- „Ripi” si-a facut singura viata grea in duelul de pe teren propriu cu „lanterna rosie” a Ligii 2. Timisorenii pregatiti de Alex Pelici au ratat mult, dar s-au impus in cele din urma cu 3-1, profitand si de omul in plus pe final in fata (inca) modestei Sportul Snagov. In mod surprinzator oaspetii au…

- Cu mai nou-venitul Younes Hamza legitimat deja și așezat, deocamdata, pe banca, la inceput de meci, dar gata sa intre pe gazonul de-abia pus pe „Cluj Arena”, dupa deja celebrul festival UNTOLD, Flavius Stoican, antrenorul principal al Petrolului, și-a dispus primul „11”, contra Universitații, intr-un…

- Ripensia a ratat pe final victoria la Miercurea Ciuc. Ros-galbenii au fost egalati de gazda nou promovata Csikszereda in minutul 89, in urma unui penalti. S-a incheiat 2-2 dupa ce jucatorii lui Alexandru Pelici pareau sa controleze jocul. Mai mult, jucatorii lui Valentin Suciu au fost aproape si de…

- Cosmin Contra, selectionerul Romaniei, a declarat ca nu isi reproseaza nimic legat de cum a pregatit tactic partida cu Spania, sau jucatorii pe care i-a aruncat in lupta contra ibericilor. Unica problema a fost faptul ca elevii sau au acordat prea mult respect fostei campioane a Europei si a lumii.…

- Ripensia Timisoara nu revine cu mana goala din una dintre cele mai lungi deplasari ale toamnei. Ros-galbenii au reusit sa lege rezultatele pozitive printr-un 1-1 pe terenul Dunarii Calarasi. Golul echipei pregatite de Alexandru Pelici a venit (tot) dintr-un penalty transformat de Adrian Zaluschi in…

- Formatia de juniori sub 17 ani a Universitatii Craiova a reusit sa obtina un punct in deplasarea de astazi, din Ardeal, contand pentru etapa a 6-a de la Liga Elitelor Under 17. Echipa antrenata de Dragos Bon a incheiat la egalitate, scor 3-3, partida disputata pe terenul celor de la ACS Kids Tampa Brasov,…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa cu un scor de forfait de Metaloglobus Bucuresti in runda a 3-a a Ligii 2. Ros-galbenii au dezamagit pe „sinteticul” din Pantelimon si au ramas cu doar trei puncte dupa acest 0-3. Golurile gazdelor au fost marcate de fratii Ovidiu si Claudiu Herea, primul fiind autorul…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa in Ciarda Rosie de CSM Resita. Nou promovata in B, formatia din Banatul Montan s-a impus cu 1-0 prin reusita lui Dumitru Ene din prima repriza. La ros-galbeni a debutat un nou jucator in repriza secunda, mijlocasul Vlad Tudorache care a evoluat in sezonul trecut la…