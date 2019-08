Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara are un moral bun inaintea deplasarii pe terenul uneia dintre deziluziile startul de sezon, Dunarea Calarasi. Ros-galbenii vin dupa doua victorii, una in campionat cu UTA si ieri in Cupa la Lupac, in timp ce formatia retrogradata din Liga I are doar un punct in clasament dupa primele…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa cu un scor de forfait de Metaloglobus Bucuresti in runda a 3-a a Ligii 2. Ros-galbenii au dezamagit pe „sinteticul” din Pantelimon si au ramas cu doar trei puncte dupa acest 0-3. Golurile gazdelor au fost marcate de fratii Ovidiu si Claudiu Herea, primul fiind autorul…

- Ripensia a revenit in cartierul in care s-au pus bazele clubului, cel putin azi pentru testul cu proaspata divizionara C Fortuna Becicherecu Mic. A fost un 2-0 pe canicula pentru formatia timisoreana de liga secunda, care a testat un nou jucator in centrul apararii. Maine, echipa lui Alexandru Pelici…

- Ros-galbenii au reusit sa revina la Sanmartin in amicalul cu Luceafarul Oradea de la 0-3 la pauza. Ripensia a obtinut astfel al doilea 3-3 consecutiv in testele verii dupa egalul inregistrat in weekendul trecut acasa cu Dumbravita. In alta ordine de idei formatia pregatita de Alexandru Pelici va fi…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa in Ciarda Rosie de CSM Resita. Nou promovata in B, formatia din Banatul Montan s-a impus cu 1-0 prin reusita lui Dumitru Ene din prima repriza. La ros-galbeni a debutat un nou jucator in repriza secunda, mijlocasul Vlad Tudorache care a evoluat in sezonul trecut la…

- Ripensia Timisoara a anuntat a doua sosire a verii. Dupa Denis Golda, un alt atacant de careu s-a alaturat ros-galbenilor. Ultimul sosit e un jucator cu mai multa experienta, chiar daca in primavara a jucat doar in Liga a III-a. Albert Voinea a avut insa cifre impresionante pentru ACS Dumbravita, grupare…

- Elevii lui Boșco Vișatovici au invins in ultima etapa Croația Clocotici cu 4-1 și au caștigat campionatul cu un punct avans fața de Viitorul Caransebeș, care a caștigat și ea meciul de la Buchin, scor 4-3. Golurile echipei din Lupac au fost inscrise de Sorin Strain, Andrei Modalca și Alexandru…