- Ripensia Timisoara e aproape 100% sigura de locul ei in Liga a II-a si in sezonul urmator, dar putea sa-si lamureasca situatia definitiv astazi. Formatia pregatita de Alexandru Pelici a cedat pe terenul lui FC Arges, scor 1-2, dupa ce a deschis scorul prin tanarul atacant Andrei Dumiter. Victoria pitestenilor…

- Ripensia Timișoara a obținut in extremis toate cele trei puncte puse in joc in intalnirea din etapa a 33-a a Ligii 2, cu Aerostar Bacau. Golul victoriei a fost marcat de Adrian Popa in minutul 88. Succesul lui „Ripi” pe „Dan Paltinisanu” era important si pentru cele doua „Poli” din oras. ASU Politehnica…

- Etapa a 32-a din Liga a 2-a poate aduce clarificari la lupta pentru titlu, cat și pentru evitarea retrogradarii. Etapa a 32-a Joi: Chindia Targoviște - Academica Clinceni 1-0 Vineri: 11.00 Luceafarul Oradea - CS Mioveni 11.00 Pandurii Tg. Jiu - CS Balotești 11.00 Metaloglobus - Sportul Snagov 11.00 Energeticianul…

- Ripensia Timisoara si-a atins obiectivul pe terenul antepenultimei clasate. Ros-galbenii s-au impus meritat, scor 2-0, in fata Balotestiului. Ambele goluri ale partidei au purtat semnatura lui Octavian Draghici, ex-ACS Poli, care a spart astfel gheata pentru noua sa echipa. Elevii lui Alexandru Pelici…

- Formatia Sportul Snagov a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Ripensia Timisoara, intr-un meci din etapa a XXV-a a Ligii I, potrivit news.ro.Citește și: Antena 1 a demolat PRO TV-ul! Lovitura pe care a dat-o televiziunea din trustul Intact Invingatorii au marcat…

- Arad. UTA a pierdut cu Ripensia, dar trebuie sa uite repede meciul de pe „Dan Paltinișanu”. Nu de alta, dar s-a vazut ca omogenitatea e departe de a se regasi la echipa, antrenorul Ionuț Popa trebuind sa lucreze cat mai mult la acest aspect. Degeaba ai jucatori cu nume, daca nu exista relații…