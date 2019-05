Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara e aproape 100% sigura de locul ei in Liga a II-a si in sezonul urmator, dar putea sa-si lamureasca situatia definitiv astazi. Formatia pregatita de Alexandru Pelici a cedat pe terenul lui FC Arges, scor 1-2, dupa ce a deschis scorul prin tanarul atacant Andrei Dumiter. Victoria pitestenilor…

- Academica Clinceni e liderul Ligii 2, dar apar tot mai multe informații cum ca formația care ar urma sa devina FC Ilfov in Liga 1 nu are drept de promovare. Clinceniul joaca sambata cu Metaloglobus. Liga 2, etapa a 31-a Sambata, 20 aprilie, ora 11:00 CS Balotesti - Luceafarul Oradea (in tur: 1-4) …

- Formatia CS Mioveni a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa ASU Politehnica Timisoara, intr-un meci din etapa a XXVII-a a Ligii a II-a potrvit news.ro.Golul a fost marcat de Hergheligiu, in minutul 26. Oaspetii au ratat un penalti prin Ursu, in minutul 64. Partidele…

- Ripensia Timisoara si-a atins obiectivul pe terenul antepenultimei clasate. Ros-galbenii s-au impus meritat, scor 2-0, in fata Balotestiului. Ambele goluri ale partidei au purtat semnatura lui Octavian Draghici, ex-ACS Poli, care a spart astfel gheata pentru noua sa echipa. Elevii lui Alexandru Pelici…

- Cripta in care va fi inhumat Regele Carol al Doilea este deja pregatita in Noua Catedrala Arhiepiscopala și Regala de la Curtea de Argeș. La fel si celelalte doua morminte – ale Reginei Mama Elena și a Printului Mircea, care vor fi aduse tot acolo. Televiziunea Romana va transmite in direct, pe 9 Martie,…

- Datele statistice ne arata ca orasul Mioveni a depasit Campulung Muscel si a ajuns al doilea oras al Argesului. In 1992, Mioveniul numara 28.125 de locuitori, iar in 2018 a ajuns la circa 35.000! ...

- Primarii din Arges isi striga nemultumirea dupa ce bugetul pe 2019 nu a fost promulgat si au ajuns in imposibilitatea de a-si desfasura activitatea. Unii primari ne-au marturisit ca au ajuns in postura in care efectiv se roaga de localnicii care au terenuri mai mari sa plateasca impozitele si atunci…

- ARAD. UTA joaca sambata, de la ora 11, pe „Motorul”, contra celor de la Dacia Unirea Braila, in etapa a XXII-a a ligii secunde. Așadar, ne mai despart doar doua zile de startul sezonului de primavara, iar atmosfera e diferita in cadrul celor doua echipe. Probleme la Braila! Așa…