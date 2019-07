Stiri pe aceeasi tema

- La jumatatea turneului din Turcia, antrenorul Petrolului, Flavius Stoican a prezentat, pe site-ul oficial al clubului, cateva dintre concluziile sale privind activitatea de pana acum. „ Vrem sa aratam ca suntem o echipa puternica din punct de vedere fizic, care joaca fotbal. Chiar daca sunt meciuri…

- Ripensia Timisoara a anuntat a doua sosire a verii. Dupa Denis Golda, un alt atacant de careu s-a alaturat ros-galbenilor. Ultimul sosit e un jucator cu mai multa experienta, chiar daca in primavara a jucat doar in Liga a III-a. Albert Voinea a avut insa cifre impresionante pentru ACS Dumbravita, grupare…

- Cu obiectivul de a construi o formatie mai puternica in sezonul viitor, Ripensia Timisoara a confirmat astazi o „repatriere”, cea a atacantului Denis Golda, care si-a incheiat contractul cu ACS Poli. Ros-galbenii aveau nevoie neaparat de un om de atac deoarece golgheterul Andrei Dumiter va face pasul…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa pe „Dan Paltinisanu” de inca pretendenta la promovare Petrolul Ploiesti. A fost 2-0 pentru „Lupii galbeni”, care au marcat ambele goluri in prima repriza. Oaspetii au suferit apoi, mai ales fizic, dar nu au reusit sa marcheze nici macar o data in ciuda dominarii din…

- Doua echipe cu rezultate bune in ultima perioada, dar care nu sunt matematic salvate de la retrogradare, isi vor disputa punctele miercuri, de la ora 11:00. Metaloglobus Bucuresti are 3 victorii consecutive, care a propulsat trupa antrenata de Laszlo Balint pe locul 8, cu 46 de puncte.…

- Ripensia Timisoara e aproape 100% sigura de locul ei in Liga a II-a si in sezonul urmator, dar putea sa-si lamureasca situatia definitiv astazi. Formatia pregatita de Alexandru Pelici a cedat pe terenul lui FC Arges, scor 1-2, dupa ce a deschis scorul prin tanarul atacant Andrei Dumiter. Victoria pitestenilor…

- Ripensia Timișoara a obținut in extremis toate cele trei puncte puse in joc in intalnirea din etapa a 33-a a Ligii 2, cu Aerostar Bacau. Golul victoriei a fost marcat de Adrian Popa in minutul 88. Succesul lui „Ripi” pe „Dan Paltinisanu” era important si pentru cele doua „Poli” din oras. ASU Politehnica…

- Dinamo s-a impus pe terenul lui FC Voluntari, 2-1, intr-un meci din etapa a 7-a din play-out-ul Ligii 1. La finalul partidei, Mircea Rednic a vorbit despre jocul echipei sale și a dezvaluit ce cadou le-a facut elevilor sai. „Cred ca am facut un meci bun, mai ales in repriza a doua. Prima repriza a…