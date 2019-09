Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia si FC Arges sunt ultimele echipe din B care vor debuta in noul sezon. Cele doua se intalnesc pe terenul pitestenilor tocmai marti seara, la o zi distanta dupa ce se incheie restul jocurilor rundei I. Tehnicianul Alexandru Pelici si presedintele Dumitru Mihu sunt printre cei care au vorbit despre…

- Ripensia a mai disputat pana la urma un joc-scoala dupa testul cu ASU Poli de sambata trecuta. Ros-galbenii „au stricat” palmaresul Caraniului in amicalele verii cu un 6-1 in trei reprize. Tehnicianul Alexandru Pelici e preocupat in vederea primei etape de solutiile sub 20 de ani, in conditiile in care…

- O curte de judecata din Rusia a decis ca o firma specializata in servicii de vrajitorie va trebui sa despagubeasca un client care, dupa ce a platit suma de 260.000 de ruble, nu a beneficiat de serviciile promise. Mai exact, acesta nu a fost impacat cu fosta sotia, care-l parasise in 2017, relateaza…

- Ripensia a revenit in cartierul in care s-au pus bazele clubului, cel putin azi pentru testul cu proaspata divizionara C Fortuna Becicherecu Mic. A fost un 2-0 pe canicula pentru formatia timisoreana de liga secunda, care a testat un nou jucator in centrul apararii. Maine, echipa lui Alexandru Pelici…

- Ros-galbenii au reusit sa revina la Sanmartin in amicalul cu Luceafarul Oradea de la 0-3 la pauza. Ripensia a obtinut astfel al doilea 3-3 consecutiv in testele verii dupa egalul inregistrat in weekendul trecut acasa cu Dumbravita. In alta ordine de idei formatia pregatita de Alexandru Pelici va fi…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa in Ciarda Rosie de CSM Resita. Nou promovata in B, formatia din Banatul Montan s-a impus cu 1-0 prin reusita lui Dumitru Ene din prima repriza. La ros-galbeni a debutat un nou jucator in repriza secunda, mijlocasul Vlad Tudorache care a evoluat in sezonul trecut la…

- Ciprian Marica (33 de ani), finanțatorul Farului Constanța, a susținut o conferința de presa alaturi de autoritațile locale, in care a vorbit despre viitorul echipei de fotbal. Farul Constanța va continua in Liga 2, dupa ce a stat cu emoții pana la finalul sezonului. Cu Petre Grigoraș la carma echipei,…