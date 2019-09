Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara are parte de a doua deplasare la rand in acest sezon al Ligii 2. Dupa remiza de la Miercurea Ciuc, banatenii tintesc cel putin un punct si la malul marii, in fief-ul Farului Constanta. In continuare antrenorul Alexandru Pelici nu poate miza pe Adrian Zaluschi iar pe ros-galbeni ii…

- Fara a impresiona Ripensia a avansat in turul urmator al Cupei Romaniei. Ros-galbenii s-au impus cu 3-1, pe final, pe terenul revelatiei CSC Ghiroda, dupa ce gazdele au condus la pauza si au irosit mai multe ocazii mari. Ambele echipe au abordat jocul cu destule modificari fata de garniturile folosite…

- In etapa a saptea a Ligii 1, FC Viitorul va juca pe teren propriu, la Ovidiu, cu FC Voluntari, duminica, 25 august, de la ora 18.00. Neinvinsa pana acum, FC Viitorul are 12 puncte, dupa trei victorii si trei egaluri, golaveraj 14 7, in vreme ce echipa ilfoveana a strans cinci puncte pana in prezent,…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa cu un scor de forfait de Metaloglobus Bucuresti in runda a 3-a a Ligii 2. Ros-galbenii au dezamagit pe „sinteticul” din Pantelimon si au ramas cu doar trei puncte dupa acest 0-3. Golurile gazdelor au fost marcate de fratii Ovidiu si Claudiu Herea, primul fiind autorul…

- Ripensia se pregateste de un drum lung catre Bucuresti pentru jocul cu Metaloglobus din runda a treia a Ligii 2. Ros-galbenii vor sa faca din nou o figura frumoasa in deplasare dupa ce au pierdut primul joc de pe teren propriu. Tehnicianul Alexandru Pelici are aproape toti jucatorii la dispozitie pentru…

- FC Farul a obtinut prima victorie din editia 2019 2020 a Ligii a 2 a, invingand pe teren propriu, cu 1 0, Dunarea Calarasi, formatie care, in sezonul trecut, a jucat in Liga 1. Succesul a fost totodata primul din cariera de antrenor, la seniori, al lui Ianis Zicu, cel care, inainte de Farul, pregatise…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova a invins, duminica seara, cu scorul de 1-0 (0-0) formatia Chindia Targoviste, intr-o partida contand pentru etapa a 3-a a Ligii I. Formatia antrenata de Corneliu...

- FC Botoșani disputa la aceasta ora primul meci din noul sezon al Ligii 1, Roș-alb-albaștrii evolueaza in deplasare cu Astra Giurgiu, insa pe transmisa TV se aude aproape continuu: Botoșani! Botoșani!