- ”Baieții in ghete” au invins divizionara C Național Sebiș in cel de-al treilea joc de verificare al iernii. ASU Politehnica s-a impus cu 2-0 prin golurile lui Krausz și Mera pe terenul din cartierul timișorean Plopi. Jocul de azi a reprezentat totodata și ultima testare pentru jucatorii sosiți in probe.…

- Primarul municipiului Baia Mare a trait clipe pline de emotie alaturi de copiii si tinerii din comunitatea roma din Baia Mare. Vineri, 26 ianuarie, Catalin Cherecheș a participat la Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” la actiunea “Holocaustul – o dureroasa amintire”. “Cu o zi inainte de comemorarea…

- Viitorul lui Gica Hagi s-a desparțit in aceasta iarna de portarul Victor Rimniceanu și pentru a acoperi postul s-a ințeles cu un fost portar de la FCSB. Valentin Cojocaru (22 de ani) va semna cu Viitorul, unde spera sa aiba mai mult noroc decat a avut dupa plecarea de la FCSB, in 2016. De atunci goalkeeperul…

- Istoviti de coruptie si instabilitate guvernamentala, tot mai multi tineri romani inalt calificati aleg sa emigreze in Occident. Este un fenomen de amploare care, pentru moment, nu ingrijoreaza prea mult puterea, scrie Liberation.

- Sporturile extreme revin in weekend in complexul de ski și snowboard Arena Platoș Paltiniș. Unul dintre cele mai spectaculoase concursuri ale sezonului are loc sambata, 20 ianuarie. Arena Freestyle Open va aduce la Sibiu cei mai spectaculoși boarderi și free-ski-eri, temerari pentru care sariturile,…

- Din cantonamentul lui Dinamo de la Limassol, noul jucator al "cainilor", Ivan Pesici, 25 de ani, a acceptat sa-și faca autoportretul. Este discret, zambitor, dar adopta o atitudine mandra și ferma atunci cand vorbește despre fosta sa echipa, Hajduk Split, care este și clubul de suflet, in academia caruia…

- Tinerii dezavantajati de pana la 26 de ani se vor putea angaja, timp de 2 ani, in institutiile publice locale, pentru a dobandi experiența și competențe, potrivit unei decizii a Executivului. Read More...

- Dan Popescu, fundașul stanga transferat acum doi ani de FCSB grație evoluțiilor bune de la fosta echipa, ACS Poli Timișoara, va evolua in noul sezon la Juventus București. Fundașul de 30 de ani are posibilitatea sa demonstreze ca mai are un cuvant de spus in fotbalul romanesc, la echipa din Colentina.…

- Vești bune pentru tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani. Potrivit legislației in vigoare, tinerii care indeplinesc anumite condiții vor putea depune cereri pentru a primi de la stat un teren gratuit pe care iși vor putea construi propria locuința. Programul se adreseaza persoanelor…

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern.

- Tinerii aflati in primul an de studii la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani isi vor efectua stagiul de practica la Targoviste, precum și la structurile de ordine publica din județ. Cei 18 elevi vor desfasura perioada de practica pana pe 8 mai a.c., in cadrul Inspectoratului…

- Cel mai rostit nume pe holurile de la RIN in ultima luna este, de departe, Ronaldo Deaconu. "Cainii roșii" l-au pus cap de lista in mercato-ul din aceasta iarna, iar negocierile pentru mijlocașul de 20 de ani sunt in toi. Daca fotbalistul va ajunge in Ștefan cel Mare, roș-albii iși vor baga in casa…

- RECORD… In primele 21 de runde ale sezonului 2017-2018 din Liga a 2-a s-au stabilit o multitudine de recorduri, printre acestea aflandu-se si cateva mai inedite. La capitolul veterani, laurii au fost culesi de directorul sportiv al echipei Dacia Unirea Braila, Sorin Frunza (40 de ani), fost capitan…

- "Este o generație foarte sterila, superficiala, o generație care nu iși dorește nimic. Ma ingrozesc și ma intreb daca acești copii vor ajunge sa ne conduca maine? De pe urma acestor copii, vor exista niște pensii? Nu știu cum le vor plati. Tinerii cu varste intre 22-30 de ani, fara studii, iși doresc…

- Pentru al doilea an consecutiv Cristi Fenici a fost desemnat cel mai bun handbalist autohton din primul eșalon. Capitanul lui SCM Poli a caștigat aceasta distincție in urma voturilor antrenorilor din Liga Zimbrilor. Printre celelalte superlative ale anului 2017 anunțate de FRH se numara Cristina Neagu…

- Promovata in premiera in cel de-al treilea esalon, ACS Ghiroda a avut un tur de campionat rezonabil, reusind sa se claseze pe locul 9 in cea de-a patra serie a Ligii a III-a. Cu toate acestea, tehnicianul Paul Codrea a preferat sa dea curs ofertei celor de la Ripensia Timisoara, pentru a antrena in…

- Dupa ce au ratat transferul in vara, șefii lui PSG vor incerca din nou sa-l transfere pe portarul spaniol Pepe Reina. Presa din Spania scrie ca portarul de 35 de ani, crescut de Barcelona, are șanse foarte mari sa ajunga la liderul din Ligue 1, acolo unde-i va lua locul lui Kevin Trapp. Neamțul este…

- CSM Poli Iași se va desparți in aceasta iarna de Tiago Alemida, Danu Spataru și Alexandru Vremea. De asemenea, Andu Moisi (21 de ani) și Adrian Moldovan (18 ani) vor pleca sub forma de imprumut la Miroslava. Moldovenii cauta sa mute in continuare interesant pe piața transferurilor, asta dupa ce in vara…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, reprezentanții Tineretului Social Democrat din Botoșani, alaturi de ansamblul muzical „Licuricii”, au organizat pentru al patrulea an consecutiv campania sociala „Ți se daruiește”.

- Avertisment dur al medicilor care sunt in alerta. O boala crunta face pur si simplu ravagii in randul tinerilor. In randul persoanelor tinere, in viața de zi cu zi, tehnologia ocupa aproape tot spațiul. Tinerii nu mai au timp sa iubeasca, sa simta, sa petreaca timp cu familia sau sa-și concentreze…

- Paul Codrea este antrenorul care va conduce, in retur, echipa Ripensia Timișoara in campionatul eșalonului secund. "Sunt un antrenor tanar care se alatura unui grup entuziast, de aceea Riopensia m-a convins ușor. Ma bucur ca am facut acest pas spre eșalonul secund intr-un fotbal care incepe sa conteze…

- Un jucator in varsta de 33 de ani al echipei El Rayo San Anton a decedat, sambata, in timpul unui meci in localitatea Villarrobledo, relateaza Europa Press, conform La Vanguardia. Fotbalistul a fost transportat de urgenta la spitalul din Albacete, insa medicii nu au mai putut face nimic si au constatat…

- Prințul Harry și logodnica sa, actrița Meghan Markle, vor petrece Craciunul la Sandringham, alaturi de regina Elisabeta a II-a. Gestul este unul contrar protocolului regal care prevede ca cei doi ar putea petrece sarbatorile impreuna cu regina doar dupa ce s-au casatorit. Prințul Harry și logodnica…

- Ndiaye Mediop la Viitorul. Gica Hagi negociaza transferul atacantului senegalez, care a marcat 14 goluri in 20 de meciuri pentru Ripensia Timișoara, locul 11 in Liga a 2-a. Șefii campioanei Romaniei și conducerea Ripensiei Timișoara se vor intalni la finalul saptamanii pentru a discuta transferul lui Ndiaye…

- Prima veste mare a iernii pe piația transferurilor vine din Ciarda Roșie. Conducerea Ripensiei Timișoara a confirmat dorința campioanei Viitorul de a-l inregimenta pe senegalezul Mediop Ndiaye, golgheterul roș-galbenilor. Mutarea s-ar putea concretiza la finele saptamanii iar la gruparea pregatita de…

- Paul Codrea a semnat cu Ripensia Timișoara și are ca obiectiv menținerea echipei in eșalonul secund in ediția 2017-18. Tanarul antrenor va colabora cu fostul ”interimar”, directorul tehnic Radu Suciu, și iși dorește in iarna sa intareasca echipa roș-galbena și cu jucatori consacrați din afara orașului.…

- Jean-Michel Blanquer, ministrul educației naționale al Franței, a anunțat ca telefoanele mobile vor fi interzise in școli și colegii incepand din anul școlar 2018. Intenția de a interzice telefoanele mobile in școli a fost discutata inca din campania electorala a lui Emmanuel Macron. De la inceputul…

- Fostul international Paul Codrea este noul antrenor al divizionarei secunde Ripensia Timisoara, informeaza site-ul Liga2.ro, citat de MEDIAFAX.Ajuns la 36 de ani, Codrea il inlocuieste pe banca tehnica a formatiei timisorene pe antrenorul interimar Radu Suciu."Eu mi-am terminat mandatul. Paul ...

- Stan Collymore, fost atacant la Liverpool și la naționala Angliei, a fost prezent la Ovidiu luna trecuta pentru a vizita Academia lui Gheorghe Hagi. Fostul fotbalist este in prezent realizator al emisiunii "The Stan Collymore show" al televiziunii londoneze RT și a vizitat Romania cu scopul de a discuta…

- Cativa clujeni protesteaza in fata sediului PSD din centrul orasului Cluj in dupa-amiaza zilei de joi, 7 decembrie. Tinerii au tinut sa-si manifeste sprijinul si sustinerea pentru protestatarii din Capitala si au scandat impotriva coalitiei aflate la guvernare.

- Marea suparare a antrenorului Ionut Popa dupa meciul de luni seara, in campionatul Ligii 1, era terenul inmuiat semnificativ dupa ce zapada a inceput sa cada peste stadionul „Dan Paltinisanu”. O fi fost terenul moale, dar sigur repriza a doua nu a fost una a alb-violetilor, in acest meci.…

- Gica Hagi e sigur ca are un jucator in Academie pe care poate obține multe milioane de euro. "Regele" l-a laudat pe Cristi Ganea despre care spune ca e cel mai bun jucator de picior stang din Romania. "Ganea e cel mai bun stangaci din Romania. Spuneți-mi voi alt stangaci din Romania; pe randament, nu…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, are doar cuvinte de lauda la adresa lui Sebastian Mailat, fotbalist ce a debutat pentru "feroviari" in meciul cu Sepsi, 2-0, la nici doua saptamani dupa ce a fost adus in "Gruia" "A debutat extraordinar. Poate peste ce ne așteptam toți. L-am vazut foarte motivat…

- Partida de duminica dntre echipele AS Viile Dejului – Vulturul Mintiu Gherlii s-a incheiat mai devreme de minutul 90, dupa ce arbitrul meciului a fost lovit de un jucator și a oprit jocul. Cjsport.ro scrie ca jocul a fost oprit dupa ce Vulturii au inscris al doilea gol, dupa o lovitura de la 11 metri,…

- ACS Poli Timișoara revine cu un punct prețios de la Marea Neagra dupa intalnirea cu FC Viitorul. Formația pregatita de Gica Hagi a condus prin golul marcat de Liviu Ganea, dar jocul de la Ovidiu s-a incheiat la egalitate in urma reușitei lui Alexandru Ciucur. Rezultatul de 1-1 a parut mai pe placul…

- Cei de la Miroslava au invins Ripensia cu 3 – 0, chiar daca pozitia din clasament nu le promitea un succes atat de categoric. Meciul a fost dominat de gazde. La scurt timp dupa debutul partidei, Ripensia a ramas cu un om mai putin, Toma fiind eliminat pentru un fault din calitate de…

- Denis Alibec a revenit printre titulari odata cu meciul pierdut de FCSB in deplasare cu Viktoria Plzen (0-2), dar atacantul nu a impresionat, iar evoluția sa ștearsa a fost din nou remarcata de patron la finalul meciului. "Alibec se zbate mult, nu-l prea ajuta picioarele. Trebuie sa-și pregateasca…

- Volei Municipal Zalau a cedat cu scorul de 1 – 3 pe terenul campioanei Portugaliei, Benfica Lisabona, in mansa tur din prima faza a Cupei Challenge. Misiunea campionilor va fi una cat se poate de dificila in returul de saptamana viitoare, avand in vedere ca si in cazul unei victorii in trei seturi a…

- Cercetatorii au analizat 2802 de adulți sanatoși cu varste de 74 de ani, pe o perioada de 10 ani. "Am observat ca acest joc a scazut riscul dezvoltarii demenței cu pana la 29%, insa trebuie sa investigam de cat timp e nevoie sa-ți antrenezi creierul cu acest joc pentru rezultate mai bune",…

- Abia instalat ca antrenor principal la Pandurii Targu Jiu, Adrian Bogoi pare sa iși ia deja rolul foarte in serios. Fostul capitan al echipei gorjene este pregatit sa faca o adevarata selecție in lotul ”pandur”, in cele doua etape care au mai ramas de disputat din acest tur de campionat. Așadar,…

- Finanttorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti seara, dupa ce Romania a fost invinsa cu 3-0 de Olanda, ca nu a remarcat nimic pozitiv in acest meci si l-a criticat pe selectionerul Cosmin Contra pentru folosirea lui Eric Bicfalvi.

- Primarul general interimar al Chișinaului Silvia Radu anunța ca municipalitatea va închiria autospeciale de la companii private pentru a le antrena în procesul de deszapezire în capitala, în caz de ninsori abundente. Marți, 14 noiembrie, primara a efectuat o vizita la întreprinderea…

- Deși naționala U21 a primit un val de laude dupa egalul cu selecționata Portugaliei, 1-1, fostul internațional Florin Raducioiu nu s-a declarat incantat de jocul "tricolorilor" mici din partida de vineri seara. "Ma asteptam la mai multe din partea jucatorilor. Nu m-au impresionat.Credeam ca o sa vad…

- Mijlocașul Adi Popa, 29 de ani, trece prin momente grele la Reading și nu intra in planurile lui Jaap Stam. Laurențiu Reghecampf, fostul antrenor al lui Popa la Chijana și FCSB, vrea sa il ajute pe mijlocașul dreapta și sa-l aduca la echipa sa, Al Wahda, potrivit Fanatik. Șefii clubului britanic sunt…

- Microids a publicat un clip cu secvențe de gameplay din Gear.Club Unlimited. Jocul de curse dezvoltat de Eden Games include 400 de curse pe 200 de trasee unice, in 3 mod-uri de gameplay. Sunt disponibile peste 30 de mașini, un Performance Shop unde se modifica mașinile și multe altele. Gear.Club Unlimited…

- Formația clujeana are un lot compus din doar 12 jucatoare, o problema mare pentru antrenamentele zilnice. ”Avem doar 12 jucatoare, aici este o problema. La antrenament niciodata nu am putut juca 7 cu 7. Uneori domnul Ioan Ani-Senocico, antrenorul de la baieții, ne-a dat trei jucatori…

- ASU Politehnica a renunțat la un jucator transferat in aceasta toamna. Accidentat in meciul cu Pandurii, bosniacul Borislav Topic nu mai face parte din lotul divizionarei secunde alb-violete. Formația pregatita de Bogdan Andone o va intalni miercuri, in runda intermediara din Liga a II-a, pe Foresta…

- De ce avea nevoie piata farmaceutica de inca un brand in zona magazinelor online? Pentru ca se resimte o imensa nevoie de fidelizare! Farmacialapretmic.ro devine un rival de luat in seama tocmai pentru ca sustine ideea ca efectele rapide si puternice se obtin cu metoda inversa, in special in piata farmaceutica…

- Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligi Profesioniste de Fotbal, a comentat remiza inregistrata de FCSB pe teren propriu cu Hapoel Beer Sheva, catalogheaza jocul ros-albastrilor drept unul foarte slab. "Hapoel e o echipa bina, jucatorii lor fug bine. Mijlocasii Stelei au jucat in viteza intaia.…

- Krillbrite Studio anunța ca Among the Sleep va primi maine versiunea Enhanced Edition pe PC, iar consolele vor primi jocul la o data ulterioara. Among the Sleep – Enhanced Edition va repara multele erori tehnice și de execuție ale originalului, avand și grafica imbunatațita. Jocul va costa 18E, dar…