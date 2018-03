Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul meci al zilei din campionatul Ligii 2, Ripensia Timisoara a primit vizita, pe stadionul din Ciarda Rosie, a echipei de pe locul 3, Chindia Targoviste, formație ce are dreptul de a visa cu ochii deschiși la prima liga, și asta pentru ca rezultatele obținute in ultimul timp ii permit acest…

- Echipele timișorene nu au parte de noroc in jocurile cu a treia clasata. Nici FC Ripensia nu a reușit sa o impiedice pe Chindia Targoviște, asta deși elevii lui Paul Codrea au condus in doua randuri și au avut mai multe ocazii decat dambovițenii. Oaspeții s-au impus in extremis cu 3-2 (2-2) și s-au…

- Etapa a X-a a Ligii a IV-a (prima a returului) disputata sambata, 17 martie, a inceput intr-o atmosfera de primavara, daca ne referim la meciurile disputate la ora 11 si s-a incheiat in plina iarna la derby-ul de la Bicaz, jucat de la ora 16. Partida de gala a etapei, Cimentul Bicaz-Bradu Borca, a revenit…

- Dupa o remiza afara și o victorie acasa a sosit și clipa primei infrangeri pentru Paul Codrea pe banca trupei din Ciarda Roșie. FC Ripensia Timișoara a fost invinsa cu 2-1 pe terenul lui FC Argeș Pitești, formația care l-a lansat pe tehnicianul banațenilor in fotbalul mare. Gazdele au marcat doua goluri…

- Polițistul din Vaslui care a impușcat in cap un șofer a fost suspendat. El este acum cercetat pentru ucidere din culpa. Decizie in cazul polițistul care a impușcat in cap un șofer a fost suspendat și este cercetat pentru ucidere din culpa, titreaza Digi24. Acesta urmeaza sa fie audiat de procurori in…

- Noua metoda a fost anuntata intr-o declaratie a procurorului general din Oklahoma, Mike Hunter, si a directorului Departamentului Inchisorilor, Joe Allbaugh.Metoda de executie cu gaz a fost aleasa pentru ca este "eficienta, simplu de administrat, usor de obtinut si nu necesita proceduri…

- Transferat in aceasta iarna de CFR Cluj de la Astra contra sumei de 1 milion de euro, Alexandru Ionița II (23 de ani) nu traverseaza cea mai fericita perioada la CFR Cluj. In cele 5 meciuri jucate de "feroviari" in 2018, Ionița a fost titular de doar doua ori, iar la meciul cu Poli Iași de vinerea trecuta,…

- Codrin Ștefanescu a criticat dur ”dictatura” impusa de Liviu Dragnea, in PSD, inainte de Congresul de sambata! Dupa ce a pierdut cursa pentru funcția de secretar general, Ștefanescu spune ca se așteapta sa fie revocat și din funcția de adjunct al celui impotriva caruia a candidat.”Ma aștept…

- Nou promovata timișoreana din Liga a II-a incheie in weekend lunga așteptare a primului meci oficial pe teren propriu in 2018. FC Ripensia e favorita in fața codașei Dacia Unirea Braila, dar tehnicianul Paul Codrea nu-și desconsidera adversarul. Principala problema a roș-galbenii in pregatirea partidei…

- Meghan Markle, viitoarea sotie a Printului Harry, a fost botezata recent in ritul Bisericii Anglicane. Evenimentul a avut loc inaintea nuntii celor doi. Aceasta va avea loc in luna mai a acestui an.

- In favoarea actului normativ au votat 92 de senatori si unul a fost impotriva. Potrivit proiectului initiat de 16 parlamentari PNL, dispozitivele fixe sau mobile destinate masurarii vitezei se vor instala exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale Politiei rutiere.…

- Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au retras proiectul privind statutul Casei Regale din procedura legislativa. Tariceanu spune ca motivul tine de definirea statutului acestei, Casa Regala neputand fi un ONG, dar spera ca legea sa fie adoptata in…

- Curtea Suprema urmeaza sa se pronunte astazi in dosarul in care procurorii DNA au facut apel la decizia de achitare pe fond a liderului liberal Ludovic Orban. Procurorii au cerut o pedeapsa cu executare, spre limita minima.

- Rafael Nadal (31 de ani) este macinat de accidentari, fapt pentru care a trebuit sa se retraga inaintea turneului ATP 500 de la Acapulco. Inevitabila decizie i-a provocat o criza emotionala campionului spaniol.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri, 28 februarie, o exceptie de neconstitutionalitate a unor articole din Legea privind securitatea nationala, decizie prin care mandatele de interceptare pe siguranta nationala vor fi, practic, restrictionate. Este vorba despre excepția de neconstutionalitate…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru.

- Yannick Ferreira Carrasco (24 de ani) a semnat cu chinezii de la Dalian Yifang. Atletico Madrid a primit in schimbul lui 30 de milioane de euro. Mijlocașul belgian a fost curat intens de cele mai importante formații din Europa, insa a ales China. ...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut ca nu se pune problema demararii procedurii de suspendare a șefului statului, in cazul in care Klaus Iohannis refuza propunerea de revocare a Laurei Codruța Kovesi, propunere formulata de ministrul Tudorel Toader.

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala.- in curs de actualizare

- Toader nu vrea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra raportului prezentat Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri, pentru AGERPRES, ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Întrebat…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat miercuri ca nu va candida pentru nicio functie la Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, care va avea loc pe 10 martie. Intrebat daca posibilitatea redeschiderii dosarului sau conteaza in aceasta decizie, el a negat. "Nu mai candidez.…

- ”Ripi” a anunțat mișcari de trupe pe finalul campaniei de trasnferuri, dar la capitolul desparțiri. Paul Codrea nu se va baza in cele 16 jocuri ramase de disputat in acest sezon al Ligii a II-a nici pe Andrei Popescu, Claudiu Matiș și Flavius Vladia. Primii doi au fost cedați la ACS Ghiroda, in timp…

- Piata marfurilor din Romania a fost caracterizata drept una imatura la nivelul autoritatilor publice si ne este dificil sa intelegem de ce nu se investeste in capacitatile locale, fie ele publice sau private, sustine Gabriel Purice, presedinte-director General al Bursei Romane de Marfuri (BRM), intr-un…

- Skenderbeu a primit de la UEFA cea mai aspra sancțiune din istoria organizației pentru trucarea de jocuri. UEFA a decis suspendarea pe zece ani a clubului albanez din Champions League, Europa League și orice alta competiție organizata de forul european și i-a aplicat și o amenda de un milion de euro.…

- Formația pregatita de Paul Codrea nu are inca lotul batut 100% in cuie. In mod surprinzator Ripensia Timișoara nu va conta in a doua parte a campionatului Ligii a II-a pe mijlocașul Zoran Radu, jucator care parea o certitudine la capitolul sosiri. Roș-galbenii vor disputa ultimele doua partide de verificare…

- Judecatoria din Comrat a anulat articolul 49 din Regulamentul Gagauziei, care prevedea ca deputatul Adunarii Populare nu poate fi reținut, arestat sau percheziționat, transmite gagauzinfo.md. Decizia a fost luata in baza unei solicitari parvenite de la biroul teritorial al Cancelariei de Stat, condus…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca nu stie daca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, "facea parte din sfera de decizie" sau era numai "un instrument politic de "eliminare a persoanelor, unele incomode", si a precizat ca este "la fel de grav" si intr-un caz, si…

- Brazilianul Marcelo, fundasul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a afirmat ca starul echipei Paris Saint-Germain, compatriotul sau Neymar, "s-ar integra" perfect în cadrul clubului madrilen, precizând ca este convins ca cel mai scump

- Roș-galbenii nu au reușit sa o depașeasca pe CSM Lugoj intr-o partida amicala disputata la Chișoda. Ripensia Timișoara a apelat la toți atacanții din lot, dar cea mai bine clasata timișeana din C4 a oferit o replica buna iar jocul s-a incheiat cu scorul de 0-0. Intre cele doua s-au inregistrat remize…

- Decizie in cazul unicei drone subacvatice militare a Romaniei, SECRIS, pierduta de patru luni de zile in Marea Neagra dupa dezvaluirile facute de Evz! Mai exact, a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru neglijența in serviciu, fiind vizați trei ofițeri in aceasta speța. Reamintim ca, luni seara,…

- Adelina Pestritu se marita si a dat declaratii in premiera despre nunta bebelus si toate momentele fericite dar si mai putin fericite din viata ei. Vedeta a povestit ca a fost ceruta de sotie intr-un cadru romantic, dar si cand va avea loc botezul si nunta. Adelina Pestritu a mai spus, cu lacrimi in…

- Armata rusa planuieste sa antrenze preotii Bisericii Ortodoxe sa conduca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicare militara pentru a-i pregati in cazul unor situatii de urgenta, informeaza The Moscow Times, care citeaza TASS.Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele…

- Primele demiteri ale premierului Dancila. Mai mulți secretari de stat inlaturați din aparatul guvernamental Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri și ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie.

- Abia instalata in fotoliul de premier, Viorica Dancila a și luat o decizie radicala, fara precedent pentru un prim-ministru al Romaniei. Așa cum STIRIPESURSE.RO scria in urma cu doua saptamani, printre primele masuri luate de Dancila s-a numarat și o „lovitura” pentru „personajul veninos” acuzat…

- O adolescenta de 17 ani și-a pus capat zilelor dupa ce a trimis din greșeala un mesaj iubitului sau. Mesajul trebuia sa ajunga, de fapt, la cea mai buna prietena a ei careia îi povestea ca și-a înselat prietenul cu altcineva. Dupa ce și-a dat seama de greșeala pe care o facuse,…

- Un cititor Alba24 a surprins in imagini inca un sofer care si-a riscat viata, dar si pe cea a pasagerului din masina pe care o conducea, la bariera de la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Marasesti din Alba Iulia. Masina era oprita dupa spatiul de siguranta delimitat de bariera, aproape…

- La data de 19.01.2018, Consiliul de Administratie al societatii Impact a decis numirea lui Bogdan Oslobeanu in functia de Director General al Societatii, pe un mandat de 4 ani, incepand din data de 01.03.2018 pana la data de 28.02.2022. Potrivit informarii transmise catre BVB acesta il va inlocui pe…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.Potrivit acesteia, Comitetul…

- Coreea de Sud și Coreea de Nord au cazut de acord sa formeze o echipa combinata de hochei pe gheața feminin in cadrul Jocurile Olimpice de Iarna. Competiția se desfașoara la Pyeongchang, Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie 2018. Nu este singura decizie majora luata de cele doua state. In cadrul…

- Viitorul l-a cedat in aceasta iarna pe George Țucudean la CFR Cluj, incasand 450.000 de euro in schimbul atacantului care a avut o prima parte de campionat foarte buna. Președintele clubului, Cristian Bivolaru, a explicat de ce Viitorul a acceptat aceasta oferta, in ciuda faptului ca formația lui Gica…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, la intrarea in sediul partidului, ca este nevoie de gasirea unei solutii "de compromis", avertizand insa ca "orice decizie care se ia va fi o decizie pe care o asumam cu totii si majoritatea o va impune".

- Daca unele zodii o sa aiba parte de noroc si bani, pentru trei dintre nativi, anul 2018 nu va fi unul tocmai reusit. Este vorba despre necazuri in dragoste, care duc la rupturi definitive. TAUR: Ai impresia ca traiesti in armonie cu partenerul, dar ceva se strica in relatie in primavara lui 2018. O…

- Nu a fost luata inca nicio decizie privind demiterea sefului politiei Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul Mihai Tudose nu a luat astazi o decizie în privinta cererii ministrului de Interne privind demiterea sefului Politiei Române, în urma scandalului provocatde politistul…

- CFR s-a ridicat de la masa negocierilor cu Astra pentru transferul lui Alex Ionita, pe capul caruia patronul giurgiuvenilor, Ioan Niculae, a pus un pret pe care clujenii l-au considerat ca fiind exagerat. Intr-o interventie la ProSport LIVE, presedintele din Gruia a confirmat ca fotbalistul "a iesit…

- Fundasul dreapta Valentin Cretu a refuzat oferta clubului din Copou. Liber de contract dupa ce si-a reziliat, sambata, angajamentul cu ACS Poli Timisoara, Cretu a refuzat salariul de 4.000 de euro lunar promis de oficialii ieseni, urmand sa dea curs unei alte oferte. ”Am renuntat la un salariu…

- Saptamana aceasta, medicii de familie au anunțat ca nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti pana ce Ministerul Sanatații nu le va auzi și nu le va rezolva din cerințele pe care le au.

- Actorul si cantaretul va lansa ''Man of the Woods'' pe 2 februarie, cu doua zile inainte de recitalul sau din cadrul Super Bowl, finala campionatului de fotbal american. Justin Timberlake a anunta lansarea viitorului material discografic printr-un videoclip postat pe Facebook. ''Acest…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 27 decembrie 2017, a adoptat prin vot unanim urmatoarea hotarâre: 1. Se menține rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual.…