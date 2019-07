Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” au inregistrat azi prima remiza din amicalele verii. ASU Politehnica a remizat acasa, scor 1-1, cu CSM Resita, nou promovata banateana in B. Ambele goluri au fost marcate in urma unor penalty-uri acordate usor. Alin Ignea, respectiv Gelu Velici au fost cei care au inscris. Mircea…

- FC Viitorul a invins pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (1-0), echipa Dinamo, in ultima partida a etapei I a Ligii I, un meci marcat de incidente. Scorul a fost deschis de Gabriel Iancu, jucatorul readus de Hagi la Viitorul: gasit liber cu o deviere de Ganea, Iancu, aflat in pozitie centrala, a marcat…

- Simona Halep a reușit o victorie entuziasmanta in sferturi, la Wimbledon, in fața chinezoaice Shuai Zhang și este in semifinalele competiției.Halep s-a impus in primul set cu scorul de 7-6, in timp ce in al doilea set s-a impus cu scorul de 6-1.

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…

- Selectionata Angliei a invins formatia Elvetiei cu scorul de 6-5, la loviturile de departajare, duminica, la Guimaraes, in finala mica a Ligii Natiunilor la fotbal, in care scorul a fost egal, 0-0, atat dupa 90 de minute, cat si dupa

- ASU Politehnica da piept sambata in ultima runda a Ligii a II-a cu Metaloglobus, chiar echipa care i-a facut linistit finalul de campionat prin victoria cu Energeticianul. Tehnicianul Cosmin Petruescu are astfel posibilitatea sa trimita in teren si jucatorii care nu au prins foarte multe minute in sezonul…

- Ripensia Timisoara a inregistrat cel de-al treilea rezultat negativ consecutiv in aceasta primavara in Liga a II-a. Ros-galbenii au fost invinsi si la Mioveni, scor 1-4, dar sunt ca si salvati de emotii pe final de sezon. Singurul gol al banatenilor a fost reusit in prelungiri, de Calin Toma. Nimic…

- Meci foarte important maine pe „Stiinta” pentru ASU Politehnica. „Baietii in ghete” nu-si permit un pas gresit cu modesta CS Balotesti dupa ce intermediara i-a adus mai aproape de zona rosie cu trei etape inainte de final. Vestea buna din tabara alb-violeta e ca, in premiera in aceasta primavara, Cosmin…