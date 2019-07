Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a revenit in cartierul in care s-au pus bazele clubului, cel putin azi pentru testul cu proaspata divizionara C Fortuna Becicherecu Mic. A fost un 2-0 pe canicula pentru formatia timisoreana de liga secunda, care a testat un nou jucator in centrul apararii. Maine, echipa lui Alexandru Pelici…

- Un nou sezon competițional se incheie la Eagles Football Academy, școala de fotbal din Anglia deținuta de fostul fotbalist al FC Argeș, Gabi Dumitru. O perioada cu multe realizari din toate punctele de vedere, in care evoluțiile copiilor au continuat sa vada de la meci la meci. Oameni importanți s-au…

- Gheorghe Mihali (53 de ani), fost jucator in Generația de Aur și la Dinamo, va antrena Academia Muscelul Campulung din Liga 4 Argeș pentru urmatorul sezon. Fostul mare fotbalist ii va lua cu el pe Dacian Varga și Cristi Pulhac, anunța TV Telekom Sport. Cei doi jucatori in varsta de 34 de ani, care au…

- FC Arges si-a inceput deja campania de achizitii pentru noul sezon al Ligii 2, unul in care si-a stabilit ca obiectiv promovarea, dupa ce trecerea de la club de drept public la privat va fi efectuata in scurt timp. Ieri, gruparea pitesteana l-a anuntat pe Nicolae Dica drept noul manager general,…

- Ripensia Timisoara a inregistrat cel de-al treilea rezultat negativ consecutiv in aceasta primavara in Liga a II-a. Ros-galbenii au fost invinsi si la Mioveni, scor 1-4, dar sunt ca si salvati de emotii pe final de sezon. Singurul gol al banatenilor a fost reusit in prelungiri, de Calin Toma. Nimic…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa pe „Dan Paltinisanu” de inca pretendenta la promovare Petrolul Ploiesti. A fost 2-0 pentru „Lupii galbeni”, care au marcat ambele goluri in prima repriza. Oaspetii au suferit apoi, mai ales fizic, dar nu au reusit sa marcheze nici macar o data in ciuda dominarii din…

- Ripensia Timisoara e aproape 100% sigura de locul ei in Liga a II-a si in sezonul urmator, dar putea sa-si lamureasca situatia definitiv astazi. Formatia pregatita de Alexandru Pelici a cedat pe terenul lui FC Arges, scor 1-2, dupa ce a deschis scorul prin tanarul atacant Andrei Dumiter. Victoria pitestenilor…