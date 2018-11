Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a castigat, cu scorul de 1-0, meciul sustinut, luni, in deplasare, in compania echipei FC Voluntari, in etapa a XIV-a a Ligii I.Unicul gol al meciului a fost marcat de Diogo Salomao, in minutul 90+4, din lovitura de la 11 metri, acordata dupa un hent al lui Zgrablic. Este prima…

- Formatia FC Barcelona a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa de liga a treia Cultural Leonesa, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Cupei Spaniei, informeaza News.ro.Unicul gol al partidei a fost marcat de Clement Lenglet, in minutul 90+1. In minutul 90+4,…

- Formatia Internazionale Milano a castigat, duminica, scor 1-0, derbiul cu echipa AC Milan, contand pentru etapa a IX-a a campionatului Italiei, scrie news.ro.Unicul gol al partidei a fost marcat de Icardi, in minutul 90+2. Tot duminica, Fiorentina a remizat cu Cagliari, scor 1-1 (goluri…

- Echipa SSC Farul Constanta a fost invinsa, sambata, in deplasare, scor 0-1 (0-1), de ACS ASU Politehnica Timisoara, intr-o partida contand pentru etapa a X-a a Ligii a ll-a la fotbal. Unicul gol al intalnirii a fost reusit de Ionut Coada, in minutul 9. Din minutul 2, SSC Farul (antrenor Petre Grigoras)…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta s-a impus, ieri, la Techirghiol, in fata celor de la ACS Energeticianul, scor 1-0 (1-0), intr-o partida contand pentru etapa a IX-a a Ligii a ll-a la fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Momodou Jallow, in minutul 13. Pentru SSC Farul, a fost prima victorie…

- Echipa SSC Farul Constanta va evolua, duminica, 30 septembrie, de la ora 11, la Techirghiol, impotriva formatiei ACS Energeticianul, intr-o partida contand pentru etapa a noua a Ligii a ll-a la fotbal. Dupa opt runde, formatia constanteana, antrenata de Petre Grigoras, a acumulat doar sase puncte si…

- Golurile tricolorilor au fost inscrise de Adrian Petre si Ianis Hagi. Atacantul lui Esbjerg a deschis scorul in minutul 16, dupa ce a reluat in poarta bosniacilor o minge trimisa de Ianis Hagi in careu, de pe partea dreapta. Acelasi Ianis Hagi a reusit executia serii in minutul 70, marcand direct din…

- Axiopolis Cernavoda a incheiat la egalitate, 1 1, meciul sustinut astazi, pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, in etapa a doua a Ligii a 3 a de fotbal, seria secunda.Oaspetii au condus cu 1 0 la pauza, dupa golul lui Romeo Soare, din minutul 45, in vreme ce Axiopolis a egalat in minutul 89, prin George…