Stiri pe aceeasi tema

- La 50 de ani de la aparitia rugby-ului in oras, Gura Humorului are din nou echipa de seniori. Duminica, noua formatie Rugby Club Gura Humorului a debutat in Divizia Nationala pe terenul celor de la Stiinta Petrosani, o echipa ce de curand a castigat trofeul national la rugby in 7 in DNS. Gazdele ...

- Startul de sezon sub asteptari i-au convins pe conducatorii Ripensiei sa mai efectueze o achizitie. Inaintea partidei de campionat cu CS Balotesti din weekend, Alexandru Popovici e asteptat sa semneze cu ros-galbenii, atacantul s-a despartit in vara de ACS Poli. In trecut timisoreanul a fost curtat…

- Dupa o pauza de aproximativ 38 de ani și la 50 de ani distanța de la inființarea rugby-ului in oraș, Gura Humorului are din nou echipa de seniori, pe langa cele de juniori de la Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului. Noua echipa va evolua in Divizia Naționala de Rugby sub numele de ACS Rugby Club ...

- Etapa a III-a a Ligii a III-a va incepe astazi, cu partidele CSM Pascani - CSM Ramnicu Sarat și AFC Botosani 2 - KSE Targu Secuiesc. Cele trei reprezentante ale județului in acest eșalon vor evolua sambata dupa-amiaza. Foresta va juca pe terenul celor de la CSM Focșani, acesta fiind ...

- Echipa sibiana joaca, sambata, 25 august, pe... legendarul teren din Șoseaua Ștefan cel Mare, din Capitala, cu Dinamo București, una dintre cele mai importante echipe din Romania. Intalnirea, programata la ora 21:00, conteaza pentru etapa a VI-a. Read More...

- Formația din Ciarda Roșie a inregistrat un succes in ultimul joc dinaintea startului campionatului. FC Ripensia Timișoara s-a impus cu 2-1 in fața divizionarei C CSM Reșița, pretenedenta la promovare și in viitorul sezon. Roș-galbenii au ajuns totodata la opt nume noi in aceasta vara. Dupa trei eșecuri…

- Mercur retrograd nu inseamna doar blocaje și incurcaturi! Afla cum te ajuta Mercur retrograd, dar și ce ”iți cere” sa eviți! Mercur retrograd te ajuta: sa refaci proiecte sau afaceri la care lucrezi deja; sa renegociezi contracte de care nu mai ești mulțumit; sa te impaci cu persoane…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, "inamicii" SUA, intr-un interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin la Helsinki, informeaza duminica AFP, citata de...