- „Ripi” si-a facut singura viata grea in duelul de pe teren propriu cu „lanterna rosie” a Ligii 2. Timisorenii pregatiti de Alex Pelici au ratat mult, dar s-au impus in cele din urma cu 3-1, profitand si de omul in plus pe final in fata (inca) modestei Sportul Snagov. In mod surprinzator oaspetii au…

- Ripensia Timisoara e ultima formatie din vestul tarii care a parasit competitia K.O. Ros-galbenii au fost invinsi fara drept de apel pe „Electrica” de catre prim-divizionara Sepsi Sf. Gheorghe. A fost 4-1 (3-1) pentru oaspetii pregatiti de Csaba Laszlo dupa o prima repriza in care gazdele au fost pedepsite…

- Ripensia Timisoara are parte de a doua deplasare la rand in acest sezon al Ligii 2. Dupa remiza de la Miercurea Ciuc, banatenii tintesc cel putin un punct si la malul marii, in fief-ul Farului Constanta. In continuare antrenorul Alexandru Pelici nu poate miza pe Adrian Zaluschi iar pe ros-galbeni ii…

- Ripensia Timisoara are un moral bun inaintea deplasarii pe terenul uneia dintre deziluziile startul de sezon, Dunarea Calarasi. Ros-galbenii vin dupa doua victorii, una in campionat cu UTA si ieri in Cupa la Lupac, in timp ce formatia retrogradata din Liga I are doar un punct in clasament dupa primele…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa cu un scor de forfait de Metaloglobus Bucuresti in runda a 3-a a Ligii 2. Ros-galbenii au dezamagit pe „sinteticul” din Pantelimon si au ramas cu doar trei puncte dupa acest 0-3. Golurile gazdelor au fost marcate de fratii Ovidiu si Claudiu Herea, primul fiind autorul…

- Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, joi, dupa infrangerea cu 3-6 din meciul cu Gent, ca el spera intr-o minune si in posibilitatea ca echipa lui sa se califice in turul al treilea preliminar al Ligii Europa potrivit news.ro"O infrangere grea. Cred ca ofensiv am jucat bine, de…

- FC Viitorul a fost învinsa cu 6-3 de Gent, în prima manșa a turului doi preliminar al Europa League. Constantenii nu a avut antidot în fata atacurilor echipei din Belgia, iar Gheorghe Hagi a recunoscut ca din punct de vedere defensiv echipa a fost slaba, scrie Mediafax. Antrenorul…

- Ripensia Timisoara a fost invinsa in Ciarda Rosie de CSM Resita. Nou promovata in B, formatia din Banatul Montan s-a impus cu 1-0 prin reusita lui Dumitru Ene din prima repriza. La ros-galbeni a debutat un nou jucator in repriza secunda, mijlocasul Vlad Tudorache care a evoluat in sezonul trecut la…