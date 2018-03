Ripensia Timisoara pierde in fata alb-violetilor in meciul de la Pitesti Atacantul celor de la Ripensia, Mediop, si-a adaugat o noua reusita in dorinta sa de a obtine titlul de golgheter al diviziei secunde, dar golul sau nu a fost indeajuns pentru a-i asigura victoria formatiei banatene. Ripensia a jucat, sambata, pe terenul de unde actualul antrenor al echipei, Paul Codrea, s-a lansat in fotbalul mare. Din pacate, cele trei puncte raman la Pitesti. Scorul a fost deschis in minutul 31 de Costin, care a marcat cu capul, pe langa Radulescu. Nu trec decat doua minute si echipa lui Emil Sandoi inscrie din nou, prin Buhaescu, cu un sut bine plasat de la marginea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Centrul Național de Pregatire este un proiect al Federației Romane de Fotbal care consta in selecția celor mai buni tineri jucatori din partea de vest a țarii. „Am reușit in aceasta saptamana sa facem antrenamente pe iarba și sunt sigur ca ne vom intra in ritm. In urmatoarea runda (24.02), Victoria va juca la Timișoara.

O alta achizitie a Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Arad din anul 2011, ascunsa de ochii curiosilor, a fost scoasa la lumina de actualul director executiv Cristian Gavra. Dupa echipamentul pentru sala de fitness de la Bazinul de inot „Delfinul", vor fi puse la dispozitia amatorilor opt…

Scorul a fost unul care nu necesita prea multe comentarii, Crisul impunandu-se cu scorul de 39-23, dupa ce la pauza era 20-8. Nu a fost victoria campionatului pentru fetele din Chisineu Cris, deoarece in tur diferenta a fost si mai mare, de 19 goluri. De mentionat ca „piesele grele" ale Crisului…

Timisorencele si-au dorit victoria, iar jucatoarele au facut sambata seara o figura frumoasa, in special in setul al treilea al intalnirii. Roxana Bacșiș și Andrea Lakovic au fost din nou cele mai bune realizatoare pentru UVT Agroland Timișoara. Pe seturi, partida de sambata seara a fost:…

Meciul tur va fi pe terenul campioanei din județul Hunedoara. La meciurile de baraj, campioanele celor doua județe nu s-au intalnit in ultimii zece ani. In sezonul trecut, campioana județeana Viitorul Caransebeș a intalnit in dubla manșa pe Șurianu Sebeș, campioana județului Alba impunandu-se…

Aradenii s-a impus in fieful Col.„Mircea cel Batran" Rm. Valcea, cu scorul de 3-0 (25-23, 26-24, 25-14), victoria fiind obținuta cu aportul jucatorilor: Dolga, Popovici, Zaza, Sirboiu, Mihalescu, Lovas, Ciubotariu și Creța.

„Ne-am calificat la turneul final, ce va avea loc la mijlocul lunii martie, și pe care incercam sa il aducem la Arad. Ii felicit pe baieți pentru cum au evoluat și la Pitești, unde am ajuns datorita firmei Ford, care ne-a pus la dispoziție un microbuz. Vreau sa mulțumesc tuturor celor care…

Diferenta clara de bugete si de valoare a loturilor s-a vazut in bazin, chiar daca clubul de sub Tampa nu a contat pe patru titulari, prezenti sub tricolorul Romaniei in victoria, scor 20-5, cu Cehia, din barajul pentru „Europenele" de la Barcelona. Golurile echipei aradene, pregatita de Cristian…

Pentru a obține „biletele" calificarii, șimandanii nu trebuie sa piarda la o diferența mai mare de 6 goluri in returul de la Pitești, programat in 25 februarie.

Meciul va avea loc sambata, 24 februarie, la Arena „Antonio Alexe", cu incepere de la ora 17:00. Echipa maghiara este pregatita de fostul jucator al CSM CSU Oradea, Andelko Mandic. Cele doua formatii s-au mai intalnit de altfel tot intr-o partida amicala, in noembrie 2017, la Szeged, victoria…

Ultima victima a „grifonilor" este AC Milan, de care au dispus sambata cu 4-1. Un rol important l-a avut si de aceasta data bihoreanul Claudiu Micovschi. Fostul junior al Luceafarului a contribuit cu doua pase de gol la succesul echipei sale. In acest sezon, Claudiu are 11 goluri si…

Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, polițiștii au fost sesizați, in noaptea de sambata spre duminica, ca un șofer s-a urcat cu mașina pe rondoul din sensul giratoriu Maraști. Ajunși la fața locului, ei nu l-au mai gasit pe șofer, insa acesta are 24 de ore timp sa se prezinte la Poliție pentru…

Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din vina unui tanar de 30 de ani. El circula, la volanul unui Volkswagen, pe strada Garii, dinspre Solventul. La intersecția cu Bulevardul Dragalina a trecut, insa, pe roșu și a lovit in plin un autoturism BMW condus din sens opus de o tanara de 26…

Timisoara pierde a doua oara consecutiv un meci pe teren propriu, handbalistii lui Pero Milosevic fiind nevoiti sa se recunoasca invinsi in fata celor de la Steaua Bucuresti. Jocul prestat in prima parte a meciului a fost total dezamagitor. La vestiare s-a intrat la pauza cu 6 – 10, dupa…

Gazdele s-au impus cu scorul de 24-13 (11-6), pricinuind handbalistelor aradene a zecea infrangere in cele 11 jocuri susținute pana acum in CN de junioare II. In urmatoarea runda (24.02), Victoria va juca la Timișoara.

Formatia antrenata de Leo Grozavu se intareste in aparare. Clubul timisorean a reusit sa obtina semnatura argentinianului Maxi Oliva. Fundas, el a semnat pana la vara cu clubul banatean. „Am semnat un angajament pana-n vara cu Maxi Oliva, cu opțiune de prelungire a contractului, din…

Doua dintre ele au fost cedate, 42-48 cu Roth Baia Mare și 47-55 cu CSȘ Brașovia Brașov, victoria venind in confruntarea cu CSȘ „Teodor Neș" Salonta, scor 56-51. Aradencele ocupa locul 3, cu 3 victorii și tot atatea eșecuri.

Targul de primavara s-a desfașurat marți, 13 februarie, iar doritorii au avut ocazia de a achiziționa obiecte de decor interior, accesorii colorate, felicitari tematice, sapunuri naturale, produse realizate din hartie, lana, lemn, margelute si multe alte creatii frumoase accesibile oricui. Produsele…

Jucatorii timisoreni au avut parte, pentru a doua zi consecutiv, de un meci la limita, in semifinalele Cupei Romaniei. Dupa ce duminica seara au avut nevoie de trei reprize de prelungire pentru a elimina Sibiul, luni seara a fost un nou meci disputat la maxim, in semifinala, de aceasta…

Acestia au semnat contracte cu echipa fanion a Aradului, insa mai sunt doi jucatori care asteapta. Ei sunt Rosca si Opris, fundasii centrali care inca dau probe la Arad. Primul are o situatie mai complicata, avand in vedere ca e cetatean al Republicii Moldova. El nu poate fi transferat asa usor,…

Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 – 15 februarie). In zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor…

Luna martie aduce pentru cei interesati de achizitia unei noi locuinte cea de-a doua editie a evenimentului de succes Targul Imobiliar Timisoara, organizat de TION, Agenda și PubliTim. Pe 10 martie isi deschide portile, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, evenimentul care va va prezenta…

De joi, la Spitalul Județean Timișoara oamenii de paza te intreaba unde mergi și ești direcționat spre punctele de interes, accesul pe secțiile unde sunt internați bolnavii fiind restricționat. Nu mai este permis accesul tuturor aparținatorilor, iar programul de vizite se va respecta cu strictețe.…

Principala „racheta" a Romaniei a trecut in doua seturi, scor 7-6 (4), 6-4, in 77 minute, de al 5-lea favorit al turneului din capitala Bulgariei, Robin Haase (Olanda, numarul 42 mondial). Pentru un loc in fata sferturilor de finala, Copil il va intalni pe slovenul Blaz Kavcic (111 ATP), care l-a…

Chiar daca reunirea lotului nu a fost una cu zambetul pe buze, din pricina unor restante financiare, baietii lui Rudi au caracter si … asteapta zile mai bune. La capitolul noutati in lot, il notam doar pe Adrian Corbu (39 ani), care revine dupa o lunga suspendare primita in tricoul Unirii…

Astfel, de la 1 martie sunt anulate trenurile 2230, 2231, 2233, 2234, 2236 2237 și 2239 in relația Timișoara Nord-Remetea Mica și retur, dar nu pe toata lungimea, ci doar intre localitatea Giarmata si Remetea Mica, urmand sa circule doar intre Timisoara Nord – Giarmata Halta si retur. Sunt…

Compania SC Signal Tech SRL angajeaza muncitor productie montaj reclame luminoase. Program de lucru luni-vineri 8-16:30 Contact: 0756083806

"Un copil de 9 ani, aflat in coma, a fost externat. Spitalul le cere parinților sa plateasca spitalizarea", transmite TVR, referindu-se la situația unui oradean. Conform postului național, copilul a suferit, anul trecut, un accindet rutier, in urma caruia a ajuns in coma vegetativa.…

Peste 1.600 de viroze au fost semnalate in județul Timiș in saptamana 22-28 ianuarie. Conform Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș, in saptamana care a trecut s-au inregistrat 1.682 de viroze in cel mai vestic județ al țarii, iar 25 de pacienți au fost internați. Numarul pneumoniilor…

Brankica Hadzovic si coechipierele ei intalnesc BC Pharmaserv Marburg (locul 6 in Germania), marti si miercuri, intr-o „dubla" decisiva pentru accederea in Final Four-ul CEWL, cele doua echipe ocupand locurile 2, respectiv, 3 in Grupa B a intrecerii de sub panou. „Mergem sa ne jucam sansa,…

Un numar de 9.102 societați comerciale și PFA-uri au intrat in insolvența in 2017. Este o creștere de 8,73% fața de anul 2016, conform Oficiului Național al Registrului Comerțului. Primul loc la capitolul firme intrate in insolvența se afla București, cu 1.988 de unitați, o creștere…

Oradencele sunt pe locul 2 la egalitate cu Politehnica Timișoara, locul I fiind ocupat de FC Arges Pitesti. „Sper sa reusim sa obtinem cele trei puncte. Ma bucura faptul ca la antrenamente se lucreaza intens, iar tinerele de perspectiva de la LPS Bihorul Oradea si ACS Viitorul Bors participa…

Intrecerea va avea loc sambata, 27 ianuarie, la Sala Sporturilor „Victoria" și va incepe la ora 8,30. La start se vor prezenta zece echipe de copii nascuti in anul 2008 si mai tineri, impartite in doua grupe: Viitorul Arad, AFC UTA, Șoimii Lipova, Progresul Pecica, Academia Broșovszky (A),…

„Hai sa dam mana cu mana" se numește evenimentul la care sunt invitați timișorenii pentru a sarbatori, in 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor. Acțiunea organizata de Alianța pentru Centenar con

- „Dupa 6 luni de demersuri juridice, am reușit sa finalizam actele clubului și sa intram in normalitate. Avem prevazut un buget important, vrem sa fim același club serios pe care il știe toata lumea. Am semnat și cu noii antrenori, Moisa și Sasu, dar și cei patru jucatori, Brozbic, Tavi Moisa, Olariu…

- Formatia timisoreana, ocupanta locului secund in Liga Nationala, a obtinut victoria cu scorul de 38-23 (21-12). Echipa oradeana a fost lipsita de aportul portarului titular, Cristian Niculai, convocat la lotul national de tineret, in cantonamentul de la Baia Mare. In continuarea programului…

- Angajam RECEPTIONER/A Hotel Victoria, Timisoara, Str Lucian Blaga Nr 3 Cerinte: – lb engleza, experienta in lucrul cu clientii,abilitati de comunicare, operare PC,seriozitate, aspect fizic placut . CV urile cu POZA se trimit la adresa receptie@victoria-hotel.ro sau…

- Anterior, jucatoarea CSM-ului aradean a obținut doua victorii cu același scor, 4-2, in grupa preliminara, și o noua victorie, 4-1 la seturi (6, 4, -7, 9, 3) cu asiatica Wang Yi-Ju, in primul tur preliminar eliminatoriu. Pentru Dodean urmeaza prima manșa din sferturile de finala ale Ligii Campioanelor,…

- Conform paginii oficiale a Federatiei Romane de Handbal, peste 70 de tineri au facut parte din acest cantonament, ei fiind selecționați și din antrenamentele selecționatelor regionale ce au avut loc in fiecare weekend din lunile trecute in cadrul Programului Talent, antrenamente la care au fost testați…

- Consilierul local social-democrat remarca: „In mod cert asistam la triumful normelor democratice si al inca unui cui in sicriul dictaturii de tip Falca. Personal, ma bucur ca eu si colegii mei am reusit sa jucam in mod fericit rolul de mediatori intre ceea ce doresc cetatenii si masina de…

- Acțiunea oamenilor legii s-a desfașurat in perioada 12-15 ianuarie pe raza intregului județ. Polițiștii de la Rutiera au aplicat 409 sancțiuni contravenționale dintre care 155 pentru depașirea normelor legale de viteza impuse pe anumite tronsoane de drum. Nici pietonii indisciplinați…

- O asemenea gospodarie este la Comloșu Mare. Camerele sunt ca pe vremea bunicilor, „șpaițul” e la locul lui, la fel și odaia cea buna, de la strada. Mulți turiști ar da orice sa vada astfel de „minunații”. Nimeni nu a facut nimic pana acum pentru a deschide aceste case turiștilor. Se fac primii…

- Publicatia franceza Paris Match a scos pe piata, joi, o editie a sa speciala, consacrata celor 60 de ani de cariera ai veteranului actor. „Viata nu imi mai ofera mare lucru. Am cunoscut tot, am vazut tot. Dar, mai ales, urasc aceasta epoca, ma face sa vomit”, a explicat actorul in varsta…

- Milan Mitrovic (37 de ani) a primit viza și va fi prezent sambata la Galați, unde echipa oradeana se va duela cu Poli Iași in etapa a XIV-a din Liga Naționala de Baschet Masculin. „Ultimul meci oficial susținut de CSM CSU Oradea cu Milan Mitrovic pe banca tehnica dateaza din 11 noiembrie 2017,…

- „Sunt sigura ca toate fetele vor da totul pentru a obtine acest succes. E un sentiment aparte sa iti serbezi ziua de nastere pe teren, dar nu e prima oara. Sper sa le aducem fanilor motive de bucurie si sa facem rocada in clasament cu Timisoara. Avem nevoia de sustinerea suporterilor, pe care ii…

- Conform spuselor directorului demonstrativului pe care Halep l-a castigat in week-end, cele patru participante au impartit premii in valoare totala de 2 milioane de dolari. Fiecare a primit o suma fixa, pentru simpla prezenta, la care s-a adaugat recompensa pentru performanta. Sportiva din Constanta…

- Partida s-a terminat cu victoria gazdelor, care au marcat golul victoriei in al patrulea minut de prelungiri prin Gianluca Lapadula, scor 1-0! Un nou meci in care echipa antrenata de Roberto De Zerbi, fostul jucator al CFR Cluj, primește gol pe final de meci. In acest sezon, internaționalul…

- Ultima sa isprava a venit la turneul din Tg. Jiu al grupei valorice A, reușind nu mai puțin de 70 de puncte (!) in victoria cu CSȘ Sibiu (89-84). Nedescu, cu o medie de 47 pct./meci și-a „corectat” recordul de 62 de puncte reușite in duelul cu „U” Cluj II (scor 85-71), din cadrul primului turneu…

- La ora 14, participantii vor depune o coroana de flori la mormantul lui „Gioni”, de la cimitirul „Pomenirea”, pentru ca la ora 16, cele doua echipe sa se intreaca – intr-un joc omagial – pe parchetul salii sporturilor „Victoria”. Intrarea este libera si sunt asteptati cat mai multi…