- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Laszlo Csaba, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Dinamo este unul foarte important deoarece isi doreste ca formatia sa sa obtina prima victorie pe teren propriu din actuala editie a Ligii I. "Despre Dinamo nu pot sa spun…

- Tottenham Hotspur, finalista editiei trecute a Ligii Campionilor la fotbal, a fost invinsa pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de formatia Newcastle United, in ultimul meci al etapei a 3-a din Premier League, disputat duminica seara.

- La sediul Federatiei Romane de Fotbal a fost stabilit ieri tintarul editiei de campionat 2019-2020 a Ligii a III-a. Judetul Suceava, la fel ca anul trecut, va avea pe tabloul de concurs trei formatii, este vorba de Bucovina Radauti, Șomuz Falticeni și Foresta Suceava. Acestea au fost repartizate in…

- FCSB a fost invinsa de FC Voluntari cu scorul de 3-1 (1-0), duminica, pe teren propriu, la Pitesti, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii I de fotbal. Catalin Tira a deschis scorul pentru ilfoveni dupa...

- Politehnica Iasi a urcat pe primul loc in Liga I de fotbal, dupa ce a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, in etapa a cincea. Iesenii s-au impus prin golurile marcate de olandezul Nicandro Breeveld (22) si internationalul de juniori Ovidiu…

- Echipa Gloria Buzau s-a impus, duminica, cu 1 la 0 in fata celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, in primul duel al nou-promovatelor. Golul a fost marcat, in minutul 64, de Cosmin Tucaliuc. In prima repriza, fotbaliștii buzoieni au fost mult mai activi in joc decat adversarii lor, insa tabela a ramas…

- Echipa de fotbal FC Voluntari a fost invinsa de formatia Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, intr-o partida disputata, pe teren propriu, in cadrul etapei a 3-a a Ligii I. Echipa ilfoveana a reusit sa deschida scorul in minutul 10 prin Mihai Capatina, insa pana la pauza Astra Giurgiu…

- Formatia Jiangsu Suning, antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Beijing Guoan, intr-un meci din etapa a XIX-a a campionatului Chinei, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Eder Martins, in minutul 38, din penalti. Citește și: Detalii…