insa mai multi fotbalisti care au facut parte din nucleul de baza al echipei in turul campionatului, ...

- Cautarile alpinistului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Muntii Bucegi, au fost oprite, marti, dupa mai bine de 4 zile, si vor mai fi reluate doar atunci cand vremea va permite, in zona avand loc avalanse periculoase pentru salvamontisti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Florin Nita nu se mai transfera in Turcia. Dica are incredere ca tot el va salva echipa si-n primavara, vazandu-l drept portarul titular. Florin Nita intrase in colimatorul patronului la finele anului trecut si se punea problema ca el sa plece in aceasta iarna in Turcia. ...

- Echipa clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, SSC Farul Constanta, s a reunit, ieri, la stadionul "Farulldquo;, dupa vacanta de iarna Au fost prezenti si mai multi jucatori noi, iar cu unul dintre ei, mijlocasul Marius Tudorica, de la FC Voluntari, s a semnat contractul. Sambata,…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta pune punct astazi vacantei de iarna, demarand pregatirea pentru returul Ligii a 3 a. Clasata pe locul secund in seria a doua de campionat, la doua puncte in spatele liderului Progresul 1944 Spartac Bucuresti, formatia de pe litoral a fost convocata la ora 14.00,…

- FC Academica Clinceni se va baza și in noul an pe o serie de jucatori imprumutați de la echipe de prim eșalon. Daca relația cu FCSB este, in continuare, una privilegiata pentru gruparea antrenata de Ilie Poenaru, alte echipe de prim eșalon aleg sa trimita jucatori imprumut la Clinceni. Ilfovenii au…

- Cel mai proaspat stadion al Ligii 1 e la Sfantu Gheorghe, unde mica arena a lui Sepsi a ajuns la 5.200 de locuri și va putea gazdui meciuri de L1. Adio cu dealul pe post de tribuna! Stadionul din Sfantu Gheorghe arata ca o Regie in miniatura, cu scaune verzi in loc de cele negre, cateva containere la…

- Gruparea Dinamo București se afla intr-o situație dificila in actualul sezon al Ligii I, tremurand pentru calificarea pentru in play-off. Trupa pregatita de Vasile Miriuța se afla momentan pe loc de play-out și are nevoie de un parcurs fara greșeala in ultimele patru etape din sezonul regulat ...

- Mii de credinciosi au participat sambata, 6 ianuarie, la slujba de Boboteaza oficiata in parohiile din municipiul Falticeni. Pentru ca temperaturile au fost foarte ridicate si apa din iazurile si raurile care inconjoara urbea de pe Somuz nu a inghetat, enoriasii nu au mai construit cruci de gheata.…

- Foresta Suceava a folosit un numar record de jucatori in prima parte a campionatului Ligii a II-a. Conform unei statistici, nu mai putin de 44 de jucatori au evoluat pentru formatia suceveana in sezonul de toamna. Un alt record este legat de numarul “stanierilor” care au imbracat tricoul gruparii de…

- Dupa toate probabilitatile, el se va transfera la Gaz Metan Medias, componenta a Ligii 1 de baschet masculin. „Sergiu Pop a ajuns la un acord cu conducerea clubului pentru a i se permite sa incerce o alta provocare in cariera. Pe aceasta cale, CSM Oradea ii mulțumește lui Sergiu pentru contribuția…

- Promovata in premiera in cel de-al treilea esalon, ACS Ghiroda a avut un tur de campionat rezonabil, reusind sa se claseze pe locul 9 in cea de-a patra serie a Ligii a III-a. Cu toate acestea, tehnicianul Paul Codrea a preferat sa dea curs ofertei celor de la Ripensia Timisoara, pentru a antrena in…

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anuțat în cursul zilei ca a renunțat la patru jucatori , aceștia fiind împrumutați la doua cluburi din Liga 1. Este vorba de Vlad Achim (mijlocaș defensiv, 28 de ani), Daniel Benzar (mijlocaș ofensiv, 19 ani), Marian Pleașca (fundaș…

- ACS Poli Timișoara a renunțat la toți jucatorii straini din lot, iar președintele clubului, Radu Birlica, anunța ca echipa se va concentra incepand cu perioada de pregatire din aceasta iarna, pe promovarea tinerilor. ...

- Conducatorii lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe au inceput curațenia de iarna la nivelul lotului, renunțand in aceasta saptamana la patru jucatori. "Sepsi OSK a reziliat, de comun acord, contractele cu trei jucatori: Dragoș Huiban, Constantin Grecu și Victor Astafei. De asemenea, in cursul acestei saptamani,…

- FC Voluntari a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), formatia Sepsi Sfantu Gheorghe, in penultimul meci al etapei a XXII-a a Ligii I, conform news.ro. Au marcat: Ivancovici '18, Ad. Balan '28, Capatana '80.min. 18, 1-0: Damian (Sepsi) trimite o minge in picioarele lui Ivanovici,…

- Paul Codrea este antrenorul care va conduce, in retur, echipa Ripensia Timișoara in campionatul eșalonului secund. "Sunt un antrenor tanar care se alatura unui grup entuziast, de aceea Riopensia m-a convins ușor. Ma bucur ca am facut acest pas spre eșalonul secund intr-un fotbal care incepe sa conteze…

- Asteptata de mai bine de o saptamana, numirea lui Paul Codrea in functia de antrenor principal al Ripensiei s-a produs miercuri, la sediul divizionarei secunde timisorene. „Le multumesc celor de la Ripensia ca s-au gandit sa-mi predea mie stafeta, este o mare provocare sa antrenez in liga a doua. Ripensia…

- Olimpiu Moruțan (18 ani) este unul dintre cei mai disputați jucatori ai Ligii 1. FCSB și CFR Cluj sunt formațiile care și-au manifestat dorința de a-l aduce pe mijlocașul de la Botoșani, insa fotbalistul are și o oferta concreta din Ucraina. Nu Dinamo Kiev, ci Șahtior Donețk, fosta echipa a lui Mircea…

- Prima veste mare a iernii pe piația transferurilor vine din Ciarda Roșie. Conducerea Ripensiei Timișoara a confirmat dorința campioanei Viitorul de a-l inregimenta pe senegalezul Mediop Ndiaye, golgheterul roș-galbenilor. Mutarea s-ar putea concretiza la finele saptamanii iar la gruparea pregatita de…

- Jucatorul de tenis Marius Copil, care a urcat in 2017 in top 100 ATP, a declarat, sambata seara, ca anul viitor are un obiectiv mai indrazneț, acela de a intra in primii 50 de jucatori ai lumii. "În proporție de 90% pot spune ca sunt mulțumit de anul acesta. Mi-aș…

- „Satelitul” Astrei din seria a III-a a Ligii a treia are o prima certitudine legata de transferuri, in aceasta iarna, fundasul dreapta Andrei Catalin Roman urmand sa revina sub comanda lui Marius Maldarasanu. Nascut in 1996, jucatorul format de Astra si-a „incercat norocul” la Liga a II-a, la Metaloglobus…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, a subliniat importanța unei victorii cu Lugano in aceasta seara și se lauda pentru decizia de a introduce cat mai mulți jucatori tineri. "Ne dorim sa caștigam, obiectivul e sa terminam pe primul loc. Eu zic ca suntem pregatiți sa indeplinim acest lucru. Am facut…

- Paul Codrea (36 de ani) va fi noul antrenor al Ripensiei Timișoara. Fostul internațional și-a reziliat contractul cu ACS Ghiroda, echipa pe care a antrenat-o in turul Ligii a III-a. Tanarul tehnician ii va prelua pe roș-galbeni dupa ultimul joc din acest an. Directorul sportiv al Ripensiei nu a pronunțat…

- In 2017, meciurile din primul esalon se vor incheia la 18 decembrie, dupa disputarea ultimelor partide din etapa 22-a a Ligii I.Jocurile vor fi reluate la 3 februarie 2018, cu etapa a 23-a. Parctic, formatiile vor putea efectua transferuri pana cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat.

- Vasile Miriuța, acutalul antrenor al lui Dinamo, se apara dupa ce Contra l-a ințepat zilele trecute: "Bazeaza-te pe munca ta, nu mai da vina pe ce a fost inainte", i-a transmis selecționerul la inceputul acestei saptamani. "N-am vorbit niciodata de Contra sau cine a fost aici. Daca zic ceva iar se…

- FC Ripensia e aproape de gasirea unei soluții pentru postul de antrenor principal, ramas liber dupa demisia lui Remus Steop. Conducerea roș-galbenilor va opta pentru un tehnician timișorean iar favorit la ocuparea postului in acest moment pare sa fie Paul Codrea. Cel care o pregatește in acest sezon…

- Dinamo a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa CSM Poli Iasi, intr-un meci din etapa a XIX-a a Ligii I, in care de la oaspeti au fost eliminati doi jucatori. Au marcat Steliano Filip '8 si Paul Anton '52 (penalti) pentru Dinamo, respectiv Platini '41 pentru oaspeti, conform…

- Formatia Concordia Chiajna a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 5-0, echipa Juventus Bucuresti, intr-un meci din etapa a XIX-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Cristescu '3, '90+2, Deaconu '38, Bumba '86 si Bud '90+1, conform news.ro.0-1: Cristescu a deschis scorul din sase metri,…

- EXCLUSIV Cea mai frumoasa victorie a ”Șepcilor roșii” cu Dinamo, retraita de Vasile Gheorghe: ”In fotbal, trebuie doar sa crezi” Vasile Gheorghe (32 ani) a vorbit cu ZIUA de CLUJ inaintea celui mai important meci al Universitații Cluj din acest an, cu Dinamo, din optimile Cupei Romaniei. Actualul mijlocaș…

- ISU Timiș este primul inspectorat din țara, dupa București, care are o scara de intervenție care poate ajunge la 70 de metri. Utilajul cumparat de CJ Timiș a fost, in sfarșit, predat pompierilor. El a costat in jur de 6,3 milioane de lei.

- Angelo Massone vrea sa cumpere pe Dinamo. Toate cluburile ”patronate” de italian au dat faliment! Dinamo a ajuns intr-un nou moment de rascruce. Ionuț Negoița a anunțat, recent, ca vrea sa scape de Dinamo, și ca prețul ar fi de 4 milioane de euro, plus aproape inca 1 milion reprezentand datorii recente.…