- Ripensia se pregateste de un drum lung catre Bucuresti pentru jocul cu Metaloglobus din runda a treia a Ligii 2. Ros-galbenii vor sa faca din nou o figura frumoasa in deplasare dupa ce au pierdut primul joc de pe teren propriu. Tehnicianul Alexandru Pelici are aproape toti jucatorii la dispozitie pentru…

- Petrolul Ploiesti a intrecut cu scorul de 2-1 formatia Metaloglobus Bucuresti, duminica pe stadionul Juventus din Capitala, intr-un meci din etapa inaugurala a Ligii a II-a la fotbal.Marti se disputa ultimul meci al etapei, FC Arges - AFC Ripensia Timisoara (Stadion Nicolae Dobrin - Pitesti,…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa in Ciarda Rosie de CSM Resita. Nou promovata in B, formatia din Banatul Montan s-a impus cu 1-0 prin reusita lui Dumitru Ene din prima repriza. La ros-galbeni a debutat un nou jucator in repriza secunda, mijlocasul Vlad Tudorache care a evoluat in sezonul trecut la…

- FC Viitorul a inceput senzational sezonul 2019 2020 al Ligii 1, invingand Dinamo la Ovidiu cu 5 0 A fost scorul etapei, astfel ca echipa lui Hagi s a instalat pe primul loc al clasamentului.Golurile au fost marcate de Iancu 9, 69 , Ganea 48 , Calcan 66 si Eric 70 , gazdele jucand impresionant si administrandu…

- Ripensia Timisoara a anuntat a doua sosire a verii. Dupa Denis Golda, un alt atacant de careu s-a alaturat ros-galbenilor. Ultimul sosit e un jucator cu mai multa experienta, chiar daca in primavara a jucat doar in Liga a III-a. Albert Voinea a avut insa cifre impresionante pentru ACS Dumbravita, grupare…

- Ripensia Timișoara ar putea ramane fara antrenorul Alexandru Pelici (45 de ani), dupa rezultatele modeste inregistrate in acest retur al Ligii 2. Dupa nici jumatate de an pe banca tehnica a Ripensiei, antrenorul a dat de ințeles ca iși dorește sa pregateasca o echipa cu un obiectiv mai indrazneț decat…

- SSC Farul Constanta si-a asigurat prezenta si in viitoarea editie a Ligii a II-a la fotbal, dupa ce a castigat, cu scorul de 2-0 (0-0), meciul cu Dacia Unirea Braila, sustinut sambata, in deplasare, in cadrul etapei a 37-a. Golurile formatiei antrenate de Petre Grigoras au fost marcate de Moise (min.…