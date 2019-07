Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a revenit in cartierul in care s-au pus bazele clubului, cel putin azi pentru testul cu proaspata divizionara C Fortuna Becicherecu Mic. A fost un 2-0 pe canicula pentru formatia timisoreana de liga secunda, care a testat un nou jucator in centrul apararii. Maine, echipa lui Alexandru Pelici…

- Ros-galbenii au reusit sa revina la Sanmartin in amicalul cu Luceafarul Oradea de la 0-3 la pauza. Ripensia a obtinut astfel al doilea 3-3 consecutiv in testele verii dupa egalul inregistrat in weekendul trecut acasa cu Dumbravita. In alta ordine de idei formatia pregatita de Alexandru Pelici va fi…

- Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de 4,651 milioane de lei, respectiv 983.000 de euro, a fost castigat in urma tragerii de joi, 18 iunie 2019, de un jucator din localitatea Comanesti (judetul Bacau),...

- E o seara magica si istorica pentru romani si pentru Romania: Simona Halep este campioana la Wimbledon! O perfomanta unica, primul jucator roman ce reuseste sa cistige cel mai ravnit trofeu de grand slam.

- Ripensia s-a reunit azi pentru urmatorul sezon, anuntat deja ca un nou an de tranzitie. Ramas la echipa in ciuda obiectivului mai putin spectaculos in editia 2019-20, Alexandru Pelici i-a avut la dispozitie pe jucatorii transferati pana acum in aceasta vara, dar si o serie de juniori si tineri primiti…

- Ros-galbenii cu patru titluri de campioana in palmares au facut cinste fotbalului romanesc in „match-urile” internationale. Inainte de eliminarile lui Celtic si Atletico Madrid, de catre Politehnica, prima grupare din tara care a facut o victima celebra intr-o „eurocupa” a fost tot din Timisoara. In…

- Patronul clubului Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a declarat, sambata seara, dupa finala Cupei Romaniei, pierduta in fata FC Viitorul, ca a ramas cu un gust amar, el considerand ca echipa sa a fost dezavantajata de arbitri, informeaza News.ro.Citește și: Eric de Oliveira a plans de fericire dupa…

- Ripensia Timisoara e aproape 100% sigura de locul ei in Liga a II-a si in sezonul urmator, dar putea sa-si lamureasca situatia definitiv astazi. Formatia pregatita de Alexandru Pelici a cedat pe terenul lui FC Arges, scor 1-2, dupa ce a deschis scorul prin tanarul atacant Andrei Dumiter. Victoria pitestenilor…