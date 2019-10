Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara a suferit cel mai usturator esec pe teren propriu in Liga a II-a. Ros-galbenii lui Alex Pelici au fost depasiti clar de CS Mioveni, una dintre pretendentele la promovare, scor 0-5 (0-4). Pe langa esecul usturator, gazdele l-au pierdut pentru urmatorul joc si pe fundasul Mihai Hecsko,…

- Timisoara Saracens a trecut fara probleme pe teren propriu de Tomitanii Constanta. Problema invingatoarei nu s-a pus in discutie, a fost 69-7 (40-0) final in jocul care a contat pentru runda a VI-a a SuperLigii. Timișorenii au tranșat rapid jocul, inca din prima repriza cand au culcat balonul de sase…

- Rapid București a încheiat la egalitate partida din deplasare cu Metaloglobus, scor 0-0, în etapa a noua a Ligii a II-a. Echipa lui Pancu a evoluat cu un jucator în plus înca din minutul 13, însa nu a reușit sa profite de superioritatea numerica. De la Metaloglobus…

- Ripensia Timisoara are parte de a doua deplasare la rand in acest sezon al Ligii 2. Dupa remiza de la Miercurea Ciuc, banatenii tintesc cel putin un punct si la malul marii, in fief-ul Farului Constanta. In continuare antrenorul Alexandru Pelici nu poate miza pe Adrian Zaluschi iar pe ros-galbeni ii…

- Pentru Ripensia Timisoara urmeaza un nou duel foarte dificil pe teren propriu. Tehnicianul Alexandru Pelici si-ar fi dorit ca echipa sa sa dispute si jocul de sambata cu Petrolul Ploiesti pe „Electrica”, dar partida va fi televizata si a fost mutata seara pe „Dan Paltinisanu”. Cea mai proasta veste…

- Ripensia Timisoara nu revine cu mana goala din una dintre cele mai lungi deplasari ale toamnei. Ros-galbenii au reusit sa lege rezultatele pozitive printr-un 1-1 pe terenul Dunarii Calarasi. Golul echipei pregatite de Alexandru Pelici a venit (tot) dintr-un penalty transformat de Adrian Zaluschi in…

- Federatia Romana de Fotbal a aprobat in sedinta Comitetului de Urgenta schimbarea intervenita la nivelul Ligii a II-a prin retragerea Lucefarului Oradea. Comitetul, format din Razvan Burleanu – președinte FRF, Gino Iorgulescu — prim-vicepreședinte FRF, Octavian Goga — vicepreședinte FRF a aprobat…

- Ripensia a revenit in cartierul in care s-au pus bazele clubului, cel putin azi pentru testul cu proaspata divizionara C Fortuna Becicherecu Mic. A fost un 2-0 pe canicula pentru formatia timisoreana de liga secunda, care a testat un nou jucator in centrul apararii. Maine, echipa lui Alexandru Pelici…