- In emisiunea „Starea Natiei“, care a debutat pe 5 august, cu cel de-al saptelea sezon, la Prima TV, Dragos Patraru i-a ironizat, intr-o sceneta, pe politisti si prietenia lor cu interlopii.

- Noul sezon al ligii secunde a debutat cu surprize. Una dintre favoritele la promovare, U Cluj, a pierdut in fata nou-promovatei CSM Resita, 0 la 2, in timp ce fosta prim-divizionara, Dunarea Calarasi, a fost umilita la Arad, 0 la 3.

- Ripensia si FC Arges sunt ultimele echipe din B care vor debuta in noul sezon. Cele doua se intalnesc pe terenul pitestenilor tocmai marti seara, la o zi distanta dupa ce se incheie restul jocurilor rundei I. Tehnicianul Alexandru Pelici si presedintele Dumitru Mihu sunt printre cei care au vorbit despre…

- Portarul titular al echipei germane de fotbal Fortuna Dusseldorf, Michael Rensing, a suferit o accidentare la umar in timpul unui cantonament al formatiei din presezon si va fi indisponibil o perioada de timp, a anuntat clubul din Bundesliga.

- Ripensia a revenit in cartierul in care s-au pus bazele clubului, cel putin azi pentru testul cu proaspata divizionara C Fortuna Becicherecu Mic. A fost un 2-0 pe canicula pentru formatia timisoreana de liga secunda, care a testat un nou jucator in centrul apararii. Maine, echipa lui Alexandru Pelici…

- Lotul echipei de rugby CSM Suceava s-a reunit la finele saptamanii trecute la stadionul Unirea pentru pregatirea unui nou sezon in Divizia Naționala. Formația pregatita de antrenorul Marius Colțuneac a reinceput pregatirea cu antrenamente de reacomodare la efort, urmand ca-n perioada urmatoare sa se…

- Juventus Torino iși primenește intensiv lotul de jucatori in vederea noului sezon competițional.”Batrana Doamna” a pus deocamdata accentul pe defensiva, ea aducandu-l printre ”bianco-neri” pe fundasul-stanga Luca Pellegrini de la AS Roma.

- Ripensia Timisoara a inregistrat cel de-al treilea rezultat negativ consecutiv in aceasta primavara in Liga a II-a. Ros-galbenii au fost invinsi si la Mioveni, scor 1-4, dar sunt ca si salvati de emotii pe final de sezon. Singurul gol al banatenilor a fost reusit in prelungiri, de Calin Toma. Nimic…