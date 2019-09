Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul si Ripensia Timisoara s au intalnit astazi la Constanta, in etapa a opta a Ligii a 2 a.Partida le a revenit gazdelor, insa numai cu 1 0 Antoche 12 , marinarii ratand cat pentru trei meciuri, multe dintre situatiile de gol fiind din postura de singuri cu portarul. In repriza a doua, Farul a…

- Ripensia Timisoara are parte de a doua deplasare la rand in acest sezon al Ligii 2. Dupa remiza de la Miercurea Ciuc, banatenii tintesc cel putin un punct si la malul marii, in fief-ul Farului Constanta. In continuare antrenorul Alexandru Pelici nu poate miza pe Adrian Zaluschi iar pe ros-galbeni ii…

- ​AC Milan s-a impus cu greu în deplasarea de la Verona, scor 1-0, deși gazdele au evoluat în inferioritate numerica înca din minutul 21 (etapa a treia din Serie A). Piatek a adus victoria milanezilor cu un gol înscris din penalty, în minutul 68.Milan a primit lovitura…

- Stadionul Gheorghe Hagi din Constanta gazduieste luni, 26 august, de la ora 18.00, un meci de traditie al fotbalului romanesc, FC Farul Petrolul Ploiesti.Partida conteaza pentru etapa a patra a Ligii a 2 a.In clasament, Farul se afla pe locul zece, cu patru puncte, in vreme ce Petrolul ocupa pozitia…

- FC Farul sustine duminica, 18 august, de la ora 13.00, meciul din etapa a treia a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare Concordia Chiajna, formatie retrogradata din Liga 1.Echipa de pe litoral e neinvinsa in cele doua etape de pana acum, ocupand, cu patru puncte, dupa o victorie si un egal, locul sapte…

- Federația Romana de Fotbal a facut publica clasificarea academiilor de fotbal pentru copii și juniori din Romania. 80 de academii au fost analizate și clasificate, pe primul loc ieșind Viitorul cu Academia „Gheorghe Hagi”, punctaj 91,50 din 100 posibil! Din județul nostru, cele patru cluburi care au…

- Litoralul Marii Negre este intins pe aproximativ 100 km din teritoriul judetului Constanta, cuprinde 14 statiuni turistice, iar, pe timpul sezonului estival, devine una dintre cele mai aglomerate zone turistice.Potrivit evidentei publicate pe site ul Ministerului Turismului, la nivelul judetului Constanta,…