- Ripensia a revenit in cartierul in care s-au pus bazele clubului, cel putin azi pentru testul cu proaspata divizionara C Fortuna Becicherecu Mic. A fost un 2-0 pe canicula pentru formatia timisoreana de liga secunda, care a testat un nou jucator in centrul apararii. Maine, echipa lui Alexandru Pelici…

- Ros-galbenii au reusit sa revina la Sanmartin in amicalul cu Luceafarul Oradea de la 0-3 la pauza. Ripensia a obtinut astfel al doilea 3-3 consecutiv in testele verii dupa egalul inregistrat in weekendul trecut acasa cu Dumbravita. In alta ordine de idei formatia pregatita de Alexandru Pelici va fi…

- Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de 4,651 milioane de lei, respectiv 983.000 de euro, a fost castigat in urma tragerii de joi, 18 iunie 2019, de un jucator din localitatea Comanesti (judetul Bacau),...

- FC Viitorul a disputat astazi ultimul meci amical inaintea startului in noul sezon din Liga 1, programat luni, de la ora 21.00, pe teren propriu, cu Dinamo Bucuresti.Constantenii au intalnit, tot pe teren propriu, formatia bulgara Spartak Varna, pe care au invins o cu 2 0 2 0 , marcatori Eric 25 si…

- Ripensia Timisoara a anuntat a doua sosire a verii. Dupa Denis Golda, un alt atacant de careu s-a alaturat ros-galbenilor. Ultimul sosit e un jucator cu mai multa experienta, chiar daca in primavara a jucat doar in Liga a III-a. Albert Voinea a avut insa cifre impresionante pentru ACS Dumbravita, grupare…

- Ros-galbenii cu patru titluri de campioana in palmares au facut cinste fotbalului romanesc in „match-urile” internationale. Inainte de eliminarile lui Celtic si Atletico Madrid, de catre Politehnica, prima grupare din tara care a facut o victima celebra intr-o „eurocupa” a fost tot din Timisoara. In…

- Patronul clubului Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a declarat, sambata seara, dupa finala Cupei Romaniei, pierduta in fata FC Viitorul, ca a ramas cu un gust amar, el considerand ca echipa sa a fost dezavantajata de arbitri, informeaza News.ro.Citește și: Eric de Oliveira a plans de fericire dupa…

- Ripensia Timisoara e aproape 100% sigura de locul ei in Liga a II-a si in sezonul urmator, dar putea sa-si lamureasca situatia definitiv astazi. Formatia pregatita de Alexandru Pelici a cedat pe terenul lui FC Arges, scor 1-2, dupa ce a deschis scorul prin tanarul atacant Andrei Dumiter. Victoria pitestenilor…