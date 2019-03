Ripensia a revenit pe arena „Ciarda Rosie” cu un succes impotriva unei vecine de clasament. Pandurii Tg. Jiu nu a aratat ca are colti in cartierul din sudul Timisoarei si a fost invinsa la pas, scor 2-1 (1-0). Gazdele au fost foarte active, chiar agitate, au condus cu 2-0, au mai avut cateva ocazii mari, […] Articolul Ripensia a invins Pandurii si e mai linistita in clasament. Ros-galbenii au avut emotii pe final dupa ce au condus cu 2-0 FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .