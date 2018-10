Stiri pe aceeasi tema

- Florin Bratu, antrenorul cu care Dinamo a inceput sezonul, s-a ințeles cu Aerostar Bacau, dupa o zi plina, in care a negociat și cu U Cluj. Tehnicianul a explicat raționamentul mutarii la echipa din liga secunda. "Nu consider ca aceasta mutare este o retrogradare a mea. Trebuie sa muncesc pentru a…

- Deși era aproape de o ințelegere cu Aerostar Bacau, locul 18 din Liga a 2-a, Florin Bratu are mari șanse sa ajunga la alta formație din a doua divizie. Potrivit surselor GSP.RO, Florin Bratu este la un pas de a semna cu Universitatea Cluj, echipa de pe locul 5, care are ca obiectiv promovarea. U Cluj…

- Ramas liber de contract dupa desparțirea de Dinamo, Florin Bratu și-a gasit imediat echipa. Tehnicianul de 38 de ani s-a ințeles cu divizionara secunda Aerostar Bacau, locul 17 in actualul sezon. Fostul tehnician al "cainilor" are un obiectiv clar: acela de a salva nou-promovata in Liga a 2-a de la…

- „Studentii” clujeni nu si-au razbunat esecurile in fata timisorenilor. Batuti in Cupa in 2013, dar si intr-un joc amical din iarna de catre Ripensia, Universitatea a dominat, dar a fost egalata in meciul de campionat din aceasta seara in minutul 90+2 si s-a incheiat 1-1. Reusita timisorenilor a fost…

- ASU Politehnica a cedat in derby-ul cu Ripensia, dupa patru meciuri la rand fara eșec. Roș-galbenii s-au impus cu 1-0 in ”deplasare” prin golul lui Alex Popovici și au ieșit astfel din zona roșie a clasamentului. Lipsiți de vlaga alb-violeții au ratat șansa de a trece peste UTA in clasamentul Ligii…

- Cea mai bine clasata echipa timișoreana din Liga a II-a dupa șapte runde disputate are parte de o deplasare pe terenul uneia dintre revelațiile startului de campionat. FC Ripensia joaca pe terenul celor de la Pandurii Tg. Jiu, grupare pe care nu a reușit sa o invinga pana acum, iar ”interimarul” Radu…

- Ripensia a reușit cu chiu cu vai sa o rapuna pe fosta ”lanterna” CS Balotești. Roș-galbenii au avut o sumedenie de ocazii, au deschis scorul printr-o execuție senzaționala a lui Apro, dar au suferit pe final dupa ce au fost egalați de Cornel Predescu. Lovitura decisiva a venit insa in minutul 90, cand…

- Startul de sezon sub asteptari i-au convins pe conducatorii Ripensiei sa mai efectueze o achizitie. Inaintea partidei de campionat cu CS Balotesti din weekend, Alexandru Popovici e asteptat sa semneze cu ros-galbenii, atacantul s-a despartit in vara de ACS Poli. In trecut timisoreanul a fost curtat…